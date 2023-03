UHAPŠENI BIVŠI POLICAJAC PUŠTEN NA SLOBODU: Supruga Miljana Jovanovića potvrdila: Nismo znali ni gde ga drže, sada stiže kući...

Bivši policajac Miljan Jovanović (44), koji je juče uhapšen na administrativnom prelazu Jarinje i za koga porodica i advokati nisu znali ni gde ga je kosovska policija odvela nakon hapšenja, danas je pušten na slobodu.

Kako je za Kosovo onlajn potvrdila njegova supruga, Miljan se nakon puštanja javio telefonom iz Severne Mitrovice i potvrdio da je na putu ka svojoj kući u Leposaviću.

Kako je supruga ispričala za Kurir, njega su uhapsili juče kada su se sa dvoje male dece vraćali kući iz Raške, i to nakon što su u odlasku bez problema prošli kroz taj isti prelaz.

- Godinama prolazimo preko Jarinja i znaju da nam prave problem jer je još pre tri godine Miljan stavljen greškom na poternicu za hapšenje. Naime, pre tri i po godine je izvesni Milan Jovanović bio na poternici, ali je imao veze i neko mu je javio, pa je on pobegao za centralnu Srbiju, a oni su umesto Milan tada stavili Miljan na poternicu i od tada nas maltretiraju na prelazima. Pritom je Miljan sve do novembra prošle godine radio, iako je bio na toj poternici, što jasno govori da su i sami u Prištini znali da je u pitanju greška. Miljan ih je nekoliko puta molio da srede tu grešku kako ne bismo više imali problema ni krivi ni dužni, ali očito da to niko nije želeo da reši - priča nam Miljanova supruga.

Kako kaže, nije prvi da ih zadržavaju po nekoliko sati na prelazu, ali se, ističe, svaki put do sada završavalo potvrdom iz Prištine da je greškom na poternici i da mogu da ga puste. No, juče nije bilo tako.

foto: Kurir Televizija

- Najgore od svega je što smo bili sa decom, sinom od 5 godina i ćerkom koja ima sedam godina. Pritom je ona inače osetljiva i povučena i možete samo da zamislite kako je sve to uticalo na njih. Da gledaju kako im oca drže sa lisicama na rukama, okruženog policajcima. Konstrolisala sam se samo zbog njih dvoje da ne vrištim i ne pravim scene... - kaže Miljanova supruga.

Povrh svega, ona i ne zna gde joj se suprug trenutno nalazi.

- Apsolutno nikakav kontakt od juče sa suprugom nemam, od kako su ga odveli. Non stop sam sa advokatom na vezi, kod koga sam odmah sa prelaza otišla da mu potpišem punomoćje, ali ni on ništa ne zna još uvek. Niti znamo gde se Miljan nalazi, niti kako sa njim postupaju. Ne znam ni da vam objasnim kako se osećam - rekla nam je ona.

Reagovala je i Kancelarija za Kosovo i Metohiju iz koje su poručili da je jedno od glavnih pitanja koje se postavlja kako se to Miljan J. godinama slobodno kretao preko administrativnih prelaza i bio u službi Kosovske policije, a sada mu se preko noći otkrivaju nekakve tajne poternice i na teret stavljaju dela stara više godina.

- To dovoljno govori o prirodi ovog montiranog i političkog hapšenja i namerama Prištine da se obračunava sa Srbima koje ne može da natera da se vrate u Kosovsku policiju - konstatovali su.

I. Ž./