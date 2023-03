TRAŽI SE SNIMAK HAPŠENJA MOMČILA PERIŠIĆA ZA NAGRADU OD 50.000 EVRA! Laban otkriva: Optužili su ga da bi sklonili agenta CIA!

Raspisana je nagrada u iznosu od 50.000 evra za onoga ko dostavi snimak hapšenja nekadašnjeg potpredsednika Vlade Republike Srbije Momčila Perišića i original Kriminalističko-tehničkog elaborata sa fotografijama sa mesta događaja.

Na tu temu u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su prof. dr Miloš Laban, geopolitički analitičar, a u program se uključio i prof. dr Radomir Milašinović, bivši dekan Fakulteta bezbednosti i jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma.

foto: Kurir televizija

- Tumačim ovu objavu kao vrlo čudnu, zagonetnu i neopravdanu. S obzirom da je gospodin bio praćen i imao dosije. Ako ne on, onda se prate oni oko njega za koje se sumnja da se bave agenturnim ili špijunskim radom. To nije ad hok akcija nego je to dugoročno praćenje i to nije posao samo jedne službe. Ovde se radi o jednom delikatnom slučaju jer je reč o bivšem načelniku generalštaba i tu mora da se radi jedna šira analiza - rekao je Milašinović.

Laban je izrazio uverenje da Perišić, s obzirom na njegovu biografiju, nije špijun, a njegovo hapšenje doveo je u vezu sa službenikom američke ambasade u Beogradu Džonom Nejborom kome je Perišić navodno dostavljao podatke.

foto: Kurir televizija

- Ja ne mogu da prihvatim sliku o njemu da je on bio neki izdajnik koji bi sa Nejborom za koga znam da je bio koordinator CIA na ovim prostorima. Nejbor je pisao o nekim događanjima u ovdašnjim američkim ambasadama i filijalama što se nije dopadalo lokalnim šefovima američkih službi.

01:25 TRAŽI SE SNIMAK HAPŠENJA MOMČILA PERIŠIĆA ZA NAGRADU OD 50.000 EVRA! Laban otkriva: Optužili su ga da bi sklonili agenta CIE!

- Nije isključeno da je cela priča bila uperena ne protiv Perišića nego upravo da se skloni Nejbor. On je posle tog hapšenja bio opozvan i navodno je poginuo u saobraćajci u Bugarskoj. Postoje, međutim, podaci da on nije sahranjen u Bugarskoj. Poslednju stvar koju sam čuo o Nejboru jeste da je prešao u Mađarsku i tu nastavio da radi pod drugim identitetom - reako je Laban.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud