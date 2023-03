"NEMOJTE, LJUDI, PREKO NAŠIH LEĐA!" Politikolog objasnio vezu između rata u Ukrajini i BOJKOTA SRPSKIH PROIZVODA na KiM

Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti suočava se žestokim kritikama opozicije zbog sporazuma u Ohridu i formiranja ZSO. Između ostalog, zamera mu se "da je pogrešno odigrao svoju ulogu u dijalogu". Istovremeno, nastavlja se kampanja za bojkot srpskih proizvoda na KiM.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su prof. dr Zoran Milosavljević, politikolog i Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador Srbije pri UN.

foto: Kurir Televizija

- Od trenutka kad su krenuli sa terorističkim akcijama u našoj južnoj pokrajni sada isto rade samo shodno sadašnjem trenutku. Podrivaju suverenitet i integritet naše države. To apsolutno nije slučajno. Neko im je rekao da se podstiče privreda Srbije, što njima ne odgovara. Njima ne odgovara naš privredni rast, jačanje naših institucija, a izmeđuostalog i naše vojne industrije. Što je situacija ua određenu veliku silu nepovoljnija u Ukrajini i na drugim žarištima, pritisak na nas se pojačava. Pokušavamo da kažemo: "Nemojte ljudi preko naših leđa!" - rekao je Milosavljević.

foto: Kurir Televizija

Po pitanju sukoba Kurtija i opozicije, Branković je naglasio da će SAD biti te koje će odlučiti da li će na vlasti ostati Kurti ili će doći neko iz opozoicije.

- Da li će opozicija da pobedi ili će Kurti da ostane to ne zavisi ni od Kurtija ni od opozicije, već direktno od SAD i od dela Evropske unije. Lako će oni pustiti Kurtija niz vodu i dovesti nekog novog ako ima treba. Kurti pokušava da pokaže kako je to unutrašnja politička borba, a to sa tim nema veze. Zna se ko komanduje, ko kosi, a ko vodu nosi kako naš narod kaže. Nama ima mesta za zabrinutost, ali u smislu da se odugovlači sa formiranjem Zajednice srpskih opština koji je u direktnoj vezi sa trenutnIm akcijama Prištine protiv Srba.

Kurir.rs

