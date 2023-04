PODLA IGRA: KURTI BI ZAPALJIVIM IZJAVAMA DA ZAOŠTRI ODNOSE i okrivi Beograd za prekid pregovora!

U iščekivanju bilo kakvog pomaka posle ohridskih dogovora, kosovski premijer Aljbin Kurti poslednjim izjavama prilično se udaljio od puta ka normalizaciji odnosa s Beogradom. Umesto formiranja Zajednice srpskih opština, on je uposlio prištinsku vladu da pojačano radi na novim priznanjima, ali i zapretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ga neće pustiti na teritoriju Kosova i Metohije.

Uzalud junačenje

- Nisam dobio nikakav zahtev za takvu posetu i naravno, s obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo, on ne bi bio poželjan na Kosovu. Ako je to osoba koja kaže da je masakr u Račku izmišljotina i nikada nije promenila stav, mislim da ne treba da dolazi na Kosovo. Naravno da neću dati dozvolu - poručio je Kurti za Klan Kosova.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković kaže da nervoza Aljbina Kurtija eskalira zbog dogovora u Ohridu, odakle se vratio bez ikakvog potpisa i priznanja od strane Beograda, ali sa obavezom formiranja ZSO. On poručuje da se zbog toga Kurti sada uzalud junači da može zabraniti predsedniku Srbije da poseti KiM, iako se on tu ništa ne pita.

foto: Kancelarija za KiM

- Ko je Kurti da određuje i daje dozvole za posete pokrajini predsedniku Vučiću kada postoje potpisani sporazumi koji ovo pitanje jasno regulišu? Jasno je da Kurti ne želi dijalog i da na sve načine pokušava da izbegne formiranje ZSO, ali te svoje trikove može da proda možda na pijaci i nigde više - rekao je Petković.

Pritisak

Uz poslednja hapšenja Srba, Priština i na drugim frontovima radi na zastrašivanju srpske zajednice na KiM, o čemu svedoči i usvajanje nove strategije odbrane u kojoj Kurtijeva vlada namerava da stvori jedinstveni lanac komandovanja Kosovskih bezbednosnih snaga na celoj teritoriji Kosova, uključujući sever. Međutim, NATO je naglasio da je za dolazak KBS na sever i dalje neophodna saglasnost komandanta Kfora.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da je sve ovo pokušaj da se Beograd isprovocira i izbaci iz pregovora.

foto: Kurir TV

- Kurti hoće da zaoštri odnose s Beogradom uoči nastavka pregovora u Briselu, jer on očigledno vidi da svaki pregovori koji dođu postanu dodatni pritisak na njega da ispuni ranije preuzete obaveze, kao što je ZSO. Hapšenjem Srba i ovim bombastičnim izjavama Kurti podiže tenzije, pokušava da isprovocira Beograd kako bi naša strana digla ruke od daljih pregovora. Njemu je stalo da se pregovori zaustave, a neće da on bude krivac za to. Na drugom polju, on se obraća i svojoj opoziciji i svom biračkom telu. On je izgubio oreol vođe koji se bori za albanski nacionalni interes, pogotovo u Ohridu, gde je otišao po međusobno priznanje, a vratio se sa ZSO - objašnjava naš sagovornik.

Petar Milutinović s Instituta za evropske studije kaže za Kurir da ovakvi potezi Kurtija podrivaju mirovni proces normalizacije odnosa.

foto: Kurir tv

- Imajući u vidu novi francusko-nemački predlog, kao i njegov implementacioni aneks, pozicije i postupci Prištine su izrazito nekonstruktivni i kranje nediplomatski, jer podrivaju mirovni proces normalizacije odnosa, kao i izgradnju međusobnog poverenje između srpske i albanske etničke zajednice na KiM. Ovakvi postupci i izjave Aljbina Kurtija predstavljaju njegov očajnički potez da zadrži opadajuću političku podršku javnosti na KiM. Ukoliko ne može da se postigne rešenje oko tehničkih pitanja, poput registracionih tablica, dokumenata i carinskih oznaka, izrazito su male šanse da se postigne napredak u formiranju ZSO kao vrsnom političkom pitanju. Osim toga, nova prizanja tzv. Kosova su deo agende zapadnih zvaničnika u vezi sa konačnim rešenjem statusa tzv. Kosova, dok zabrana ulaska predsedniku Srbije predstavlja deklatantno kršenje principa slobode kretanja ljudi u okviru CEFTA sporazuma. Imajući u vidu to da se međunarodno pravo krši, te da se novokreirano faktičko stanje posledično legitimizuje kroz isto, možemo da zaključimo da sila boga ne moli - naglašava Milutinović.

Nezadovoljstvo u Prištini Srbima dao političku autonomiju Unutrašnji pritisak na Kurtija sve je jači zbog nezadovoljstva brojnih političkih aktera sporazumom iz Ohrida, pre svega onim što je dogovoreno za ZSO. Predsednik Socijaldemokratske inicijative Fatmir Ljimaj kaže da je kosovski premijer učinio Srbiju "stalnim akcionarom na Kosovu". Predsednik DPK Memlji Krasnići smatra da je ohridski sporazum nepovoljan za Kosovo, jer se u njemu ne radi o ZSO, već o političkoj autonomiji za srpsku zajednicu na KiM. Kako je rekao, Kurti nije u stanju ni da objasni šta je samouprava, a kada pokušava da objasni - to postaje smešno. I bivši član pregovaračkog tima Prištine Skender Hiseni ocenjuje da više nema sumnje da će ZSO sa srpskom većinom na Kosovu biti formirana i da je samouprava samo igra rečima. - Bojim se da ono što je Kurti prihvatio može biti više od Zajednice - napomenuo je Hiseni. Kurir.rs