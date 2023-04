PREDSEDNIK UŽIVO IZ VERONE: Pričali smo o odnosima s EU, izašli s idejama! Nije Vučić pobedio u CG! Ministri moraju više da rade

BEOGRAD - Razgovarali smo o bilateralnim odnosima, ali i odnosima sa EU, izašli smo s nekim idejama sva trojica - Rama, Kovačevski i ja. Veliku pažnju Zapadnom Balkanu Italija posvećuje, posebno premijerka Meloni i potpredsednik Tajani, pa sam je pozvao da poseti Srbiju i očekujem je pre kraja godine, kazao je predsednik Aleksandar Vučić u TV uključenju uživo naglasivši da nam je Italija treći partner kad je reč o privredi.

Pomenuo je i proizvodnju malog gradskog električnog automobila i fabriku u Kragujevcu, ali i vina jer je Italija rada da dođe na naš sajam što je velika stvar.

foto: Printscreen/Pink TV

- Razgovarali smo i o svim svetskim temama poput gasa, Ukrajine i svemu ostalom - rekao je Vučić koji je naglasio da je ogroman potencijal Srbije u vinarstvu i vinogradarstvu ukoliko naše ministarstvo poljoprivrede uloži novac.

- To je biznis, ekonomija, privreda... cela vlada Italije je ovde u Veroni na sajmu na kojem je danas slobodan ulaz, a bio je i dan za biznis partnere iako su neki neumesno komentarisali - rekao je predsednik i dodao da u novembru očekuju napredak.

O sankcijama Rusiji - Rekli smo da ćemo 3. aprila uvesti sankcije Rusiji... Evo vidite na predsedničkim izborima pre godinu dana na kojima sam pobedio svi oni su govorili da neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji jer se to tada dopadalo narodu, a evo sad svi postadoše veliki zagovornici sankcija Rusiji, a za šta su mene optuživali sve vreme... To je jedna od milion laži - kazao je on.

O Crnoj Gori

- Video sam šta regionalni mediji pišu... "Vučić pobedio"... Ali nisam ja pobedio u Crnoj Gori... Nismo se mešali u izbore, ponašali smo se korektno, ozbiljno i odgovorno. Kad sve prođe i inauguracija, očekujem da jedna od prvih poseta gospodina Milatovića bude upravo ona Beogradu - rekao je predsednik i dodao da mu je danas čestitao i već razmenio nekoliko poruka s njim.

Ministri moraju da rade više!

- Svi moramo da radimo više, svi moraju da rade više, svi ministri moraju da rade više! Ako oni to ne shvataju, onda ne sanjamo iste snove - rekao je predsednik dodavši da mu je san još veće ekonomsko snaženje Srbije.

Podsetio je da više ne može da se kandiduje i da će gledati da iza sebe ostavi nekog kom su interesi Srbije na prvom mestu. A kad je reč o onima, nema šanse da to bude neko od njih i ne znam "kako ne shvataju posle 10 godina, a to bi im rekao svaki analitičar, da treba da beže od mene, da me ne napadaju jer se svaki napad od mene odbija kao o beton".

- Moramo da radimo više - ponovio je Vučić dodavši da je u Italiji kazao i šta je to što Srbija može a šta je to što ne može.

- Zato su važni ovakvi razgovori, a za nas je najvažnije kako da snažimo Srbiju... To je za nas najvažnije, kao i kako da istovremeno gurate trgovinsku razmenu i da dovodimo investitore - zaključio je predsednik na kraju TV uključenja na TV Pinku.

