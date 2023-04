MINISTAR GORAN VESIĆ: Razvoj brzih pruga omogućiće veću povezanost ljudi i bržu robnu razmenu

Rekonstrukcija pruge od Beograda, preko Zagreba do Ljubljane i uvođenje brzog voza, zatim uspostavljanje noćnog voza od Ljubljane do Beodrada bili su teme današneg sastanka između ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića i njegove koleginice ministarke infrastrukture Slovenije Alenke Bratušek na Bledu.

Ministar Vesić je rekao da je sa koleginicom Bratušek razgovarao kako da se poboljša železnički saobraćaj između Srbije i Slovenije.

- Mi smo u ovom trenutku izgradili 75 kilometara brze pruge, gradimo 108 prema Mađarskoj i još prema jugu 228 km i za nas je veoma važno da se povežemo sa Evropom i kroz koridor koji ide preko Slovenije kako bi i sa te strane imali mogućnost da ljudi koriste brze pruge - rekao je Vesić.

On je rekao da je u tom smilsu već razgovrao sa ministrom Salvinijem u Italiji.

- Danas smo se dogovorili da iniciramo jedan zajednički sastanak da se između svih ovih zemalja Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije naravno uz učešće Evropske komisije napravi jedno zajedničko telo koje bi koordiniralo rad na rekonstrukciji pruga i koje bi spremalo vozni red i sve ono ostalo što će ići kada uvedemo brze pruge - istakao je Vesić.

foto: MGSI

On je naglasio da bi to bilo sjajno za sve naše zemlje, jer bi ljudi bili povezani, a roba bi brže išla i dodao da mi već imamo uspostavljen robni terminal sa Slovenijom koji funkcioniše.

- Pričali smo o noćnom vozu koji je ideja ministarke Bratušek i mi smo to prihvatili i nama je to veoma važno i drago mi je što se očigledno svi razumemo da ćemo značaj dati na razvoju železnice, koja je ekološki i brži način prevoza i na čemu insistira Evropa - dodao je Vesić.

Vesić je dodao da će imati još sastanaka kako bi precizirali tačan plan oko brze pruge i dodao da će nam to omogućiti da zaista budemo povezani brže.

Vesić je rekao da će od Ljubljane do Beograda da se stiže za nešto više od dva sata, što je sada nemoguće, a što će omogućiti da se jednostavnije i brže putuje.

Kako je istakao ministar, mi sa Slovenijom nemamo otvorenih pitanja ni kada je reć o transportu, ali ni političkih.

- Slovenija je nama prijateljska zemlja, zahvalni smo na podršci koju Slovenija daje na našem putu prema EU i zaista znamo da u Sloveniji imamo iskrenog prijatelja i sada smo došli da uradimo nešto novo. Naša politika je da Srbija postane članica EU i mi već pregovaramo sa EU i sigurni smo da ćemo imati podršku Slovenije - istakao je Vesić.

On je podsetio da Mađarska gradi brzu prugu prema Srbiji 150 kilometara, a mi do Subotice gradimo 108 kilometara i dodao da će to biti gotovo 2025. godine,

On je dodao da će taj voz kroz Srbiju ići 200 km na sat, a kroz Mađarsku 160 km na sat.

- Sa Mađarskom radimo tako da će Mađarska carina, Šengen biti u Beogradu na železničkoj stanici i naša će biti u Budimpešti, što znači kada uđete u Beograd, vi idete prvo do Budmpešte, tako ćemo verovatno morati da uradimo i ovaj naš voz, ali to su tehnička pitanja koja su rešiva - dodao je Vesić.

foto: MGSI

Ministarka infrastrukture Slovenije Alenka Bratušek zahvalila se ministru Vesiću na poseti i istakla da su došli do zaključka da imaju puno zajedničkih tačaka.

- Naša saradnja se može popraviti i ono gde možemo da napravimo najveće iskorake je železnički promet, odnosno saradnja na tom području i dogovrilil smo mnogo konkretnih stvari, a to je kako da ponovo uspostavimo noćni voz iz Ljubljane preko Zagreba do Beograda i na predlog mog kolege kako bismo mogli još boje produbiti saradnju sa drugim državama, Italijom, Srbijom, Austrijom, Hrvatskom i tu ćemo predložiti ustanovljavanje zajedničkog tela ili kompanije kako bi našli načina da šinski prevoz omogući putnicima i za prevoz tereta i da ga povećamo - istakla je ministrka Bratušek.

Ona je dodala da u ovogodišnjem budžetu imaju rezervisano više od 420 miliona evra za obnovu železnice u Sloveniji i da imaju oko 1.200 kilometara i da će uskoro obnoviti veliki deo železničke infrastrukture.

- Zeleno, bezbednost i digitalizacija su tri glavne teme i prioriteti ove vlade i to sam rekla na početku svog mandata i železnica je deo toga. Prve obnove su sigurno na tim evropskim koridorima. Sigurno je sada najvažniji projekat u Sloveniji pruga Divača - Kopar, koja će omogućiti da naša luka Kopar postane što konkurentnija i da će moći brže roba iz Luke Kopar da ide i do Srbije - dodala je ona.

Vesić svoju posetu nastavlja sastankom sa predstavnicima Slovenskih železnica, a posetu Sloveniji završiće sastankom sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem.

Kurir.rs/