"DOŠLO JE DO KONAČNOG SUMRAKA MEĐUNARODNOG PRAVA" Advokati o suđenju vođama OVK: Ostao je jedan živ svedok, koji neće da svedoči

Vođe bivše OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redzep Seljimi izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice, na početku suđenja pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu.

foto: Profimedia, Drustvene Mreže, Privatna Arhiva

Hašim Tači suočava se sa 10 optužbi za pobunu iz 1998. i 1999. godine.

Dragoljub Tomašević, advokat i Zoran Živanović, advokat dali su pravne uvide u ishod suđenja.

foto: Kurir tv

Tomaševiću nije nepoznat ovakav stav optuženih, posebno kada je reč o ovom , kako kaže, lošem delu Albanaca.

foto: Kurir tv

- Ne čudi me to. To negiranje je njihov trijumf podrške sunarodnika u Hagu i Evropi i Prištini da budu podržani kao nacionalni heroji. Samo ovo formiranje "kosovskog suda" je farsa. Neko treba da odgovara za te brojne žrtve! Nas interesuju naše žrtve! I svako treba da odgovara za zločin koji je počinio. To će biti možda Pirova pobeda neke pravde, jer je došlo do sumraka međunarodnog prava, a to se slomilo na nama. Od bombardovanja do sada. Kada se jednom pravo uruši, šta ostaje posle toga. Ovk datira i pokriva deo optužnica koja je sada mehanizam i ta baza zločina i učešće OVK je izimešten da se spasi njihova uloga, jer su oni uzročnici svega. To je ta zamena teza i razvodnjavanje stvari - rekao je Tomašević, ukazavši na sagovornika Živanovića i njegovo učešće u Hagu.

05:06 Samo ovo formiranje kosovskog suda je farsa.

U predmetu Haradinaja pred Haškim tribunalom tu je šest svedoka nestalo, i to ne nestalo - uključuje se u razgovor Živanović - nego je ubijeno.

- Kad su došli u fazu suđenja u Haškom tribunalu je ostao samo jedan živ svedok i kada je došao da svedoči odbio je da svedoči. Kada su mu rekli da ima zaštitu on je odgovorio da se njihova zaštita graniči samo na ovu sudnicu. Osuđen je što nije dao izjavu i pre je išao na to, nego da da izjavu. Ovde nisu obuhvaćen zločini koji su počinjeni u Žutoj kući. Dik Marti je izneo neke dokaze, a svedoci za koje su dokazali da su bili tamo, opet nisu hteli da svedoče i takođe su prihvatili da izdrže kaznu za to, pre nego da svedoče - rekao je Živanović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.