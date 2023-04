ĐILAS ISKORISTIO APRILSKI SNEG DA TRAŽI IZBORE! Lider SSP u političkoj borbi koristi i vremenske (ne)prilike

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas iskoristio je sneg koji je ovih dana padao u Beogradu kako bi zatražio izbore u Beogradu!

On je, naime, na konferenciji za medije povodom godina dana od izbora u Beograda izjavio da "u ovih godinu dana nije urađeno apsolutno ništa u zaštiti Beograđana", a kao glavni primer za to naveo je - snežne padavine.

- Beograd je danas zapušten grad, što ste mogli da vidite kada je pao sneg. Gradska vlast nema nikakav plan razvoja grada, čiji su servis, a ne gospodari, kako su pogrešno protumačili. Godinu dana posle izbora, kada celokupna opozicija traži nove izbore, pozivam Aleksandra Vučića da kaže datum kada će biti održani ne samo beogradski već i vanredni parlamentarni izbori. Srbija se nalazi na prekretnici i građani Beograda i cele Srbije imaju pravo da donesu odluku da li žele evropski grad i evropsku Srbiju ili smatraju da treba da ostanemo van kontinenta kome geografski, civilizacijski i istorijski pripadamo - kazao je Đilas.

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da je zahtev da se zbog dva dana snežnih padavina raspišu beogradski, pa i parlamentarni izbori, više podseća na prvoaprilsku šalu nego na izjavu ozbiljnog političara.

- Đilas je u poslednje vreme marginalizovan, prisutniji u javnosti su bili Vuk Jeremić i desnica, pa je shvatio da mu pada rejting u opozicionim redovima. On sada pokušava da se vrati u igru ovakvim izjavama i zahtevom za raspisivanje izbora, ali zaista nije realno i ubedljivo da to traži zbog dva dana snega. Niti to može da uplaši vlast, niti deluje ubedljivo biračima. Ovakvim izjavama samo nastavlja da gubi snagu u građanskom delu opozicije, u kojem je nekada imao primat - kazao je Radun.

(Kurir.rs / J. P.)