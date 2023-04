DVOSTRUKI ŠPIJUN?! Da li je Šolak prevario Amerikance ili Ruse, ILI I JEDNE I DRUGE

Dragan Šolak, vlasnik Junajted grupe i trenutno najbogatiji Srbin, u Srbiji je razvio medijsku imperiju koja je, po sadržaju koji nude njegove udarne televizije i portali, izrazito antiruski orijentisana. Međutim, Šolak je osmislio mehanizam koji mu omogućava da istovremeno drži N1, koji je franšiza američkog CNN, ali i da, kako su otkrili slovenački mediji, iza kulisa razvija svoj biznis s uticajnim čovekom u ruskim krugovima - Volframom Kuonijem.

Ova nova informacija o Šolakovom biznisu zapravo je osvetlila jedan sasvim novi sistem koji je patentirao: on sve vreme igra tako da s jedne strane, sarađuje sa SAD, dok s druge strane, uspostavlja vrlo dobre poslovne konekcije s Rusima. Glavni motiv za tu dvostruku igru, kao što je i uvek kada je Dragan Šolak u pitanju, o čemu je Kurir u nekoliko navrata pisao, jeste - uvećavanje ličnog bogatstva.

Ruska veza u srcu Evrope

Slovenački istraživački novinara Bojan Požar objavio je na pozareport.si ko je Šolakova "ruska veza u srcu Evrope".

- Reč je o čuvenom švajcarskom "advokatu za preduzetnike" Volframu Kuoniju, koji je čak 2015. pokušao da postane poslanik u švajcarskom parlamentu, ali nije uspeo - uprkos silnim finansijskim injekcijama (Šolakov, Rus, možemo samo da nagađamo?!) za svoju izbornu kampanju. Naime, Kuoni je bio potpredsednik švajcarsko-ruske Gasprom banke, a do maja 2022. godine, odnosno nekoliko meseci nakon ruskog napada na Ukrajinu, Kuoni je još uvek radio kao predsednik odbora Šolakovljevih Ujedinjenih medija. Švajcarski mediji su u februaru 2022. preneli, između ostalog, da "Kuonijeva advokatska kancelarija iz Ciriha živi od bogatih Rusa", a sam Kuoni od 2010. igra jednu od vodećih uloga u širenju Šolakove medijske imperije. I njega, advokata Kuonija, može se naći - zajedno sa Šolakom i Slovencem Tomažem Jeločnikom - u zloglasnim "Dosijeima Malte" i "Pandora papirima" - navodi Požar u tekstu o Šolaku.

foto: Požareport

On je objasnio da Šolaka i Kuonija povezuju i bivši Šolakovi poslovi u Srbiji i Bugarskoj, direktno povezani sa bugarskim tajkunom Krasimirom Guergovom, bivšim pripadnikom bugarske tajne službe, i srpskim političarem Draganom Đilasom, koji je godinama unazad i suosnivač kompanija Direct Media.

- Ali gde je ruski svet, tu je i srpski svet, kažu. Švajcarski mediji navode da je njegova supruga Marija poreklom iz Srbije, kao bankar i promoter, inače, Marija Kuoni se nalazi i u Pandorinim papirima, a radi sa "posebnim fokusom na Rusiju". Dva njena najpoznatija srpsko-ruska projekta su "Srpsko-ruski medaljoni" i "Klik za Srbiju", gde Marija Kuoni radi sa nevladinom fondacijom SBB, koju zapravo kontroliše Dragan Šolak, i nevladinom organizacijom Ruski dom - piše slovenački istraživački novenar Bojan Požar koji je poznat po istraživačkim tekstovima o korupciji posle kojih je nekoliko slovenačkih ministara podnelo ostavku.

foto: Požareport

Kupovina uticaja

Inače, vlasnika Junajted grupe Dragana Šolaka godinama prati sumnja u vezi sa kupovinom uticaja u ključnim institucijama i konkurentskim firmama, a koje su mu svojim odlukama krčile put za dalje sticanje bogatstva. A kad smo kod novca nikako ne smemo da zaboravimo diplomatske depeše iz Beograda koje je objavio Vikiliks, a koje svedoče o prekretnici u Šolakovom poslovnom usponu. Te 2002. godine je fond u suvlasništvu milijardera Džordža Soroša u dve faze uložio u SBB 10 miliona dolara. Zbog čega je to Soroš uradio?

Namena ovih sredstava bila je da omogući dalji razvoj kompanije i akvizicije, odnosno kupovinu konkurencije radi sticanja značajnijeg tržišnog učešća. Početkom maja 2002. vlasništvo nad KDS (u to vreme jedan od mnogih kablovskih operatera u Srbiji) preneto je na kompaniju "Gerrard Enterprises", koja je krajem istog meseca svoj vlasnički udeo prenela na preduzeća "Serbia BroadBand S. a. r. l", sa sedištem u Luksemburgu. Ubrzo je došlo do širenja tržišta i akvizicija više lokalnih kablovskih operatera iz Beograda, Niša i Novog Sada od strane KDS. Nakon toga je u martu 2003. naziv preduzeća promenjen u "Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže" (SBB).

Takođe, delovanje Junajted grupe, jedne od najvećih medijskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, polako počinje da izlazi na svetlo dana. Junajted grupa i njen osnivač odavno već koriste kablovsku mrežu SBB-a da promovišu proopozicioni program, 24 sata dnevno, na kanalu N1. Televizija N1 je, za one koji ne znaju, franšiza CNN.

E sad dolazimo to centralnog dela ove priče. A to je pitanje sa početka - da li je to Šolak radio Amerikancima i Sorošu iza leđa? Kako? Tako što je, pokazaće se, sve vreme sarađivao i sa Rusima. "Ruska veza", za koju se pretpostavlja da Amerikanci nisu znali oslikava bivši predsednik "United Media Netvork AG," preduzeća koje postoji u okviru medijskog ogranka Junajted grupe Volfram Kuoni, koji trenutno savetuje klijente visokog profila iz Rusije.

Lični interes i uvećanje bogatstva

Ne bi trebalo zaboraviti da je Kuoni, preko "Kuoni rechtsanwalte", jedne od njegovih 13 firmi registrovanih u Luksemburgu, Švajcarskoj i Lihtenštajnu, uplatio oko 8,2 miliona evra firmi "Stichting administratiekantoor ceemedia" za kupovinu udela u Multikomu. Posebno bode oči što je baš on član UO "United media network AG" iz Švajcarske.

Indikativno je da pomenute dve pozajmice (jedna od oko 9,5 miliona i druga od oko 8,2 miliona evra) odgovaraju sumi od oko 17,7 miliona evra, za koliko je kupljena Dajrekt medija. Na sve to Kuoni je bio potpredsednik Upravnog odbora Gazprombanke AG u Švajcarskoj. Na tom položaju je bio sve do početka ruske invazije na Ukrajinu, kada je dao ostavku. Da stvar bude zanimljivija, Gazprombank AG drži sredstva visokih zvaničnika Kremlja. Na listi njenih klijenata se nalaze Sergej Roldugin (blizak prijatelj Vladimira Putina i kum njegovoj ćerki), Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Ruske Federacije, ali i sam Vladimir Vladimirovič Putin.

Što se tiče Kuonija, on nastavlja da bude u službi Dragana Šolaka, a ostao je i kao predsednik United Media u Švajcarskoj mesecima posle početka rata u Ukrajini. I sada kada se podvuče crta vidi se da Šolak sve vreme igra tako da ujedno sarađuje sa SAD, dok ujedno ima vrlo dobre konekcije i sa Rusima. I u toj igri, kao što smo objasnili, njemu je najbitniji lični interes i uvećavanje ličnog bogatstva. Na kraju ostaje nedoumica da li su Amerikanci znali da im je Dragan Šolak radio iza leđa sarađujući iz sopstpevnih interesa sa Rusima.

Kurir.rs