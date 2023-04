ŽIVOT U STRAHU! SRBI S KOSOVA I METOHIJE OČAJNI: Samo strepimo ko će od nas biti sledeći, koga će da uhapse!

Srbi s Kosova i Metohije žive u svakodnevnom strahu da bilo ko od njih bez ikakvog razloga može u svakom trenutku da bude sledeći uhapšen, zbog čega sve ređe izlaze iz svojih kuća. Poslednji u nizu koji je to doživeo je lekar zaposlen u KBC Kosovska Mitrovica Nikola Todorović, kome je nakon privođenja u petak, i to pred troje male dece, određeno zadržavanje do 30 dana, bez mogućnosti uplate jemstva kako bi se branio sa slobode.

Todorović je, podsećamo, uhapšen na prelazu Jarinje dok je vozio maloletnu decu na porodičnu krsnu slavu u opštinu Srbica. Kako je ispričao njegov advokat Miloš Delević, Todorović je bio isprovociran i maltretiran od strane policije, odvojen na silu od svoje porodice i odveden u tamnu, malu prostoriju, gde se uplašio za svoj život, te je iz samoodbrane udario policajca. Nakon toga sudija je doneo rešenje o određivanju pritvora do 30 dana, i to bez mogućnosti uplate jemstva.

Četiri meseca u zatvoru

foto: Printscreen Kosovo online

Upravo to je i bio najveći strah njegove porodice.

- Mi ćemo sve da uradimo da ga izvedemo iz zatvora, nadamo se samo da ćemo imati mogućnost da uplatimo jemstvo da se brani sa slobode - rekao je nakon hapšenja Kuriru Todorovićev brat Miloš Todorović.

Ovaj lekar je, nažalost, samo jedan u nizu Srba koji su bez razloga odvedeni u zatvor, a samo od početka godine je peti koji je doživeo tu sudbinu. Zato se Srbi s razlogom plaše da ih ne snađe ista sudbina.

- Svi smo u strahu, postoji opravdana bojazan da bilo koga od nas u bilo kom trenutku snađe ista sudbina, da nas uhapse bez ikakvog realnog povoda. Više nas, što je strašno, i ne iznenađuje kad čujemo da su još nekoga uhapsili, i plašim se da će biti još hapšenja i u narednom periodu. Nema više puno ni naroda na ulicama, svi se plaše - rekla je za Kurir Suzana Trajković, supruga Slađana Trajkovića, koji je uhapšen još 16. decembra prošle godine u severnom delu Kosovske Mitrovice, zbog navodnog ratnog zločina počinjenog u Vučitrnu 1999.

foto: privatna arhiva, printscreen Kosovo online

- On je već četiri meseca u zatvoru! Jako se plašim za njega, i dalje mu ne daju redovno tablete, ne dobija redovno terapije. I jutros mi se žalio da nije dobio lekove koje je morao da uzme - kaže nam očajna Suzana.

Strah Srba od hapšenja potvrđuje i sestra Nikole Nedeljkovića Marija.

- Ne znam ni šta bih rekla povodom hapšenja Todorovića, čovek je doktor, bavi se humanim poslom, ne znam kakve bi veze imao s nekim prestupom. Jako mi je žao i njega i njegove porodice, jasno je kroz šta ljudi ovde prolaze. I Nikola je bez razloga uhapšen samo zato što je išao na pomen žrtvama - rekla nam je Marija, čije je brat bio uhapšen 28. juna 2022. na Gazimestanu, a 6. septembra osuđen na osam meseci zatvora zbog navodnog "izazivanja etničke mržnje i netrpeljivosti", posle čega je dva meseca proveo u pritvoru.

Teror i nad decom

Da se pojačava teror pripadnika specijalnih parapolicijskih jedinica Prištine nad Srbima na Kosovu, a pogotovo nad decom, ocenio je i predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

- Teror je usmeren prvenstveno prema Srbima na severu Kosova, ali se sve više usmerava prema deci, što je zabrinjavajuće. Priština namerava da izvrši kompletnu militarizaciju severa KiM, to jest da zauzme sever, ne samo sa specijalnim parapolicijskim jedinicama već i sa tzv. vojskom, i to je nešto što stvara potencijal da imamo najozbiljniju krizu do sada na severu, jer je srpski narod poručio da to više neće trpeti - istakao je Drecun.

foto: Kurir tv

Ocenio je i da je moguće da se teror nad Srbima intenzivira pred izbore koje je Priština zakazala na severu ili pred predstojeće praznike, jer se Priština ponaša nepredvidivo.

Ministarstvo kulture oštro reagovalo Vandali upali u konak Crkve Svetog Jovana U noći između 7. i 8. aprila nepoznate osobe provalile su u konak Crkve Svetog Jovana koja pripada manastiru Visoki Dečani i tom prilikom je ispremetan inventar, odneti su kablovi i isečena je elektroinstalacija, saopšteno je iz manastira Visoki Dečani. Ministarstvo kulture Srbije osudilo je napad na konak i ukazalo da ovakvi vandalski incidenti, zasnovani na mržnji prema srpskom narodu, ugrožavaju ne samo kulturno nasleđe na prostoru KiM već da se istovremeno otvoreno preti bezbednosti i opstanku srpskog naroda. Ukazali su da ovaj, poslednji u nizu napada na objekte Srpske pravoslavne crkve, pokazuje visok stepen ugroženosti srpske verske i kulturne baštine na KiM.

