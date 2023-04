HIBRIDNI RAT PROTIV SRBIJE! Šire neproverene informacije da prodajemo oružje Ukrajini kako bi narušili našu neutralnu poziciju!

Srbija se ponovo našla u geopolitičkom vrtlogu nastalom zbog ruske agresije na Ukrajinu. I ovoga puta plasirane su optužbe da naša zemlja namerava ili je već isporučila oružje Ukrajini, što je ministar odbrane Miloš Vučević oštro demantovao, uz upozorenje da se na taj način pokušava destabilizacija Srbije.

Dosledno držanje utvrđene politike

Povodom navodnih saznanja britanske agencije Rojters da je Srbija prodavala ili namerava da prodaje oružje Ukrajini, Vučević je naglasio da Srbija nije prodavala niti će prodavati oružje ukrajinskoj, ruskoj strani ili zemljama u blizini tog konflikta. Kako je rekao, nekome je očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je uvuče u konflikt u kom ne želi da učestvuje.

- Mi se dosledno držimo naše utvrđene politike. Više od deset puta smo demantovali te neistine i, evo, učinićemo to opet. Srbija nije prodavala oružje, niti će, ni ukrajinskoj ni ruskoj strani, kao ni zemljama u blizini tog konflikta - poručio je ministar odbrane.

On je objasnio da naša država prodaje oružje trećim stranama koje su daleko od sukoba i nemaju nikakve veze sa njim.

- Uvek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i uzuse poslovanja. Ponavljam, Srbija nije slala oružje Ukrajini i sve što je objavljeno na tu temu su neistinite spekulacije - izjavio je Vučević.

Rojters je juče objavio navodni sadržaj procurelog poverljivog dokumenta Pentagona u kom se navodi da je Srbija pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala. Dokument je, kako navodi britanska agencija, obeležen oznakama „tajni“ i NOFORN, što znači da je njegovo deljenje sa stranim obaveštajnim službama i vojskama zabranjeno. U dokumentu takođe navodno piše da Srbija ima „političku volju i vojne kapacitete“ da obezbedi oružje za Ukrajinu u budućnosti.

Kidanje srpsko-ruskih veza

Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović ocenjuje za Kurir da su ove dezinformacije deo hibridnog rata, a cilj je da se pokidaju srpsko-ruske veze.

- Jasno je da izrečene dezinformacije, ne slučajno britanskog Rojtersa, žele pokvariti bliske odnose Srbije i Rusije tako što plasiraju laž o navodnoj prodaji naoružanja Srbije Ukrajini. Ovo je delo zapadnog hibridnog rata koji vode protiv Srbije, jer ne uspevaju diplomatijom naterati Srbiju da uvede sankcije Rusiji, pa sad pokušavaju i na ovaj način da postignu cilj. Srbija se ne meša u rusko-ukrajinski sukob i zna se zvaničan stav Vlade Srbije po ovom pitanju i zna se dobro koliko je to osetljivo bezbednosno pitanje - upozorava naš sagovornik.

Sličnu ocenu ima i bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan, koji je uveren da postoje „prljave namere da se Srbija pomeri sa svoje politike vojne neutralnosti i uvuče u antiruski front“.

- Ovo jeste deo hibridnog rata u kom se kroz medijsku igru poturaju dezinformacije. Postavlja se pitanje otkud jedna mala Srbija u tim globalnim obaveštajnim igrama. Ovde je u pitanju ona stara ideja i namera da se pokidaju veze između Srbije i Rusije, da se stvori razdor između njih kako bi se plan vodećih država NATO ostvario na Balkanu. Želi da se napraviti situacija u kojoj Srbija ne može računati ni na kakvu pomoć Rusije. To su te prljave namere onoga ko vodi hibridni rat protiv Srbije - objašnjava Karan.

Nije prvi put da nas optužuju Čisti smo kao suza Gotovo iste optužbe na račun Srbije pojavile su se u javnosti i početkom marta, kada su srpski zvaničnici odlučno odbacili bilo kakvu mogućnost prodaje oružja Ukrajini ili Rusiji. Tada je kroz medije ubačena sumnja da taj navodni izvoz ide preko Turske. Međutim, predsednik Aleksandar Vučić je tada poručio da je Srbija „čista kao suza“. On je objasnio da su poslovi sa municijom koja ide u tu zemlju dodatno zaštićeni obavezom da se ona ne može dalje proslediti bez saglasnosti Srbije.

