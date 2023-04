BRUTALAN ODGOVOR MINISTRA VUČEVIĆA TADIĆU I PONOŠU: Sramota je kako doživaljaju svoje GRAĐANE I VOJSKU, uvreda za celu naciju

On je rekao da za Tadića nije glasao ni na jednim izborima, ali da je poštovao to što je bio biran za predsednika.

I nevrovatno da čovek nema taj elemnatarni osećaj dostojanstva. Bio je šef države u dva mandata, morao bi da se ponaša odgovornije i da ne može da se bavi politikanstvom. Nema njegovog povratka na političku scenu, to ne žele građani koji su mu to pokazali u prethodnih 12 godina. To samo pokazuje nažalost, kako su oni doživljavali i vodili Srbiju i kada je bio period ne baš uspeha već perioda ne baš teškog pada ili propasti naše države. Dva puta sam najsnažnije podržavao protivkandidate Borisa Tadića ali nikada nisam rekao da oni koji glasaju za njega da su kriminalci, šta god ja mislio o njegovoj politici. A ne mislim ništa dobro. To je samo jedan pokazatelj kako doživaljavaju svoje građane. I verovatno bi voleli da oduzmu biračko pravo velikoj većini građana i da glasa sad neka mala skupina. Boris Tadić je time uvredio celu naciju i to ne po prvi put – kaže Vučević, a zatim se nadovezao na bivšeg načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša.

A Ponoš, što nosi hrvatsku putovnicu, kaže Vučević, da vodi otvorenu kampanju protiv svoje vojske na čijem čelu je bio.

Niko od oficira ne može ni danas da shvati kako je postao načelnik Generalštaba. To nije bio skok sa padobranom nego su ga lansirali mimo svih pravila. Ali nekako je do toga došao. Šta god da se radi u vojsci, Ponoš se trudi da je zapljune gore nego što su radili Tači i ne znam ko još. To nije više ni kritički odnos, već odnos opovrgavanja suštine vojske i odbrane. Svaki dan je u kampanji protiv naše namenske industrije – odgovara Vučević.

