"KURTI ČESTITAO USKRS, A ŠALJE SPECIJALCE DA MALTRETIRAJU SRBE" Gajić: Zbog dvoličnosti EU niko više nije ozbiljan sagovornik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom protekle nedelje bio je u centru brojnih diplomatskih aktivnosti i sastanaka, a ključna tema svih tih sastanaka bilo je pitanje Kosova i Metohije. Uprkos teškoćama i izazovima sa kojima se Srbija suočava, Vučić naglašava da je važno da ne gube fokus na interese Srbije i srpskog naroda.

U međuvremenu, na Veliki petak specijalci ROSU su upali u domaćinstvo braće Radisavljevića u Zubinom Potoku, što je samo podsetnik na sve probleme sa kojima se srpski narod suočava u južnoj pokrajini već skoro tri decenije.

Aleksandar M. Gajić, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao problema sa kojima se srpski narod suočava na prostoru KiM-a.

Gajić je naveo da bez osnovnih ljudskih prava ne može funkcionisati normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Takođe je govorio o dvostrukim aršinima i porukama koje šalju evropski zvaničnici, kao i o sve češćim napadima na Srbe na Kosovu, koji se nameću kao svakodnevica.

- Teško da može, sa nedostkom ljudski prava ne može ni da se funkcioniše. Druga stvar, kako da vi reagujete na neku situaciju u kojoj vama nije nešto zagarantovano, nešto što je garantovano svakim ustavom, nešto što se od 20. veka pa dodan u svakom državi podrazumeva. A to je da mi imamo slobodu veroispovesti i govora. Mi smo recimo imali tu sarkastičnu izjavu Kurtija koji je čestitao Usrks. Sa aspekta evropskih posmatrača rekli bi da je ovo veoma pristojno, zamislite kao i svaki veliki evropski zvaničnik Aljbin Kurti je čestitao Uskrs. Čime? Time što je prethodno na Veliki Petak poslao veliku grupu specijalaca da maltretira jednu porodicu ili što ste poslali grupu delikvenata da ispisuje natpise "UČK" na teritoriji Severne Mitrovice - rekao je Gajić i dodao:

- Tako da su to po meni dvostruki aršini i dvostruke poruke. To je najpre dvoličnost Evropske zajednice jer sada ne možete nikoga da shvatite kao ozbiljnog sagovornika. Da li govorili o Prištini ili Briselu. Imate niz događaja i sada se postavlja pitanje da li se od ovoga stvara svakodnevnica, jer to više sada nisu izolovani incidenti. Vi svaki drugi, treći dan imate novu situaciju. Da li je nekom izrešetan automobil, da li je neko presreten, da li su pucali na dete... To su veoma ozbiljne stvari. Ova situacija koja se nameće srpskom narodu podseća na period od januara 1995. godine do samog sprovođenja akcije "Oluja" i pogroma srpskog stanovništva na prostoru Republike Hrvatske. Tako da postavljamo pitanje Međunarodnoj zajednici i Aljbinu Kurtiju. Da li možemo da očekujemo pokušaj sprovođenja jedne slične politike jer su to crvene linije koje mi nećemo dopustiti.

