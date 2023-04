"RUSIJA U CRNOJ GORI ŽELI NEPOTOPIVI NOSAČ AVIONA U SRCU EVROPE" Čanak za Kurir: Koriste Srbe s KiM da bi se KRIMINALCI OBOGATILI

Gde će se održati inauguracija novog predsednika Crne Gore?

Tradicija je da šef države polaže zakletvu na Cetinju, čime stupa na dužnost. Ove godine, postoji mogućnost da se tradicija prekine zbog procene policije da bi Milatović mogao biti ugrožen na Cetinju.

On je između dva kruga predsedničkih izbora dobio privremeno policijsko obezbeđenje, koje je tražio Pokret Evropa sad zbog bojazni da je fizički ugrožen.

Iz Uprave crnogorske policije su rekli da je u toku postupak izrade bezbednosne procene inauguracije na Cetinju, kao i pripreme obezbeđenja samog događaja, dok su iz Skupštine, koja organizuje inauguraciju, naveli da je u toku intenzivna komunikacija sa novoizabranim predsednikom Crne Gore.

O ovoj i drugim važnim temama iz Srbije i regiona voditeljka "Pulsa Srbije" Milica Marković razgovarala je sa Nenadom Čankom.

- Ništa se novo tamo ne dešava, to je nastavak iz 2020. godine. Ova priča o premeštanju mesta inauguracije predsednika je nastavak specijalnog hibridnog rata protiv Crne Gore. Jer Cetinje je prestonica i simbol Crne Gore. Priče o ugroženosti Milatovića su čista laž, ja sam bio tamo za vreme predsedničkih izbora i imao sam svojim očima prilike da vidim da kad se nečija pobeda slavi na ulicama sa zastavama druge države, konkretno srpskim, samo ispred sedišta stranke Evropa sad je bilo nešto crnogorskih za slikanje. Pevale su se pesme koje su najblaže rečeno provokativne. U pitanju je nastavak dekonstrukcije Crne Gore kao države, koja je za razliku od drugih najdalje odmakla u primicanju EU, ali je to zaustavljeno - kaže Čanak.

Doskorašnji lider LSV kaže da Crnoj Gori preti bankrot i to već tokom ove godine.

- Ukratko govoreći, Milo Đukanović je predugo bio na vlasti, ali kad se neko menja na vlasti, zgodno bi bilo da dođe bolji, a ne bilo ko samo zato što je ovaj bio dugo. Pre tri godine se videlo da će nova vlada učiniti išta korisno, osim zaduživanja Crne Gore i pravljenja obale srpskog mora. To se upravo i događa i, nažalost, vidi. I od čitave priče kako će se dići plate, došlo se do priče o bankrotu ove godine - dodao je Čanak.

foto: Kurir TV

- Milatovića su podržali centri moći u Kremlju, a to se poklopilo sa aktuelnim, pogrešnim procenama zapadnih zemalja, a to je da se Balkan podeli na tri zone - srpsku, albansku i hrvatsku. Plan je da nestanu ove male državice koje svima smetaju, a sve ostalo treba da se završi tom podelom i tu će sve prestati. Na žalost, tu će sve da počne jer podela po etno-nacionalističkim linijama je dovela do krvavih ratova 90-ih na ovim prostorima. Ovo će da proizvede isti efekat - smatra Čanak.

Na pitanje ko bi onda bio bolji od Milatovića na mestu predsednika Crne Gore, Čanak kaže:

foto: Printscreen/RTS

- Uopšte nije važno, ja ne govorim o konkretnoj osobi, ja čoveka i ne poznajem. Mila Đukanovića znam dobro. Ono što je sasvim jasno je da oni koji ga podržavaju su mi već ulili veliku dozu skepse. Kad nekog podržava Vojislav Šešelj, koji Crnu Goru ne vidi kao samostalnu državu već kao nešto što ne sme da izađe iz njegovog viđenja velike Srbije. Kad takvi ratni zločinci poput njega propagiraju, onda sam opravdano skeptičan. Uzimanje kredita, to je kao naručivanje u kafani. Svi se junače kako su dobro jeli jer je novi gazda naručio sve i svašta. A kad dođe do plaćanja, biće malo problema. Jer MIlo je plaćao račune proteklih 30 godina, videćemo kako će ovi da plate.

Objasnio je i da ne podržava MIla Đukanovića, nego Crnu Goru i vrednosti koje je odlazeći predsednik zastupao.

foto: Kurir TV

- Nisam pružao podršku Milu Đukanoviću, već suverenoj, nezavisnoj i nadasve demokratskoj Crnoj Gori, naročito kao članici NATO. I kada je Milo Đukanović bio s druge strane, onda sam zajedno s prvakom te borbe, Slavkom Perovićem, bio pozivan na demonstracije Liberalnog saveza Crne Gore. To su bile prve mirovne i proevropske i procrnogorske demonstracije, koje su se događale upravo na tom Cetinju. I onda je bila pesma koju smo pevali "Nema sreće, nema mira dok je MIla i Momira". Kad je MIlo Đukanović prešao na našu stranu, od tad ga podržavam - podseča Čanak.

Izrazio je čuđenje zbog proslavljanja Milatovićeve pobede uz srpske zastave.

- Bilo bi učtivo da neko ko hoće da bude predsednik Crne Gore bude zainteresovan za Crnu Gore, da oni koji ga podržavaju nose crnogorske, a ne srpske zastave i da ga ne podržavaju ratni zločinci koji ne vide Crnu Goru kao državu i Crnogorce kao naciju. Ja sam stranac u Crnoj Gori i ja se kao takav čudim što vidim zastave moje zemlje tamo. Zamislite kad bi ovde pobedio neki predsednički kandidat i vidite, recimo, zastave Albanije ili Hrvatske, šta bi to izazvalo? Zašto se to odnosi na Srbiju, a ne može na Crnu Goru - pita se Čanak.

Izrazio je sumnju u reforme koje je nagovestio novoizabrani predsednik Jakov Milatović.

- Ne znam šta će mu biti prioritet, meni, iz mog skromnog političkog iskustva, to deluje kao tip prevare koji je već napravlje s Građanskim pokretom URA, gde su svi crnogorski independentisti, koji su verovali da je Milu istekao rok, i verovali da neko mlad i moderan treba da nastavi vođenje zemlje. Pa su glasali za ovog malog prevaranta Dritana Abazovića i onda su dobili to što jesu. Prodaju imovine Crne Gore, prodaju prošlosti i tradicije potpisivanjem sramnog Temeljnog ugovora sa crkvom Srbije. A ovo mi deluje da će do izbora 11. juna novi predsednik terati pomirljivu priču, pod izgovorom da je mlad i obrazovan na zapadu. Pa i Vuk Jeremić je obrazovan na zapadu, pa najblaže rečeno, ne baštini zapadne vrednosti.

Nastavio je da komentariše političko delovanje crnogorskog premijera Drizana Abazovića.

- Njemu ističe tehnički mandat u kom ima podršku jednog poslanika u skupštini. Tehnička vlada je kao tehnička voda. Služi da se ne začepi mokri čvor, ali nije zaljudsku upotrebu, i to joj je jedina funkcija. Ista vam je stvar i s Dritanom Abazovićem, on je tu da se ne zaguši mokri čvor, ali nije za ljudsku upotrebu. Onda je on zloupotrebljavajući poziciju predsednika tehničke vlade, počeo da smenjuje ministre u vladi koja je pala. To je toliko neozbiljno, da ne vredi pričati o tome. A to što je podržao Kosovo u evrointegracijama, Kosovo je Kosovo, ono se tako zove. Status je takav kakav je, a zbog unutrašnjo-političkih odnosa u Srbiji je mali broj ljudi spreman da prizna da je Kosovo nezavisna država, što je, uzgred budi rečeno, priznato ovim sporazumima, koji su apravljeni. To što se predsednik Vučić busa u grudi da ništa nije potpisao, pa niko te nije ni terao da potpišeš.

To je bio uvod za pitanje o 10. godini od potpisivanju Briselskog sporazuma i najavljenog prijema tzv. Kosova u Savet Evrope.

- To govori da je sve to priča za malu decu. Svakom je jasno da je Kosovo nezavisna država s kojom treba uspostaviti elementarno korektne odnose jer imamo mnogo zajedničkih stvari koje moramo rešavati. Budimpeštanskim ugovorom Ukrajina se odrekla svog nuklearnog arsenala, a da to nije učinila biča bi treća na svetu po broju nuklearnih bojevih glava. Da to nije učinila, bila bi u poziciji da nikom ne bi palo na pamet da ni slučajno ne ulazi na njenu teritoriju. Jedna od potpisnica tog sporazuma gde je Ukrajina predala to oružje Rusiji, bila je sama Rusija koja je garantovala nepovredivost granica ukrajinske države. I sad dođete u poziciju da ista ta Rusija par godina kasnije se useli u Donbas. Sporazumevanje ludom radovanje. Taj spomenuti Briselski sporazum je služio da se nešto politički radi i događa. A kad je to prestalo, kad nije došlo do normalizacije odnosa, dođete do toga da se struja na Kosovu ne plaća zato da bi režimski miljenici mogli da drže mašine za rudarenje kriptovaluta. A pravda se da siromašan narod nema para za struju, a režimski miljenici na tome uzimaju pare. Iza svega stoji lični interes, a iznad toga zla namera Kremlja da od Srbije, RS, Crne Gore, delova Kosova i Makedonije napravi nepotopivi nosač aviona u srcu EU. Zašto je toliki cirkus oko Crne Gore? To je jedini deo severnog Mediterana gde eventualno može da se napravi neka ruska baza. Oni su sad zarobljeni u Crnom moru i to je cela priča. Nemam nikakva topla osećanja ni prema Aljbinu Kurtiju, ja samo kao stari Latini pitam "Qui bono", dakle ko ima koristi. Ovde imaju kriminalci i dripci, a obični ljudi ne - kaže Čanak.

Potom je upitao voditeljku "zašto se samo interesuje za Srbe na Kosovu, a ne i u samoj Srbiji".

- Da li vi znate da 20 puta više ljudi u Vojvodini nema pijaću vodu u česmi nego što ima Srba na Kosovu, severno od Ibra? Znate zašto vam ta informacija nije poznata? Zato što nikog ne interesuje kako žive Srbi, ni u Vojvodini ni na Kosovu ni bilo gde, nego samo tamo gdre se može manišulisati. Sa Srbima na severu Kosova se može manipulisati i zato su oni bitni. Četiri opštine o kojima pričamo, ta ZSO ukupno imaju 36.000 stanovnika. Pa, više se iseli za pola godine iz Vojvodine.

