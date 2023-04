RASTE BROJ POTPISNIKA: Britanska vlada će morati da odgovori

U Velikoj Britaniji pokrenuta je peticija kojom se od britanske vlade traži da omogući građanima Srbije da borave do 90 dana u toj zemlji bez viza. Zasad ju je potpisalo preko 6.000 britanskih državljana ili stanovnika, od potrebnih 10.000, da bi vlada te zemlje odgovorila na peticiju.

Diplomatski dijalog

Kako je objasnila inženjerka arhitekture i neuronaučnica Mihaela Mitrović, koja je i pokrenula peticiju, njen motiv je taj što je, kaže, jednostavno došlo vreme da se vizni režim Ujedinjenog Kraljevstva ukine, jer niti je pravedan, niti ima praktičnog smisla.

- Ako peticija prikupi 10.000 potpisa, to znači da vlada mora da da zvaničnu izjavu, koja je u formi malo dužeg izveštaja, gde treba da analiziraju šta su uradili povodom ovoga i šta će u budućnosti. To je ključni momenat za tu peticiju, kada prestaje da bude peticija i postaje diplomatska inicijativa. Očekujem da će se momentalno otvoriti i diplomatski dijalog. Moguće je da vlada kaže "ne", ali imam osećaj da se to neće desiti, sami britanski političari su već dugo pričali o ovome - rekla je Mitrovićeva za N1.

foto: Profimedia

Naglasila je i da ima ugovorene neke sastanke sa tamošnjim političarima, te ocenila da sve kreće u optimističnom i entuzijastičnom pravcu.

- Meni je lično najfascinantnije što je na zvaničnom sajtu parlamenta ovo najpopularnija ili druga najpopularnija peticija u celoj Britaniji - konstatovala je Mitrovićeva, koja živi i radi u Londonu.

Dobra inicijativa

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je ocenio da je ova peticija veoma dobra, ali i dodao da nije siguran kakav će efekat postići.

- Ja sam bio ministar spoljnjih poslova od 2008. do 2014, i to pitanje sam pokretao tada. I nikada nismo nailazili na veliko razumevanje od strane Velike Britanije, jer oni imaju poseban vizni režim. Oni nikada nisu bili deo šengena - ukazao je Dačić.

Podsetio je i da se Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), čije je potpisivanje 2008. omogućilo građanima Srbije da bez viza putuju u zemlje EU, nije odnosio i na Veliku Britaniju iako je tada bila članica EU.

foto: Nenad Kostić

- Srbija bi bila zadovoljna kada bi postigla određeni napredak kada je Velika Britanija u pitanju - rekao je Dačić i ukazao da je i on kao šef diplomatije vizu dobijao na veoma ograničen period:

- Kada ja kao ministar dobijem vizu koja traje 10 dana kada idem u posetu, šta očekivati kada su u pitanju obični građani. Opet, s druge strane, građanima Velike Britanije je omogućeno da ulaze u Srbiju bez vize, s ličnom kartom.

