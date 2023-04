PREDSEDNIK U VALJEVU: Tek će biti napretka, Bicerba je nešto što menja stvar, ovo je plata! Vozom do Beograda za 55 minuta

VALJEVO - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otvaranja fabrike Bicerba u Valjevu i obišao jednu od najsavremenijih fabrika nemačkog giganta i svetskog lidera u proizvodnji vaga i uređaja za merenje.

- Tek će da bude napretka, Bicerba je nešto što menja stvar, ovde će plata biti najveća!, rekao je predsednik i dodao: Za samo godinu dana je ovo rešeno, čisto je kao u apoteci, a ne kao da je vaga za merenje. Ovde će biti najveća plata - rekao je predsednik tokom obilaska fabrike.

Gas dolazi do 15. maja! Brza saobraćajnica, bolnica...

- Gas dolazi do 15. maja, do Valjeva, to su važne i velike investicije. To je ogromna stvar ne samo za Valjevo nego i za čitavu Srbiju, rekao je predsednik naglasivši da će se graditi i put, čitava infrastruktura, kao i da će do fabrike biti uvedena i nova autobuska linija za radnike.

- Moramo da završimo brzu saobraćajnicu. Za one kojima ništa ne valja, pitam se koliko su često išli vozom za Valjevo, koliko su novih fabrika imali i kolika je bila prosečna plata. Tek će da bude napretka, Bicerba je nešto što menja stvari i pravi veliku razliku. Dodatna instrujalizacija nas tera da radimo brzo putnu i železničku infrastruktru, dodao je Vučić i naglasio: Radimo bolnicu na 77.000 kvadratnih metara i uložićemo u to 19 miliona evra, 15 miliona evra u halu i sad završavamo dokumentaciju. Stvari se kreću napred, dolazi gas do 15 oktobra do Valjeva, samo je pitanje dal ste pošteni da to priznate - rekao je Vučić.