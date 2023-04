PREDSEDNIK VUČIĆ O IZBORIMA NA KIM: "Niko neće da ide u policijski kontejner da glasa za okupacionog gaulajtera Kurtija"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom polaganja kamena temeljca za izgradnju novog sportsko-rekreativnog centra „Radnički“ u Beogradu, govoreći o izborima na severu Kosova, rekao da u nedelju neće izaći više od stotinak Srba.

- Što se tiče Jablanovića i njihove odluke, pametno, mudra odluka, zato što vam od Srba koji stvarno žive na severu Kosova neće izaći više od 100. Zato što ovi ljudi sa Zapada prave cirkus - istakao je predsednik i dodao:

- Oni misle da mogu da nateraju Srbe da zavole nezavisno Kosovo na silu, tako što će da plaćaju nekim nevladinim organizacijama, nekim medijima, tako što će njih da nateraju da izađu na izbore i na kraju ćete da vidite - rekao je predsednik Vučić.

foto: screenshot Pink tv

Predsednik Vučić istakao je da će premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti od prekosutra zvanično biti okupacioni gaulajter sve četiri opštine na severu Kosova.

- Neće srpski narod, oni su ujedinili su srpski narod. Ujedinili su ljude koji različito misle. Niko neće da ide u policijski kontejner i da glasa za okupacionog gaulajtera Aljbina Kurtija, koji će od prekosutra zvanično biti okupacioni gaulajter na sve četiri opštine na severu Kosova, on ili neko iz Tačijeve partije. I svi to znaju i dobro je da to čuju i vide lepo i ovi ljudi na Zapadu, tako da je dobra odluka Jablanovića - rekao je i dodao:

- Srbi će i dalje da vole jedinu svoju državu koju imaju, a ta jedina zajednička država za sve nas zove se Srbija - zaključio je Vučić.

Predsednik Vučić istakao je da će "Srbi da opstanu uprkos svim njihovim namerama da ih oteraju".

Kurir.rs