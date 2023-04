"POZIVAM SRBE DA IH RAZOČARAMO JOŠ VIŠE" Predsednik Vučić o izborima na KiM: Aljbin Kurti da upravlja srpskim opštinama?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u obraćanju novinarima i javnosti na prikazu sposobnosti Vojske Srbije "Granit 2023", istakao je da je zaprepašćen izjavom portparola EU Petera Stana, koji je rekao da je razočaran neizlaskom Srba na izbore na KiM.

- Danas sam se iznenadio kada sam čuo izjavu Stana. Ja ću pokušati još jednom da objasnim, da ljudi ne budu dovedeni u zabludu. Mi smo do sada učestvovali u 4 ili 5 različitih izbornih ciklusa koje su organizovale prištinske vlasti. A nije trebalo da učestvujemo ni u jednom dok se ne formira ZSO ili taman u jednom posle čega bi bilo jasno koje su to srpske opštine, iako smo ih već definisali. 10 godina kasnije, a za to nije kriva samo Priština, već Evropska unija koja je garant provođenja Briselskog sporazuma - rekao je predsednik, a zatim dodao:

foto: Nemanja Nikolić

- Oni su to potpisali, Ketrin Ešton je tu stavila svoj potpis. Oni to nisu proveli u delo. A Srbi im posle 9 i po godina upucavanja, maltretirala, šikaniranja, kažu nećemo dok ne sprovedemo ono što ste potpisali.

- Njima su opet krivi Srbi. I to govore oni koji se kod nas mešaju i traže da se peta nacionalna frekfencija dodeli nekome. Pa sram vas bilo! Da se izbori održavaju u policijskim kontejnerima, stanicama sa 550 do zuba naoružanih ljudi koji treba da obezbede 1 ili 2 odsto kolko će izaći na izbore. Ja zato pozivam Srbe da ih razočaramo još više, da vide koliko smo ujedinjeni i da ne mogu da nas gaze. I da vide da Srbija nije šaka zobi, koju mogu da pozobaju svaki put kad im padne napamet. Uvek će reći Srbija je kriva. Dali ste im bezviznu liberalizaciju, dali ste im članstvo u Savetu Evrope. Nagradili ste ih čime još, izborima da budu vlas. Zamislite Leposavić, gde živi ukupno 60 Albanaca, oni koji prenoće, a imate ih na spisku 300 od preko 15 hiljada birača, oni će da budu vlasti upravljaju Leposavićem, ili Severnom Mitrovicom, i to će da upravlja lično Aljbin Kurti. Zato što za njih zanima samo nezavisnost Kosova. A Srbija ako može da bude ponižena do kraja, i to je sve. Kako bi rekli naši vojnici sa juga Srbije - neće da može - rekao je Vučić.

