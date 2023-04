PREDSEDNIK VUČIĆ: Na izbore u četiri opštine na severu Kosova i Metohije izašlo svega nekoliko Srba

DONJA GRADINA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je na izborima, do sada, u četiri opštine na severu Kosova izašlo svega nekoliko Srba i da to pokazuje da Srbi neće da služe tuđim interesima

„Danas se održavaju izbori za okupacionog gaulajtera na severu Kosova gde nameravaju da uspostave vlast sa dva odsto. Za sve to tražili su našu saglasnost. S ponosom mogu da kažem da je do sada izašlo svega nekoliko Srba u sve četiri opštine zajedno. Neće Srbi nikoga drugog da slušaju i da služe tuđim intersima. Hoce mir sa svima, da poštuju sve, ali pre svega da se bore za interes svoga naroda“, naglasio je on u obraćanju na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina u logoru Jasenovac u Donjoj Gradini.

Ukazao je da se promenila emocija našeg naroda, da Srbi više ne mogu da prihvate da budu dežurni krivci, oni koji nemaju nikakva prava, da su srpski politicari budućnosti samo onda kada se saglase sa samouništenjem ili čine nešto protiv svog naroda.

Danas Srbi, istakao je, na svaki način i jedinstevno umeju da reaguju na svaku vrstu pritisaka koji dolazi spolja.

„Ne što su oni koji pritiskaju slabiji, već što oni ne razumeju da kada Srbinu dozlogrdi povratka nema, da hoće da bude svoj na svome“, naglasio je on.

Kurir.rs