INTERVJU! DODIKOVA ĆERKA ZA KURIR: Znam koliko je mom ocu porodica Đoković draga, neću da ga čupam, ali ovo NEĆU DOZVOLITI!

Gorica Dodik, ćerka predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, izazvala je pravu buru na Tviteru reagujući na skandal koji je nastao zbog izjava svog oca o porodici Novaka Ðokovića. Ona u razgovoru za Kurir tvrdi da njeno javno oglašavanje ne znači da hoće nekoga da ubeđuje ili da „čupa“.

Nisam bila u njegovoj blizini kada su mu pokazali snimak, niti znam ko je to učinio i kada, ali sam nakon izvesnog vremena zvala da pitam. Ono što mi je odmah rečeno jeste da se radilo o komentarisanju celokupne organizacije turnira i da ništa ružno nije mislio ni rekao za porodicu Ðoković. Ipak ga poznajem mnogo bolje od onih koji sada likuju i ostavljaju ružne i pogrdne komentare, znam koliko je njemu ta porodica draga - kaže Dodikova i dodaje:

Ne želim da neko misli da pokušavam nešto da pravdam, zaista znam kakav je njegov stav o njima i zato sam se javno oglasila, ne da nekoga ubeđujem ili da „čupam“, kako to znaju pojedini reći, nego da iznesem ono iza čega stojim i što znam da je istina. Želim da se osvrnem i na Novaka konkretno, mislim da je celokupna javnost koja je pratila turnir očekivala i želela da on igra u finalu, samo ispada problem kada to kaže Dodik. Ne znam zbog čega i zašto se to smatra uvredom?! Novak igra najbolji tenis na svetu i čast je bila nama, građanima Banjaluke i Republike Srpske, što je boravio ovde nekoliko dana i što smo imali priliku uživo da ga gledamo. Naravno da smo svi doživeli razočaranje što nije prošao dalje i što nije, na kraju krajeva, i osvojio ovaj turnir.

foto: AP Photo/Darko Vojinovic, Printscreen

Kako ste vi kao porodica reagovali na to što se desilo?

Neko sam ko u porodici najemotivnije reaguje i na lepe i na ružne stvari i taman kada pomislim: „OK, to je to, ne može više ništa da se desi“, demantuju me. Ne bude mi svejedno ni kada ga provlače po medijima za neka dnevnopolitička dešavanja. Shvatam da ima ljudi kojima se Miloradova politika ne sviđa, njegov način komunikacije ili pojava, ali većina ljudi se vodi predrasudama i isključivi su kada je on u pitanju. Pre svega, 95 odsto onih koji po automatizmu odreaguju i dočekaju na nož svaku njegovu izjavu nikada nije imalo priliku da s tim čovekom razgovara i shvati kakav je on u suštini. Politika je njegov posao i sigurna sam da taj posao obavlja vrhunski i najbolje što zna.

RTS je saopštio da je emitovao signal direktno i RTRS, te da treba da se uključi i MUP RS u istragu... Da li to baca novu senku na slučaj?

Zaista nisam upućena šta se dešava u vezi s tim, niti sam neko ko ima pravo da to komentariše, neka svako radi svoj posao.

Mislite li da je to iskorišćeno upravo u RS? I s kojim ciljem?

Najiskrenije mislim da je šteta načinjena i to ko je pustio i zašto je pustio mi je manje važno, ali to ne umanjuje njihov neprofesionalizam ili zlu nameru koja je očigledna svima.

foto: screenshot Pink tv

Da li je, po vama, posle snimka koji se pojavio, bila na mestu reakcija vašeg oca, koji je krivicu prebacio na RTS?

Kao neko kome je dostupno mnogo više informacija nego što se iznosi u javnosti, moje skromno mišljenje je da mu je odgovor na mestu. Ne smatram da je njegovo razočaranje, kako je napisao, u profesionalnost te medijske kuće nešto što mu bilo ko može zameriti.

On je te reči izgovorio bez obzira na to što su bile iz ofa... Otišle su u etar... Da li je trebalo na taj način da odgovori?

- Opet ponavljam, komentarisana je cela organizacija turnira, rokovi su bili kratki, veoma mnogo ljudi je radilo na tome, nervoza i nerazumevanje su bili neminovnost. Ono što je ostavilo ružan utisak ljudima u ovom gradu, a koji su učestvovali u realizaciji svega toga, jeste ponašanje pojedinaca. Ne bih dalje da širim, mislim da sam suštinu rekla, vreme će, kao i uvek, pokazati ko je bio u pravu i ko je šta mislio. Ono što ja kao njegova ćerka neću dozvoliti jeste da ne iznesem istinu o njemu, ne mareći nijednog trenutka da li to nekome smeta i kako će to neko protumačiti.

J. V.