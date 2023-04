CRNOGORSKI MEDIJI TVRDE: DINKIĆA ISTRAŽUJU ZBOG UGOVORA OD 300.000 EVRA! Bivši ministar progovorio za Kurir, evo šta je rekao!

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore navodno istražuje nekoliko spornih dokumenata iz poslovanja "Montenegro erlajnsa" iz perioda 2014. do 2016. godine, a jedan deo se odnosi na konsultantske ugovore vredne, kako tvrde, 300 hiljada evra sa firmom "MD Solutions" Mlađana Dinkića, navode podgoričke Vijesti.

Prema njihovim tvrdnjama, ugovor se odnosi na posredovanje za sklapanje "code share" sa aviokompanijama "Er Srbija" i "Etihad". "Code share" ugovor označava saradnju između aviokompanija kada jedna moža da prodaje karte na letu druge kompanije, i uobičajan je u komercijalnom vazduhoplovstvu.

Vijesti navode da crnogorsko tužilaštvo trenutno utvrđuje koliko je tačno novca isplaćeno Dinkićevoj firmi od ugovorenog iznosa od 300 hiljada evra i po kom osnovu, a angažovani su, kako tvrde u tekstu, i veštaci.

Međutim, bivši ministar tvrdi za Kurir da je reč o "neistinama, poluistinama i insinuacijama" .

- Istina je da je naša konsultantska kuća MD Solution pre osam godina, odnosno u periodu 2015. i 2016. godine, bila angažovana od strane "Montenegro erlajnsa", ali je potpuno neistinito da smo prihodivali taj iznos koji se pominje u medijima. Mi smo naš posao obavili kvalitetno i profesionalno, a za isporučene usluge, u skladu sa ugovorom, smo tokom te dve godine rada naplatili višestruko manje u odnosu na iznos koji se navodi u medijima. "Montenegro erlajns" nas je angažovao na uspostavljanju strateteške komercijalne saradnje sa Etihadom, a naš rad je, između ostalog, 2016. godine rezultirao potpisivanjem "Code share" ugovora sa "Etihadom" i "Er Srbijom". Taj ugovor je doneo značajnu dobit našem tadašnjem klijentu. Već u prvih mesec dana primene tog ugovora, Montenegro erlajns je zaradio više nego što je nama platio za dve godine rada, a nastavili su da prihoduju od tog sporazuma i u narednim godinama. Ponosan sam na taj posao koji je obavljen u korist našeg tadašnjeg klijenta - naveo je Dinkić i dodao:

- Posebno je apsurdan pokušaj dovođenja u vezu posla za "Montenegro erlajnsa" sa mojom davnom posetom Cetinju u novembru 2013. godine. Tamo sam tada bio neformalno, a niti sam tada imao konsultantsku kuću, niti sam mogao znati da ću dve godine nakon toga, dakle 2015, dobiti posao za "Montenegro erlajns". Tako da tada svakako nisam ni poznavao gospođu Daliborku Pejović, koja se takođe pominje u tom tekstu. Naime, naša konsultantska kuća je tek nekoliko godina kasnije, u periodu 2016. i 2017, profesionalno angažovana od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) na projektu Tehnička podrška razvoju biznis zona u Crnoj Gori, u okviru koga smo isporučili predinvesticione studije za biznis zonu u Cetinju i četiri biznis zone u Podgorici, kao i Studiju izvodljivosti za Slobodnu zonu MACCOC na Cetinju. Ali, za taj uspešno obavljen posao smo bili plaćeni od strane razvojne agencije Ujedinjenih nacija, a ne od strane "Montenegro erlajnsa", o čemu postoje nedvosmisleni dokazi u našoj poslovnoj dokumentaciji i dokumentaciji UNDP. Tako da u tekstu ima puno neistina i poluistina, insinuacija, pobrkanih stvari, ali ovo što vam kažem su činjenice.

Dinkić je naglasio i da su tokom dve godine angažmana za "Montenegro erlajnsa" naplaćene isključivo one usluge koje su im zaista i pružili.

- Striktno u skladu za ugovorom, i to u višestruko nižem iznosu od onoga koji se pominje u medijima. Na kraju, da iskoristim priliku i da demantujem napise u pojedinim medijima da sam navodno bio savetnik Milu Đukanoviću. To je neistina. Nikada nisam bio savetnik bilo kom političaru, ni u Srbiji, niti u regionu, osim samom sebi - nekada davno dok sam se bavio politikom - rekao je on.

Vijesti navode da je u ovom slučaju sporno što je to jedini takav ugovor za koji je kompanija angažovala i platila konsultanta. Ostalih desetak sličnih ugovora, kako pišu, pripremali su zaposleni u "Montenegro erlajnsu" u okviru redovnih radnih obaveza.

Vijesti pišu i da je ova aviokompanija poslovala sa godišnjim gubicima od oko deset miliona evra, a za funkcionisanje je primala novac iz državnog budžeta.

Specijalno državno tužilaštvo, prema informacijama Vijesti, bavilo se ugovorima između državne aviokompanije i Dinkića i 2016. godine, ali istragu nije nastavljalo.

Tužilaštvo, kako navode, sumnja da su usluge Dinkićeve firme bile nepotrebne i da je sporno da li su one uopšte i obavljene, kao i da je time naneta finansijska šteta nacionalnoj aviokompaniji. Sumnjiva je, tvrde Vijesti, i druga veza između Daliborke Pejović i Dinkića, odnosno da je novcem državne aviokompanije plaćena usluga koju je Dinkić napravio DPS tokom izborne kampanje na Cetinju 2013. godine.

(Vijesti.me/Kurir.rs)