PUPS: Boško Obradović pokušao da napravi ludim sve koji su gledali prenos Skupštine

Boško Obradović, predsednik Dveri, optužio Stefana Krkobabića, predsednika Poslaničke grupe PUPS – Solidarnost i pravda da postavlja pitanja ocu kako bi trošili vreme poslanika opozicije, dok je zapravo Hadži Milorad Stošić postavio pitanje Vladi Srbije, Obradović sedeo na tri metra od njega.

Ako ste do sad verovali svojim očima i ušima, sudeći po ponašanju Boška Obradovića lidera Dveri to ne bi trebalo više da radite, jer naime, onako je kako on kaže, a ne kako se zapravo desilo.

Ljudi koji su juče gledali prenos Skupštine, videli su da je zamenik predsednika Poslaničke grupe PUPS – Solidarnost i pravda Hadži Milorada Stošića koji je postavio konkretna pitanja Vladi Srbije, a onda se tu našao Obradović da sve ove ljude, u svrhu spina, ubedi da je Stefan Krkobabić zapravo ispitivao svog oca i na taj način trošio dragoveno vreme poslanika opozicije. Dok smo gledali i slušali jedno, Boško Obradović koji je sedeo na tri metra u Skupštini od Stošića ubeđivao nas je u drugo, bezočno lažući, i to u svom saopštenju objavljenom na sajtu pokreta Dveri.

Poslanički institut pitanja Vladi Srbije poslednjeg četvrtka u mesecu, održan prvi put u novom skupštinskom sazivu posle šest meseci nove Vlade, pretvorio se u farsu u kojoj Krkobabić sin pita Krkobabića oca i ovaj mu odgovara trošeći vreme za pitanja narodnih poslanika opozicije - naveo je Obradović u svom saopštenju. Ono što je najtužnije od svega, je činjenica da je Obradović nastojao da "napravi ludim" građane Srbije koji su pomno pratili sednicu parlamenta i videli da se Stefan Krkobabić čak nije ni obraćao na njoj.

"Radi se o klasičnom lažovu, koji je pokušao sve da ispinuje, i to priču koja je u direktnom prenosu išla na televiziji. I to sve kako bi obesmislio celu proceduru, dobro se zna ko je postavio pitanja i da se radi o poslaniku Stošiću koji je sedeo na nekoliko metara od njega, tako da je mogao dobro da vidi ko pita i da čuje šta se pita. Ali radi se o prefriganom lažovu, koji to radi dugi niz godina i izaziva lažni senzacionalizam. Poslanik Stošić je imao pitanja za predstavnike Vlade i između ostalog i za ministra o brigu za selu i to nema nikakve veze sa partijskom pripadnošću” - rekao je Stefan Krkobabić, predsedniik Poslaničke grupe PUPS – Solidarnost i pravda za KURIR.

Iz PUPS poručuju i to da laži i obmane više ne mogu da prođu i da je građanima Srbije jasno sa kim imaju posla.

(Kurir.rs)