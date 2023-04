NARODNI POSLANIK UGLJEŠA GRGUR: Šormaz nebitan, puna podrška predsedniku

Narodni poslanik u Skupštini Srbije Uglješa Grgur reagovao je na izjave Dragana Šormaza koji kako kaže, "otvoreno napada predsednika Aleksandra Vučića".

- Vidimo da ovih dana tehničar za poslove radnih odnosa Dragan Šormaz napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Pošto se već ne zna u kojoj obrazovnoj instituciji je stekao to obrazovanje, on se itekako potrudio da se zna da on otvoreno radi protiv države Srbije i Vučića.

Tehničar za poslove radnih odnosa Šormaz bi da "uči" državi predsednika Vučića koji je diplomirani pravnik sa prosekom 9,44 i koji se svakodnevno bavi državom i njenim interesima!? Ja kao diplomirani pravnik mogu da poručim Šormazu da je bolje da se drži "proučavanja" radnih odnosa, a da bavljenje državom ostavi onima koji makar malo više imaju znanja o tome - kaže Grgur.

-Šormaz kaže kako bi "promena spoljne politike onako kako je to najavio predsednik Vučić vodila Srbiju u samoizolaciju i katastrofu". Pitam se šta to Šormaz zna o spoljnoj politici sem što otvoreno lobira za one koji su ubili malu Milicu Rakić na noši dok se spremala za spavanje!? Kaže Šormaz da je i "dosadašnja spoljna politika Srbije bila pogrešna i da zbog toga većq dve godine imamo zastoj u evropskim integracijama". Ja bih upitao Šormaza je li pogrešna politika donela da ovoliki broj zemalja povuče priznanje tzv. Kosova, da li je zastoj to što radimo na toliko projekata sa Evropskom unijom i gradimo Srbiju, a nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji?! ", upitao je Grgur.

- Ovaj nebitan političar u pokušaju napada Aleksandra Vučića zbog toga što je rekao da ce Srbija recipročno poštovati teritorijalni integritet zemalja koje poštuju integritet Srbije. Da li se Šormaz ovim napadima svrstava medu one koji ne poštuju teritorijalni integritet zemlje u kojoj žive?! Šormaz još kaže da "samo budala pravi greške koje su pravljene i u prošlosti" pa mu poručujem da ne naziva budalom čoveka koji je na izborima za predsednika dobio skoro dva i po miliona glasova! Oduvek sam govorio da je glas naroda najveći sudija, a kada vidimo kako narod glasa, jasno je da ne može biti "budala" čovek koji uživa najveće poverenje medu narodom ikada -rekao je narodni poslanik.

- Evo, neka izađe Šormaz imenom i prezimenom pred narod, pa neka vidi koliku bi on podršku imao? Neka kaže narodu: "Evo, ja sam Dragan Šormaz, bio bih niko i ništa da nisam u SNS-u, zalažem se da se Srbija odrekne Kosova i Metohije, tražim da Srbija uvede sankcije Ruskoj Federaciji...Ja sam Dragan Šormaz-tehnicar za poslove radnih odnosa i mnogo patim što sam nebitan, pa pošto znam da ću biti bitniji ako pljujem čoveka koji je preporodio zemlju tražim od vas podršku". Neka izađe i neka tako kaže, jer je to ono što on misli, pa da vidimo koliku bi podršku imao - kaže Grgur. -Kao narodni poslanik i zamenik predsednika "Naše Drine" pružam apsolutnu podršku Aleksandru Vučiću i poručujem mu da se još jednom potvrdila ona izreka "Ne pada sneg da prekrije breg, vec da svaka zverka pokaže svoj trag", s tim što se Šormazov trag odavno nazirao a koji je izdajnički i otvoreno protivan srpskim nacionalnim interesima - zaključio je Grgur.

(Kurir.rs)