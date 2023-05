Delegacije Beograda i Prištine danas će se sastati u Briselu kako bi razmotrili dalju primenu martovskog sporazuma iz Ohrida. Međutim, ovaj susret dolazi u vreme novih napetosti nakon lokalnih izbora u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, koje su Srbi bojkotovali. Srpska strana kaže da ne očekuje ništa, dok prištinska nada da će se razgovarati o sudbini nestalih. Ipak, najveći spor ostaje Zajednica srpskih opština.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da Priština već 10 godina radi na izbegavanju formiranja Zajednice srpskih opština i da će nastaviti sa istom politikom. Naime, Priština smatra da je formiranje Zajednice srpskih opština nešto što se ne sme dogoditi jer bi to značilo da se Kosovo i Metohija podeli na sever i jug. Ovo je još jedan u nizu poteza Prištine kojima se negira legitimnost srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Odbora za pomoć KiM iz Banja Luke, Milorad Arlov, gostovao je u jutarnjem programu gde je ukazao na izjave koje govore o tome da je Zajednica srpskih opština jednako Republika Srpska na severu Kosova i Metohije.

00:58 KIM SEBE VEĆ SMATRA DRŽAVOM, ZATO I NE ŽELE ZSO! Arlov: Srbija nije odustala od Rezolucije 1244, TO JE JEDINI PRAVI SPORAZUM

- To se podvlači jer se KiM po njihovoj retorici smatra da je država. Oni sebe već smatraju državom i da će ZSO imati kao jedan entitet u okviru svoje države koji oni ne žele. Srbija je mnoge sporazume poštovala i potpisala, ali jedini pravi je Rezolucija 1244. Nije Srbija odustala, ali oni smatraju da ako si ti prešao na neki drugi sporazum, da si ti samim tim i od prethodnog odustao. To bi bilo kao kada bi Republika Srpska napravila neki novi sporazum, pa se ne bi poštovao Dejtonski sporazum, a on nas jedino drži živima - rekao je Arlov.

Kurir.rs