LAJČAK ZSO: Neophodan statut koji je prihvatljiv za obe strane

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je uoči nove runde dijaloga u Briselu da statut opština na Kosovu i Metohiji sa većinskim srpskim stanovništvom mora biti "prihvatljiv za obe strane i u skladu sa evropskim standardima".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti sastaće se danas u Briselu, a potom će im biti predstavljen nacrt statuta opština na severu Kosova i Metohije, koji je ključna tačka pregovora.

- Upravljački tim će predstaviti nacrt. Ne znamo šta je u njemu, ali to bi trebalo da bude početak procesa. Na kraju, trebalo bi da imamo statut koji je prihvatljiv za obe strane, i za Kosovo i za Srbiju, u skladu sa Evropskim standardima. To je prvi važan korak - rekao je Lajčak za Hinu.

Lajčak kaže da će na kraju od dve strane zavisiti kako će statut izgledati.

- Ovde smo da sprovedemo ono što je dogovoreno tokom dijaloga. To nije nametnuto, to je dogovoreno između Srbije i Kosova 2013. Nama je važno da svako rešenje bude evropsko rešenje - rekao je on.

- Moramo dakle da implementiramo ono što je ranije dogovoreno, ali u isto vreme moramo da crpimo inspiraciju iz praktičnih rešenja postojećih evropskih modela. Ne želimo da stvaramo nešto što nikada nigde u svetu nije testirano, ali mi žele da pronađu inspiraciju u evropskim modelima koji dobro funkcionišu - dodao je Lajčak, ali nije naveo konkretne primere.

