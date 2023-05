Direktor kancelarije za KiM Petar Petković obratio se iz Brisela posle sastanka kome su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i premijer lažne države Aljbin Kurti, uz posredstvo visokog predstavnika EU Đozepa Borelja i specijalnog izaslanika EU Miroslava Lajčaka.

Teme razgovora bili su nacrt statuta Zajednice srpskih opština i Deklaracija o nestalim licima, koja je na sastanku usvojena.

"Usvojen je tekst Deklaracije o nestalim osobama, koji je usaglašen prethodno na tehničkom nivou. Ono što je važno to je da pre usvajanja teksta deklaracije priložena je i izjava koju je potpisao predsednik Aleksandar Vučić, gde su razjašnjene važne stvari u vezi sa terminom koji se pominje u Deklaraciji o nestalim osobama. Ova izjava potvrđuje da smo zaštitili interese države Srbije kada je reč o ovom pitanju. Više od dve godine država Srbija insistira na usvajanju ove Deklaracije. Sve vreme Priština vrši opstrukciju i ne želi da se dogovorimo jer insistira na terminu 'end fors disapirijens' koji je pravni konstrukt, odnosno termin koji je definisan u tački 2. Međunarodne konvencije o prilnom nestanku, a namerno su insistirali na terminu da bi se mogla da se poziva na to i da traži odgovornost Beograda kada je reč o prisilnom nestanku. To je u ovoj izjavi jasno podvučeno", poručio je Petković.

(Kurir.rs)