"SVAKA ŽRTVA JE PODJEDNAKO VAŽNA!" Analitičari o usvojenoj deklaraciji o nestalim licima: Svi zločini OVK se moraju istražiti!

Dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou nastavio se danas u Briselu. Visoki predstavnik Žozep Borelj, uz specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka, održao je sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem.

foto: Kurir televizija

Tema razgovora u Briselu bila je nacrt statuta Zajednice srpskih opština i Deklaracija o nestalim licima. Fokus je bio na primeni Sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, a od strana se očekivalo da podrže Deklaraciju o nestalim licima kao prvu tačku dnevnog reda, nakon čega je predstavljen prvi nacrt statuta Zajednice srpskih opština. Ovo je treći sastanak za nešto više od dva meseca glavnih pregovarača Beograda i Prištine, koji su prethodni put razgovarali u Ohridu.

foto: Kurir televizija

Da li SAD i Evropa imaju mehanizme za formiranje ZSO kako je dogovoreno Briselskim sporazumom? Da li Priština ima pravni osnov da istupa sa svojim proizvoljnim željama i pogledima na Statut ZSO? Šta znači i šta omogućava Deklaracija o nestalim osobama?

Na ova i druga pitanja odgovarali su gosti Usijanja prof.dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost.

foto: Kurir televizija

Nadoveza je deklaraciju o nestalim osobama ocenio kao humanitarnu stvar:

- Ne znamo dovoljno o toj deklaraciji. Verovatno je sve usaglašeno jer nema dezintegrativnog faktora. Na toj listi ima 630 Srba. Zato se to i usaglasilo jer ne zadire ni u čije interese. To je jedna humanitarna stvar evropskih naroda, ali mislim da tu nikakav ozbiljan pomak neće uslediti.

Barać je ocenio da treba istrajati u dijalogu, kao i da ga Priština tendenciozno sabotira.

- Milsim da je pre svega dijalog mnogo važan. Dokle god imamo dijalog situacija je pod kontrolom. Prištini dijalog ne odgovara. Oni žele konstantno stanje haosa ne bi li izazivali incidente i predstavili Srbiju kao faktor nestabilnosti, a mi predstavljamo upravo suprotno, faktor mira i stabilnosti - rekao je Barać i dodao:

foto: Kurir televizija

- Što se tiče deklaracije o nestalim licima važno je da istaknemo da je svaka žrtva podjednako važna. Srbija je imala principijelan stav i tražili smo da se istraže sve žrtve Oslobodilačke vojske Kosova. Spekulisalo se da je Adem Jašari ubio više Albanaca nego Srba. Priština pokušava konstantno da ubaci kamenje u ovaj proces ne bi li se mi nekako spotakli i kako se ne bi formirala Zajednica srpskih opština. Ne postoje konačno uništene arhive. Na tom prostoru jeste uništeno dosta dokaza, ali uvek postoje neki ljudi i institucije koje čuvaju dovoljno materijala iz kojih bi mogli da se izvuku dokazi.

Nadoveza smatra da treba biti pažljiv oko formiranja Zajednice srpskih opština.

05:28 SVAKA ŽRTVA JE PODJEDNAKO VAŽNA! Analitičari o usvojenoj deklaraciji o nestalim licima: Svi zločini OVK se moraju istražiti!

- Predsednik Vućić je tokom odlaska u Brisel hteo da kaže da u međunarodnim odnosima ne važi uvek međunarodno pravo već i sila i da uvek jači odlučuje. Za Brisel je taj proces završen i za njih je to nezavisna država i sad je potrebno samo da Srbija to prizna. U ovom stanju separatističko rukovodstvo tzv. Kosova je to shvatilo kao zaokruživanje njihove državnosti. Mi smo, s druge strane to shvatili kao odgađenja problema i formulisali politiku standardi pre statusa - rekao je Nadoveza i dodao:

- Sve je ispunjeno sem ZSOa. Sad i ta ZSO može biti jedna vrlo opasna zamka. Pitanje je šta će to biti. Čim se tu pominje etnička kategorija onda to ne može biti samo lokalna samouprava. Ona mora biti nešto više od toga i toga se Albanci na Kosovu plaše. Po mom mišljenju to bi trebalo da bude neka vrsta autonomije sa elementima federalizma.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud