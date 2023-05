DRUGA MERA, RAZORUŽAVANJE SRBIJE! PREDSEDNIK JASAN: Ko nedozvoljeno poseduje oružje, ima mesec dana da ga preda inače ćemo ga naći

BEOGRAD - Vlada će doneti zaključak, nalaže se MUP-u da pripremi hitno, bez procedura koje se čekaju, izmene i dopune zakona o oružju i municiji kojima bi se pooštrili uslovi za nošenje i držanje kratkog oružja. Svi ljudi koji imaju oružje proći će reviziju i neće ostati 30 ili 40 hiljada, potpuno ćemo razoružati Srbiju. Ne pričam o lovačkom oružju, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jutrošnjem obraćanju javnosti ne samo povodom tragedije u osnovnoj školi na Vračaru, nego i noćašnjem krvavom piru u tri sela oko Mladenovca.

- Biće predviđene šestomesečne obavezne provere i prolazak pihijatrijskih testova i prolazak testova na nedozvoljene supstance. Odmah da se odredi moratorijum od dve godine na držanje bilo kakvog oružja. Lica koja nedozvoljeno poseduju oružje imaju mesec dana da ga predaju, inače ćemo ga naći i biće kažnjeni. Onaj koji neovlašćeno prodaje oružje biće kažnjen, pooštravaju se sve kazne u odnosu na one do sad. Posebno pooštravanje kazni za noževe, peroreze i ostale predmete koji mogu da nanesu lakše i teže povrede deci. Predlagali su roditelji da uvedemo KVD vrata, to u "Vladislavu Ribnikaru" ne bi pomoglo jer je dete ubilo onog ko proverava - dodao je Vučić.

Kurir.rs