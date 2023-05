UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ: Oštre mere! Imate mesec dana da predate NELEGALNO ORUŽJE, svaka majka se raduje policajcu u školi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti u Dnevniku na RTS.

Predsednik Vučić govori o aktuelnim temama nakon dva strašna masakra koja su zadesila Srbiju, kao i o merama koje se predlažu.

O OSTAVCI RUŽIĆA

O ostavci ministra Ružića:

"Razgovarao sam i sa njim i sa premijerkom Brnabić".

"Sećate li se slučaja Brejvik u Norveškoj? Ubio je 77 ljudi, a ne može da dobije više od 27 godina. Zašto se takve stvari dešavaju samo kod nas"?

SEĆATE LI SE LESKOVCA, JABUKOVCA, IVANČE? KO JE TADA PODNEO OSTAVKU?

"Dani žalosti traju još četiri sata, ali će žalost trajati još mesecima".

"Iz najtežih dana morate da izađete da vodite zemlju".

"Sećate li se Leskovca, Jabukovca... Da li neko organizovao masovne demonstracije zbog toga? Nije. A posle Ivanče? Pa što niste podneli ostavke kao gradonačelnici? Nije vas interesovalo".

"Šta vi hoćete da radimo kao država? Da maltretiramo roditelje što su im punoletna deca ovakva ili onakva".

"Kažu, dani žalosti su pomereni zbog utakmice?! Da je bilo drugačije, rekli bi, Vučić nije dao Partizanu da prođe dalje".

"Nigde u svetu se ne zove na protest dan posle ovakvih tragedija. To vam ne govorim kao lider stranke, već kao predsednik Republike".

"Ja sam izdržao preko 1.000 dana raznih demonstracija. Poslednji mi je mandat, nemam problem s tim. Ja vam govorim da vam je veoma loše to što radite. Ali za ovakav problem, to nikakvog smisla nema. To je uvreda za žrtve. Neki nisu ni sahranili decu, oni su počeli da govore kako neki treba da se sklanjaju ".

Predsednik je skrenuo pažnju na to da je licemerno ocenjivati koja televizija sme da emituje rijaliti a koja ne, i upitao da li treba ukinuti "Munje", "Skarfejs", i slične sadržaje.

"Znam šta je problem. Ljudi u hajkačkoj atmosferi potpadnu i prihvate nešto što nije pravi problem. Ja ću sutra da pokažem naciji, i ubica je bio pratilac jednog od kanala (na društvenim mrežama) koji je pozivao na ubijanje. Da ukinemo društvene mreže? Gde je granica? Ako nekom pustite film, "ej, izigravao sam valtera pa sam uzeo šmajser i pucao", kakve to veze ima? To je traženje Lajbnicivog dovoljnog razloga od ljudi koji nisu u stanju da budu fer prema sebi".

NEMA MAJKE KOJA SE RADUJE POLICAJCU U ŠKOLI

"U Americi ste ove godine imali više masovnih ubistava nego što je bilo dana u godini".

"I kod nas je bilo masovnih ubistava, 2002. u Leskovcu, 2007. u Jabukovcu, 2013. u Maloj Ivanči"...

"Ove tragedije su zabrinule sve roditelje. Imaćemo povećan broj pedagoga i psihologa. Razgovaraćemo sa stručnjacima".

"Ne postoji majka koja se ne raduje činjenici da postoji policajac koji će da brani decu i dovede podršku u najkraćem roku. To će nam i za 70-80 odsto smanjiti vršnjačko nasilje".

POLICAJAC U SVAKOJ ŠKOLI

"Kao roditelju, najvažnija mera nam je policajac u školama od sutra".

"1.200 policajaca više ćemo imati od broja onih koji odlaze u penziju, da imamo za svaku školu".

PREDAJTE ORUŽJE, NIKO VAS NIŠTA NEĆE PITATI

"Niko vas neće pitati ni odakle ni kad", kaže predsednik o pozivu MUP da se preda nelegačno oružje.

"Mi od sutra uzimamo nelegalno oružje. Imate mesec dana rok da donesete bez ikakvih posledica, samo donesite i ostavite".

"Juče smo u dva šatorska krila kod Krnjače, iza neke zgrade, više automatskih puška i 650 metaka".

"Očekujemo da dobijemo milione metaka. Radili smo i ranije, 2015. ili 2016. smanjili smo broj cevi za 200.000".

"Mi ćemo u Skupštini povećati kazne za nelegalno oružje. Posle toga će policija da upada, pa ako pristajete na 10-15 godina robije, to je glupa odluka. Ne interesuju nas izgovori ostavio mi deda iz rata, jer time može da se ubije".

"Druga mera je 90-procentno smanjenje kratkih cevi, koje se u likvidacijama najčešće koriste. Po prvi put uvodimo obavezu. Neka ostane 50.000 ljudi sa dozvolama, biće kontrolisani jednom godišnje. Kad dobiju poziv, moraju da se jave u roku od 48 sati. Tada će se gledati i da li koriste narkotike. Time sprečavamo da ako je neko u datom trenutku neuračunljiv ne počini zločin".

MERE ĆE SUŠTINSKI MENJATI DRUŠTVO

"Naše je da izvučemo zaključke. Mi smo kao država otišli korak dalje. Ja ću večeras da govorim o merama. To su mere koje suštinski menjaju naše društvo".

"Kada se 2002. Nemačka suočila sa masakrom i 19 mrtvih, svi zajedno su izašli iz toga".

"Ne možete zabraniti da se emituje Skarfejs i Kum".

"U SAD se dogodila ista tragedija".

UZ NAROD I KAD JE NAJTEŽE

"Strašna tragedija. Još jedanput da izrazim saučešće porodicama nastradalih kako u OŠ Vladislav Ribnikar, tako i u mladenovačkoj i smederevskoj opštini. Tuga je ogromna, osećaju je prvenstveno porodice, ali i svi ostali. Na nama je da iz tragedija izađemo ujedinjeni".

"Uz narod ne možemo da budemo samo kad otvaramo fabrike, već i kada je najteže".

"Moramo da razmišljamo kako da nam se to ne ponovi iako za to nikada nema garancija. Kada se masakr desio u OŠ Vladislav Ribnikar, rekao sam da se plašim da se ne desi kopiket. Nažalost, desilo se dan kasnije".

