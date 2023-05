"POSTOJE ZBOG ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA, A KRŠE SVE VREDNOSTI KOJE PROMOVIŠU" Veljko Odalović za Kurir TV: Još tada se znalo sve

Kurti nastavlja sa sramnim optužbama na račun Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.

Vlada tzv. Kosova objavila je "spisak kršenja" sporazuma evropskog predloga od strane Srbije, iako oni sami već punih deset godina poptuo ignorišu Briselski sporazum ne ispunjavajući ni jednun dogovorenu stavku.

Sagvorornici lista Kurir takođe ukazuju da Srbija ne može ništa da prekrši, kad sporazum nije ni potpisan, već se o njemu tek pregovara.

Veljko Odalović, predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica i Srđan Barac, iz Centra za društvenu stabilnost podelili su stavove o dešavanjima i pregovorima po pitanju KiM.

Priština nije ispunila obavezu formiranja ZSO.

Oba sagovornika ocenila su odluku premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija da razreši Upravljački tim za izradu nacrta Statuta ZSO?.

01:58 USTANOVE KOJE POSTOJE RADI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA PREKRŠILE SU SVE VREDNOSTI ZBOG KOJIH POSTOJE Odalović: Još tada se znalo sve

Odalović smatra da je Kurti jako dugo na političkoj sceni KiM.

- On je nastavio kontinuitet svoje politike. Napravljene su opštine gde su sela sa srpskim stanovništem izvučena i ostavljena da bi činila većtinu. Opština Gračanica je napravljena od tri opštine. Tada se već prepoznalo da Srbi ukoliko ne budu imali kolektivno pravo i ne budu većina, da nemaju budućnost na tom prostoru. Kada je potpisan Briselski sporazum, gde je sve trebalo biti pretočeno u implementaciju, ali nije. Sada je uvaženo nešto od njihovih zakona, srpska zajednica kao najveća zajednica treba da bude nešto što treba da bude garancija Srbima - smatra Odalović.

Barac je dao svoje mišljenje.

- Nastavljaju odugovlačenje. On je pokušao da javnosti približi da bi to bilo slično Republici Srpskoj. Mnogo novca je uloženo u to da se napravi od Srba da su remetilački faktor. Sa druge strane mi smo jedini faktor mira i stabilnosti, a ZSO treba da omogući mir. EU je bila umerenija, ali neki drugi nisu. On se ponaša apsurdno. Mi smo pokazali na tim lažnim izborima da imamo jedinstvo, zato pokušava da stvori drugačiju sliku. Stvoreni su lažni izbori, prekršene sve fundamentalne vrednosti i zakoni, i sutradan, nakon toga, prekršena su manjinska i ljudska prva na teritoriji KiM. Kao da živimo u Orvelovom dobu gde neko ministarstvo istine sve obrne. Devedeset odsto medija je prenelo je u svetu poluistinu da je na pregovorima bio "mali napredak". - kaže Barac.

