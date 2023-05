VUČIĆ O PROFITERIMA: Kada osete da je kriza, PACOVI PRVI NAPUŠTAJU BROD, znam ih pre 10 godina, danas su u Beogradu na vodi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji večeras je istakao da svakako neće učestvovati na sledećim predsedničkim izborima, ali da će dati sve od sebe da ovi koji su danas oskrnavili Srbiju ne pobede.

- Daću sve od sebe da pobedi Srbija, bez obzira što i kod sebe ponekada osetim... Da zamolim svakog gledaoca, lepo je kada pustite to "majku ti Angelinu", "puškom ćemo ti skinuti glavu"... Nije uvek jednostavno to trpeti i slušati. Kada ih vidite, da vam Milovan Brkić, Dejan Petar Zlatanović i Srđan Milivojević pričaju o obrazovanoj Srbiji, pa da, baš hoću da obrazovana Srbija pobedi vas takve. Vaši lideri su obrazovani? Koji tačno? Sve je prevara, o čemu govorite - zapitao je on, pa dodao:

- Divno je kako nas informiše tajkun, i radimo kod njega za nadnicu kako bismo uništili Telekom, i svi rade protiv države. I baš ih briga za to. Ali ono što je za mene najteže da trpim. Meni je ovo 50-60 godina, krizna situacija. I kada god osete da je krizna situacija, uvek prvo pacovi napuštaju brod, da pokažu da su na drugoj strani. Ja nemam problem kada to uradi deo simpatizera. To je njihovo pravo. Ali kada to rade direktori javnih preduzeća, ili njihovi supružnici. A sećam se kakva su kola vozili pre 10 godina, a kakva voze danas. A tada nisu imali kuću u Crnoj Gori, a sada imaju. I stanove u Beogradu na vodi, a ja koji sam osmislio Beograd na vodi, gledam ih i ponosan sam na to. Ponosan sam i kada gledam moje političke protivnike. Vidim da su neki i kaparisali stanove, čestitam ih, neću ih kritikovati zbog toga. Ja ne mogu to da priuštim, mada bih voleo.

- Dakle SNS može da izgubi kada se svi ujedine, a sledeće izbore će onda opet da pobedi. Ali ljudi sve vide, ne bi nam davali poverenje da ne žele stabilnost. Nemojte smetnuti sa uma da sam ja oštetio svoju stranku, zbog priča o Ukrajini. Ja nisam pričao velikopatriotske priče. A evo sad će 9. maj, a mi nismo i dalje uveli sankcije Rusiji. I moja reč uvek mnogo više znači nego njihove zakletve. Očekuje nas mnogo toga tokom maja meseca. Ne moraju da brinu što se tiče političkih zahteva, naši politički protivnici, samo čekam da nam kažu termin - novembar, oktobar, decembar... Samo ne da biraju koje će izbore. Nego da sve to ide o jednom trošku, pošto hoćete ostavku Vučića i Vlade - istakao je on.

(Kurir.rs)