PREMIJERKA BRNABIĆ: Umesto da nas tragedije ujedine, deo opozicije poziva na nasilje, i to sa skupa protiv nasilja

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić rekla je su strašni i tragični događaji od prošle nedelje promenili sve ljude u Srbiji i da je nemoguće opisati koliko su dva užasna zločina zabolela sve građane Srbije.

Ona je danas, gostujući na TV5 u Užicu istakla da je država odmah reagovala, i da je Vlada odmah usvojila mere koje je predložio predsednik Aleksandar Vučić.

“Danas imamo preko hiljadu i pet stotina policajaca samo za naše škole. Uverena sam da će prisustvo policije doprineti tome da se nastavnici i učenici osećaju sigurnije i sigurna sam da će doprineti smanjenju vršnjačkog nasilja. To je prva i najvažnija mera. Druga mera je potpuno razoružavanje Srbije. Pored moratorijuma i revidiranja svih dozvola za oružje, pripadnici policije izvršiće kontrolu načina čuvanja tog oružja, da li je dobro obezbeđeno i da li je municija odvojena od oružja. Ovim putem bih još jednom pozvala sve građane da predaju svo nelegalno oružje i neće snositi nikakve konsekvence, jer će to važiti samo u narednih mesec dana. Neće biti pitanja, nikakvih istraga, samo vas molim da predate oružje. Nakon toga, kazne će biti drakonske kako za posedovanje, tako i za nošenje oružja” rekla je Brnabić.

Ona je iznela i daanašnje podatke MUP-a, prema kojiam je da je prvog dan predato više od 1.500 komada oružja, više od 50.000 metaka i više od 100 bombi i mina.

“Samo juče, u tom prvom danu je predato više oružja u odnosu na čitav period važenja prethodnoh poziva, od 16. marta do 17. avgusta 2020. godine”, rekla je premijerka.

Premijerka je istakla da joj nije jasan čin određenih stranaka opozicije, koji su isti dan krenule u politizaciju tragedije u OŠ Vladislav Ribnikar na Vračaru i odmah za tu tragediju okrivile Aleksandra Vučića i vlast.

“Tako smo dobili situaciju da proteste protiv nasilja predvodi Srđan Milivojević, koji je pozivao na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića, njegovog brata i sina. Da se u prvom redu nalazi Milovan Brkić iz magazina tabloid, koji je upravo juče, na protestu protiv nasilja, pozvao na ubistvo predsednika Vučića. Rekao je da klinci treba da uzmi puške i da odluče sudbinu Srbije. On to radi nekoliko dana nakon ove tragedije… Profesor Jovo Bakić, koji i danas ponavlja da će oni juriti nas po ulicama… Oni su protest protiv nasilja iskoristili za poziv na nasilje. U trenutku kada treba da budemo jedinstveni i kada size treba da nas ujedine”, kaže Brnabić.

U Sjedinjenim Američkim Državama je, kako kaže predsednica Vlade, ove godine bilo više masovnih pucnjava nego dana u godini.

“Setite se SAD, 11. septembra. Kada su oteti avioni, kada je potpuno zakazao bezbednosni sistem u Americi, kada je jedan avion srušen upravo na Pentagon, kao simbol američke bezbednosti I vojne moći – niko to nije iskoristio za politički obračun, nisu demokrate napale republikance. Niko nije rekao - vi ste krivi, vi ste nesposobni. Upravo uspertno, oni su to iskoristili da se zbliže, budu jači i kao nacija daju snažan odogovr na pretnje. To se jednostavno ne radi, to ne radi pristojan svet, to je civilizacijski crvena linija. Takve tragedije jedne nacije vi ne koristite za politički obračun”, jasna je bila Brnabić.

