POKRET SOCIJALISTA: Aleksandar Vulin prvi predložio da se ukine anonimnost na mrežama, hitno da donesemo zakon

Potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Bojan Torbica istakao je da se Pokret socijalista čvrsto zalaže za ukidanje anonimnosti na društvenim mrežama, te da je Aleksandar Vulin bio taj koji je prvi predlagao zakonske regulative po pitanju korišćenja društvenih mreža, te da je zbog toga bio najbrutalnije vređan i karakterisan kao neko ko guši slobodu govora i izražavanja.

"Društvene mreže su generator mržnje i zla. Anonimnost na društvenim mrežama, privid zaštićenosti koju anonimnost sa sobom donosi, oslobodila je najgore u čoveku.

Hoću čitavu javnost da podsetim da je upravo Aleksandar Vulin, uvidevši kakvo zlo sa sobom donose društvene mreže i koliko štetan uticaj imaju na decu i omladinu, prvi dao konkretan predlog da se donese zakon o ukidanju anonimnosti na društvenim mrežama.

A, takođe, hoću i da podsetim da je Vulin bio godinama najbrutalnije napadan zbog predloga da svako ko otvori profil na bilo kojoj društvenoj platformi mora to da učini pod pravim imenom i prezimenom i da stavi svoju fotografiju na profil, pa da onda svi koji pišu bljuvotine i gadosti stanu imenom i prezimenom iza toga što pišu.

Da zaista i vidimo ko su ti junaci koji vređaju decu, žene, koji dele neprimerene, vulgarne sadržaje, da vidimo ko su ti među nama koji dele uputstva za ubijanje dece, da vidimo ko su ti koji pišu: "Vučiću, dabogda ti se dete raspalo od leukemije".

Da smo pre pet godina doneli zakon o ukidanju anonimnosti na društvenim mrežama kao što je Aleksandar Vulin i predlagao, možda bi neke tragedije i bile sprečene, možda neka deca ne bi izvršila samoubistva zbog ogromne količine nasilja koje su doživljavali na mrežama, možda se i ova poslednja tragedija u osnovnoj školi zbog koje svi patimo ne bi desila.

Društvene mreže su dovele do toga da najgore u čoveku bude slobodno, javno, bez osude i kazne. Pokret socijalista se čvrsto zalaže za ukidanje anonimnosti na mrežama, to je jedini način da se mržnja i zlo zaustavi, to je jedini način da spasemo i zaštitimo decu", poručio je potpredsednik Pokreta socijalista Bojan Torbica.

