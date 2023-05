BRNABIĆ O PROTESTU DELA OPOZICIJE: Nijedan zahtev nije bio u vezi s monstruoznim ubistvima, svi čisto politički motivisani

Protest dela opozicije "Srbija protiv nasilja", tokom kojeg su u petak na dva sata bile blokirane saobraćajnice u prestonici, kao i most Gazela, nije imao niti jedan zahtev u vezi s monstruoznim ubistvima, zbog kojih je navodno i organizovan, već su svi bili čisto politički motivisani. To je poručila premijerka Srbije Ana Brnabić i upitala ko se to bori protiv nasilja u Srbiji.

Maltretiranje ljudi

- Srđan Milivojević, koji preti ubistvom porodici predsednika, Ćuta, koji preti šamaranjem u Skupštini, Milovan Brkić, koji kaže da klinci treba puškama da reše sudbinu Srbije, Jovo Bakić, koji direktno poziva na nasilje na ulici, Đilas, koji je rodonačelnik rijalitija u Srbiji, i to u Pionirskom gradu, Mladen Obradović iz Obraza, koji je krivično osuđen zbog izazivanja mržnje, Marinika, Dragana Rakić? Zaista? I kako se bore protiv nasilja? Tako što dva sata maltretiraju sve ostale ljude da ne mogu slobodno da se kreću? Tako što na Vladu lepe plakat "Doživotna robija"? Tako što menjaju vlast na ulici iako su članovi parlamenta, a vlast je spustila cenzus da bi mogli da uđu u isti taj parlament. To je demokratija? To je vladavina prava? To su građanske vrednosti? - ukazala je premijerka.

foto: Printscreen Pink Tv

Ona je poručila da je malo pijeteta prema žrtvama i njihovim porodicama bilo i na prvom protestu, ali ga je, kaže, svakako bilo.

- Nažalost, nijedan zahtev nije bio u vezi s monstruoznim ubistvima, već su svi bili čisto politički motivisani. Ovaj drugi protest je već bio potpuno i neskriveno politički. Bilo je pića, bilo je pevanja, bilo je pretnji i političke ostrašćenosti. Kako je skup (u petak) bio bilo kako drugačiji od bilo kod drugog skupa opozicije? Kakve veze je imao sa ubijenom decom? - upitala je Brnabićeva.

Poručila je da oni pak nisu skrenuli ni misli ni temu sa tragedije, što su, kaže, nažalost, uradili neki drugi.

- Oni koji su tragediju iskoristili za najniže i najbesmislenije političarenje. To na najbolji način pokazuje i foto-montaža napravljena kako bi se prikazao što veći broj ljudi na skupu. Zašto? Je l' 10 ili 100 ljudi nije dovoljno da se ujedini u tuzi? Deset hiljada nije dovoljno, pa mora da se manipuliše fotografijama? To je igranje ljudskim emocijama, korišćenje najveće tragedije za politički ćar - istakla je Brnabićeva.

Zaključila je da su u paralelnoj stvarnosti, koju pojedini prave, protiv nasilja oni koji bi da jure po ulicama i tako smenjuju vlast.

- A bezdušni, bezubi, droce i sendvičari (kako nas sve nazivaju) jesu oni koji bi razgovor da vrate u institucije, a odluku o vlasti da ostave za izbore. I to je manipulacija - konstatovala je premijerka.

Ni reč o žrtvama

I ministar spoljnih poslova i lider SPS Ivica Dačić ocenio je da je skup opozicije primer klasične skandalozne zloupotrebe velike tragedije u sitnopartijske i političke svrhe.

foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

- Nema ni reči o žrtvama i patnji porodica, jedino pretnje predsedniku i njegovoj porodici i zahtevi za smenu vlasti putem ulice, bez izbora, jer znaju da na izborima ne mogu da dobiju podršku naroda - istakao je Dačić i poručio da je to uvreda za sve koji su žrtve nasilja, uz maltretiranje građana blokadom međunarodnih saobraćajnica.

Blokadu Gazele najoštrije je osudio i ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić, koji je poručio da svako ima da pravo da izrazi svoj politički stav, pa i protestom, ali da niko nema pravo da zaustavlja saobraćaj i maltretira druge ljude.

Vasiljevićeva o lažiranim fotografijama protesta Nije to bio propust, to je bio falsifikat Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Srbije, prokomentarisala je na svom Tviter nalogu pokušaj opozicije da podmetne lažnu sliku s prekjučerašnjeg protesta dela opozicije kojom su hteli da predstave da je na ulicama bilo više građana nego što jeste. - Deco, nije to bilo protiv "protesta građana", već protiv nesrećne opozicije, koja je fotošopirala broj građana na protestu! Nije to bio propust, to je bio falsifikat. Ne znam onda kome je baš frka... #tuznaSrpskaOpozicija - napisala je Vasiljevićeva i podelila članke pojedinih medija koji su pisali da je predsedniku Srbije "frka" jer se i ona uključila u objavljivanje dokaza da su pojedini lideri protesta pokušali da podmetnu lažne slike s protesta.

Kurir.rs/I. Žigić