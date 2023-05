"LJUDE KOJE SU PROTESTOVALI NE ZANIMA POLITIKA" Matović za Kurir TV: U pitanju je ožalošćeni narod, njega ne zanima ičije rušenje

Nova runda dijaloga u Briselu završena je bez rezultata, Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković istakao je da je ponašanje Besnika Bisljimija bilo skandalozno i potvrdio da Priština ne želi da formira ZSO.

On je ukazao da je Bisljimi sve vreme pokušavao da različitim upadicama u potpunosti obesmisli ceo tok razgovora i dijaloga.

Kako je rekao, Bisljimi nije želeo da pruži konkretne odgovore o važnim pitanjima, a kada se pomene ZSO on kaže da ne zna šta je to.

Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost i Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku.

Todorov je komentarisao jučerašnji sastanak i rekao da Priština u vokabularu nema reč 'dijalog'.

- Srbija ide u Brisel i na pregovore, pruža tu ruku i teži ka kompromisu. Imamo vere i nade da se može stabilizovati stanje na našem području. Srbija neće da bude obeležena kao da je protiv kompromisa, ali očigledno to ne postoji u vokabularu Prištini, u ovom slučaju Bisljimija koji je nekooperativan za bilo kakav dijalog. To nije dijalog, nego nešto na šta su oni naterani od EU i Amerike. Ne kažem ni da mi idemo sa radošću na te sastanke, ali nudimo neka rešenja - započeo je Todorov.

Potom je spomenuo ulogu Amerike i da Kurtiju gledaju kroz prste, kao i to da je moguće da ga zapravo tapšu po ramenu, iako na površini to ne izgleda tako.

- Vidimo američku poziciju, a to je da ZSO mora biti implementirana sa Kurtijem ili bez njega. Već je jednom silazio sa vlasti pod američkim pritiskom i ne bi bilo iznenađenje da se to opet dogodi. Očigledno mu se i ovde gleda kroz prste i da pritisak nije konzistentan i iskren. S jedne strane ga tapšu po ramenu da nastavi sa agresijom i da daje mimikriju demokratije gde će oni navodno da otvore most na Ibru, koji nije zatvoren od juče i bez razloga - tvrdi Todorov.

Matović je komentarisao demonstracije povodom tragedija, a ožalošćeni ljudi su koračali širom beogradskih najprometnijih ulica:

- Ove demonstracije nisu, bez obzira na broj ljudi, motivisane političkim delovanjem bilo koje partije. Već su motivisane društvenom tragedijom koja je nezapamćena u našem narodu. Ljudi koji su izašli na demonstracije ne smatraju da je to političko mišljenje niti da je to tema na kojoj se neko ruši. To nije politička tema, te ne može ni tako da se percipira.

Postoje zahtevi za ukidanje rijalitija, promene REM-a, smenu vlasti i ministara. Dakle, demonstracije ukazuju na političku pozadinu, pa se Matović osvrnuo na zahteve demonstranata:

- Meni nisu realni zahtevi iz prostog razloga jer se ne mogu željama modifikovati neki zakoni. Rijaliti programi postoje svugde, eventualno može da se razgovara o pojedinim promenama sadržaja, ali na drugi način, odnosno kroz proceduru. Te partije koje zahtevaju izbore i koje bi htele na vlast su pretežno parlamentarne partije, i one upravo kroz parlamentarnu proceduru mogu da dejstvuju to sve. Doduše, oni to ne žele, već žele da steknu političke poene na populističko pogubnoj temi.

