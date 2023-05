ŽUT U LICU, NOGE MU OD KOLENA CRNE: VAPAJ SUPRUGE UHAPŠENOG TRAJKOVIĆA: Molim boga da nije dobio gangrenu! STREPIM OD NAJGOREG

Zdravstveno stanje Slađana Trajkovića, bivšeg policajca uhapšenog sredinom decembra prošle godine na severu KiM, sve je gore i porodica bukvalno strepi od onog najgoreg, kaže za Kurir njegova supruga Suzana Trajković.

Kako ističe, Slađanovo stanje nikada nije bilo gore, što ne čudi imajući u vidu, kako naglašava, da puna 24 dana ne dobija potrebne lekove.

Zagnojene rane

- Baš smo jutros bili u poseti i on nikada nije gore izgledao! Sav je žut u licu, ne može da hoda, a noge su mu od kolena naniže bukvalno crne. Slađan je smršao čitavih 20 kilograma i ima otvorene i zagnojene rane po nogama jer mu ne daju da prima neophodnu terapiju - kroz suze nam priča njegova supruga.

foto: Kurir tv

Ona kaže da su mu juče odneli lekove u zatvor, ali da oni, po svemu sudeći, ni ovog puta neće stići do njega.

- Pitanje je da li će da mu daju lekove... On je pisao i upravniku zatvora, ali kazali su mu da ne mogu oni da odlučuju o tome jer nemaju nadležnost, već da pišemo ministarstvu zdravlja Kosova. Bukvalno je njihova volja da li će da mu odobre da pije terapiju ili da mu pošalju lekara. Pa to je strašno! Toga nigde u svetu nema! Daj bože samo da nije dobio gangrenu, jer su mu tu ranu na nozi, koja je zagnojila, samo jednom previli za mesec dana, i to kada je bila najavljena poseta Euleksa - kaže nam Suzana.

Sve uzalud

Napominje ni da advokat ne može ništa više po tom pitanju da učini, kao i da već šest meseci Slađanov advokat ne može da učestvuje ni u istražnim radnjama, iako je tražio to.

foto: privatna arhiva

- Sudija ispituje svedoke van sudnice, bez prisustva Slađanovog advokata. Pa to nigde nema. Mi smo povodom svih ovih nedela pisali i obraćali se Unmiku i Euleksu, udruženjima za ljudska prava, čak sam uspela i do Miroslava Lajčaka da dođem, da me kratko primi kada je poslednji put bio na Kosovu, ali sve je uzalud - zavapila je ona.

Podsetimo, Slađan Trajković je uhapšen 15. decembra u Bošnjačkoj mahali u Severnoj Mitrovici. On se tereti za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

I. Ž.