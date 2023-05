UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ U PANČEVU: Radite šta hoćete i spolja i u zemlji, ali neću vam dozvoliti da razorite Srbiju!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje velikom narodnom mitingu u Pančevu, koji je počeo u 18.15 časova.

18:15 - Obraća se predsednik Vučić

- Pokušali su sve da spreče održavanje skupa. Ali, u tome nisu uspeli. Naša zemlja se suočava sa bezbroj teškoća.

- Danas, ne slučajno, Albanci su u Kosovskoj Mitrovici predstavili svog gradonačelnika, koji nije dobio ni 3 odsto, za desetine hiljada Srba. Kvinta kaže "legalni su izbori", nama kaže ptianje legitimiteta i kad izađe 55 odsto.

- Hoću da znate da ništa što se događa danas nije slučajno. Mislili su i očekivali od nas da im predamo KiM na tacni. Da im kažemo "evo pomirili smo se, imali ste pravo kad ste nam ubijali decu i bombardovali". Kada smo rekli da nećemo da odustanemo od teritorijalnog integriteta Srbije, tada su krenuli da izazivaju probleme.

- Mi nemamo kud, mala smo zemlja i mali narod, ali imamo jednu osobinu da čuvamo svoje a vi možete da vršite pritiske kakve god hoćete.

O situaciji na KiM

Predsednik je govoreći o situaciji na KiM istakao da je veoma zabrinut.

- Veoma sam zabrinut za situaciju na KiM. Srbi su dali rok do 1. juna. Nikad ne znate kakvu će provokaciju Priština da izazove. Uvek će njima Srbija da bude kriva, jer Priština je njihovo čedo. A Srbija "mala i nejaka", čini ono što može da sačuva svoje ime i svoju zemlju, a sve ostalo... Plašim se da ćemo morati da budemo još čvršći i snažniji da odbranimo svoju zemlju. Radite šta hoćete i spolja i u zemlji, neću vam dozvoliti da razorite Srbiju!

- Razgovaraćemo i sa petrohemijom za plate, i sa svima, sve ćemo rešiti samo nećemo da trpimo ucene. Kad dođete za sto da razgovarate i da ne ucenjujete, tada može da se razgovara, a drugačije ne može.

- Moramo da uradimo škole za našu decu da pokažemo da brinemo za našu decu, da gradimo i ulažemo, to je ono što je za nas od presudnog značaja.

O masakrima

Predsednik je osvrnuo i na nezapamćene tragedije koje su pogodile Srbiju i srpski narod.

- Imali smo dva monstruozna zločina u dva dana. Te tragedije su toliko potresle našu zemlju i naš narod. Roditeljima njihovu decu niko ne može da vrati. Ali, videli smo u tom momentu tuge i potpunog šoka u Srbiji da neke ljude to uopšte nije zabolelo. Da tokom zvaničnog dana žalosti oni su sazivali političke skupove, da zloupotrebe žal, bol, tugu, pa i bes i gnev našeg naroda. Nikada političari to u ovoj zemlji nisu radili, kao što su sada to neki u našoj zemlji pokušali da zloupotrebe.

- Sita je Srbija od vašeg uništavanja svega što je nama od vitalnog interesa.

- Zar vam nije jasno ko je na pravoj strani i ko štiti interese građana Srbije? Videli ste juče, organizovali tamo u Americi "Vučić pustio Ruse i Kineze, Vučić je ovakav i onakav", a Vučić je takav zato što ne da na Srbiju, ni najvećima ni najmoćnijima, zato što mi je Srbija u oku i srcu i zato što mi je sve na svetu. Ne dam im da Kosovo bude nezavisno, neće oni da donose odluku kome ćemo da uvodimo sankcije, niti da li ćemo u NATO pakt. Sami ćemo da čuvamo svoju zemlju. I jedan dan da samo poživim i nikad više ponosan sam što sam vodio nezavisnu politiku, politiku suverene Srbije, i nisam dao na našu državu. Srbiju da slomite nećete, ni svi zajedno! - naglasio je predsednik, čije su reči bile dočekane velikim aplauzom i ovacijama.

- Hajde da nema izbora, pošto ove njihove niko ne može da voli i niko za njih da glasa neće, hajde da mi njih dovedemo na vlast ali da ne izlaze na izbore. Ljudi na jugu kažu "neće da može", narod kaže da se u Srbiji na vlast dolazi izborima, a ne nasiljem. Oni misle da imaju pravo na nasilje, da određuju ljudima kuda će da se kreću.

- Kad pogledate koje su škole završili, pa skoro pa nikakve, i to i kad su išli u školu bili su najgori đaci. Sve ostalo posle toga bilo je da nešto "klepe" i ništa više, i ti bi da vode Srbiju. A mi im kažemo "nema problema, znamo kakvi ste".

- Mi donesemo odmah odluku da zaposlimo policiju u školama, oni kažu "ne, nećemo policiju u školama". Doveli smo 160 psihologa da razgovaraju sa decom koje će da imaju posttraumatski sindrom, da im pomognu, oni kažu "nije važno". Oni ih napadaju na najbrutalniji mogući način, a koja je mera - "blokiraćemo Gazelu". Šta je smisao svega? Ni o čemu ovde nije reč, nego pošto ih narod neće onda "hajde vlast bez izbora", a vlasti bez izbora nema, jer na izborima dobijate poverenje naroda! - naglasio je Vučić.

18.10 - Oko 20.000 građana došlo da podrži predsednika

Oko 20.000 građana okupilo se u Pančevu da podrži predsednika do 18.10 časova.

00:11 Više od 10.000 građana u Pančevu čeka predsednika Vučića

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji složena i da će zbog toga tokom dana održati više sastanaka sa, kako se navodi, domaćim i stranim političkim faktorima u pokušaju stabilizacije situacije.

Prethodno je bilo planirano da Vučić poseti i Belu Crkvu i Vršac, prisustvuje otvaranju sportske hale, poseti fabriku papira, prisustvuje otvaranju rekonstruisanog objekta za decu i mlade sa invaliditetom i dva privatna poljoprivredna gazdinstva.

