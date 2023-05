DARKO GLIŠIĆ ZA KURIR: SNS poziva na skup ujedinjenja, a ne mržnje! Verujem da će Vučić na njemu održati ISTORIJSKI GOVOR

Srpsku naprednu stranku u narednim danima očekuju velike i važne promene koje će biti oblikovane odlukama na izbornoj skupštini. Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić u intervjuu za Kurir kaže da je SNS uvek u dobrom stanju i podseća da u poslednjoj deceniji pobeđuje na svim izborima, od mesnog do republičkog nivoa. On smatra da opozicija koristi velike tragedije za svoje političke interese i pokušava nasilan dolazak na vlast. Za okupljanje u Beogradu, koje SNS organizuje u petak, Glišić naglašava da nije skup mržnje, već ujedinjenja, i najavljuje da će predsednik Aleksandar Vučić na njemu održati istorijski govor.

Dan pred stranačku skupštinu Srpska napredna stranka najavila je za 26. maj veliki skup u Beogradu. Šta je povod za okupljanje i kakve poruke želite da pošaljete?

- Važno je istaći da to nije nikakav miting ili kontramiting. To je skup nade, borbe za dalji napredak Srbije, skup ljudi koji hoće da daju podršku borbi za naše najvažnije nacionalne interese, a to su mir, stabilnost, čuvanje teritorijalnog integriteta i ekonomski razvoj.

Koga pozivate na taj skup? Hoće li na njemu biti i vaši koalicioni partneri?

- Pozivamo građane Republike Srbije, bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Svi su dobrodošli. Ovo nije skup mržnje, već ujedinjenja.

Ko će se obratiti okupljenima?

- Videćete u petak, 26. maja. Svakako, obratiće se predsednik Republike Srbije i siguran sam da će to biti istorijski govor.

Optužili ste opoziciju da je protestom protiv nasilja uprljala pijetet koji je nacija gajila prema poslednjim tragičnim događajima. Šta tačno zamerate tim protestima, koji će očigledno da se ponavljaju?

- Njih ne zanimaju žrtve. Oni nisu pokazali trunku pijeteta prema žrtvama, već kao da su jedva dočekali da se desi neka tragedija kako bi je koristili za svoje političke interese. Baš kao i u vreme korone, poplava i tako dalje. Od njihovih ideologa i organizatora tog protesta čuli ste da deci treba podeliti oružje, otkinuti glavu predsedniku države, decu mu zatvarati u šahte... Šta je tu protiv nasilja? Koji njihov predlog bi bio mera prevencije da se ovako tragični događaji svedu na minimum? Nema predloga, samo poziva na linč, krvoproliće i nasilan dolazak na vlast.

Može li ova situacija, u kojoj se različita nezadovoljstva prelivaju na ulicu, dovesti do političke destabilizacije i izlaska na izbore? Kakva je vaša procena - hoćemo li ove godine ići na izbore? I šta bi bilo realnija opcija - septembar ove ili proleće sledeće godine?

- Videćemo. Kad vam neko ospori legitimitet i kaže da nemate poverenje naroda, logično je da mu što pre izađete u susret i raspišete izbore. Međutim, kad god pomenemo izbore, opozicija zaćuti kao da joj je maca pojela jezik. Nas redovni lokalni i pokrajinski svakako čekaju u prvoj polovini naredne godine, a da li će biti nešto pre i šta još uz njih, konkretizovaće se u narednim danima.

Očekuje se da će izborna skupština SNS, zakazana za 27. maj, pružiti mnoge odgovore na trenutno najvažnija politička pitanja. Najavljene su velike političke odluke. U kakvom stanju SNS dočekuje stranačku skupštinu, a u kakvom stanju će biti nakon toga?

- Srpska napredna stranka je uvek u dobrom stanju, jer u poslednjoj deceniji pobeđuje na svim izborima, od mesnog do republičkog nivoa. O odlukama, političkoj platformi i programu čućete 27. maja u Kragujevcu.

Aleksandar Vučić je najavio povlačenje s mesta predsednika stranke. Mnogi ne mogu da zamisle kako će SNS funkcionisati posle tako krupne promene. Možete li vi?

- Život me je naučio da mnogo ne zamišljam, već da radim svoj posao odgovorno i pošteno. Realnost je nešto sasvim drugo i videćemo šta će doneti.

Prema nezvaničnim saznanjima medija, Vučić je na proširenoj sednici Izvršnog odbora SNS u svom govoru, navodno, pripremao stranku i za opoziciono delovanje, ali je imao kritike i na račun nekih funkcionera i direktora javnih preduzeća čije žene nose preskupe torbe... Šta je od svega toga istina?

- Neki koji su voleli da prenose naše interne razgovore i diskusije sa zatvorenih sastanaka tražili su da ih brišemo iz spiska članova stranke, i to preko Šolakovih medija. Pošto nemam nameru da napuštam stranku, ne mogu vam mnogo toga reći o našim internim razgovorima. Stvar je elementarne pristojnosti. SNS se za svake izbore sprema da pobedi, a ako se pojavi neko bolji, sa snažnijim programom, boljim rezultatima i pobedi nas, pružićemo ruku.

SNS će na ovoj skupštini odlučivati i o učešću u novom narodnom pokretu. Ako se izglasa ta odluka, šta su dalji koraci u osnivanju pokreta i njegovom širenju? Koga će SNS prvo zvati da se pridruži?

- O tom potom. Idemo redom, 26. maj veliki narodni skup, dan posle skupština stranke, pa ćemo posle toga o pokretu.

Članovi SNS oduševljeni Tipsarevićem Janko se sam javio da podrži budućnost Promovisali ste tenisera Janka Tipsarevića kao novo pojačanje SNS. Kako je do toga došlo? foto: Printscreen/Twitter - Janko je ne samo izuzetan sportista već i izuzetan momak. Sam se javio, ništa nije tražio, želeo je da podrži budućnost, rad i rezultate. I moram da kažem da skoro nisam video veće oduševljenje kod naših članova kada je objavljena vest o njegovom pristupanju. Idemo zajedno u nove pobede.

