DA LI EVROPA I AMERIKA VRŠE NOVI PRITISAK NA NAŠU ZEMLJU? Traže da se kosovsko pitanje reši do kraja leta!

Amerika i Evropa pokušavaju, po svemu sudeći, na sve načine da ubrzaju rešenje kosovskog pitanja, pa mogu da se čuju pozivi da se čitava stvar završi već do kraja leta. I to uprkos tome što Priština ne da nije spremna ni na kakav kompromis, već ceo proces svojim ponašanjem vraća koracima unazad. Sagovornici Kurira ukazuju da je jasno da je reč o pritiscima na Srbiju ne bi li prihvatila rešenje koje je po meri Prištine, ali i na Prištinu kako bi formirala ZSO.

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar poručio je da nema razloga da se dogovor o preostalim pitanjima Prištine i Beograda ne završi do kraja leta.

- Kod Srbije postoje određeni elementi koji moraju biti ispunjeni u pogledu priznavanja registarskih oznaka za automobile, ličnih karata i još nekih stvari. I od Kosova se očekuje da formira Zajednicu srpskih opština. Izvinjavam se, to nije očekivanje. To je obaveza. SAD žele da se ti procesi odvijaju što je brže moguće. Ne vidim razlog zašto to ne bi moglo da se završi do kraja leta - konstatovao je Eskobar, dok je istovremeno Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine, najavio je da će se pregovori dve strane nastaviti u narednim nedeljama.

Ni blizu

Karijerni diplomata Zoran Milivojević za Kurir ocenjuje da su poruke Lajčaka i Eskobara pritisak na Srbiju da popusti u svojim zahtevima i upozorava da, ne da nismo blizu rešenja, kako oni poručuju, već da smo bliži eskalaciji situacije!

- I SAD i Evropa su već poručile da očekuju završetak kosovskog pitanja do kraja godine i zato sada pominju leto kako bi se stvar na jesen verifikovala. To je deo njihove strategije koja podrazumeva da se stvar reši za vreme ove američke administracije. Pokušavaju da slome Srbiju da promeni stav i da ponovo pristane da pregovara o ZSO, da se razgovara o takozvanom Ohridskom sporazumu, koji oni uzimaju kao gotovu stvar iako on nije prihvaćen. No, oni govore sa svojih pozicija zanemarujući stav Srbije i realnu politiku, a to je da nema dogovora bez formiranja ZSO i implementacije Briselskog sporazuma - kaže Milivojević i dodaje da veruje da su SAD i Evropa spremne i na viši nivo pritisaka na Srbiju kako bi izgurale svoje.

Njihovo čedo

S druge strane, Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća KiM, ukazuje da bi poruke Eskobara i Lajčaka mogle da budu neki vid pritiska na kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

- Oni verovatno znaju više šta razgovaraju s Kurtijem i otkud ovi pomenuti rokovi. Moglo bi ovo da bude neki vid pritiska na njega kako bi formirao ZSO i tako na neki način smirili Srbe na severu Kosova da se osećaju bezbednije. Posle toga bi gledali i kako da vrate Srbe u institucije. Sve u svemu, neka oni sa svojim čedom vide kako će i šta će - poručio je Anđelković za Kurir.

Vjosa Osmani Cilj članstvo u EU i NATO Predsednica Kosova Vjosa Osmani poručila je da cilj spoljnje politike Kosova ostaju članstvo u EU i NATO. - Dijalog sa Srbijom treba da obezbedi mir u regionu i šire. Ekonomska diplomatija ostaje prioritet. Malim zemljama poput Kosova je teže, zato je partnerstvo veoma važno - rekla je Osmanijeva.

