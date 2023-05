VESIĆ: Većina zahteva opozicije su želje medijskog tajkuna Dragan Šolaka

Skoro svi zahtevi koji se ističu na protestima opozicije su želje medijskog tajkuna Dragana Šolaka, izjavio je član Predsedništva SNS Goran Vesić.

On je rekao da će Šolak, kako bi srušio predsednika Srije Aleksandra Vučića, iskoristiti svaku nesreću koja se dogodi ne bi li se vratio nazad u Srbiju i počeo ponovo na račun državnih resursa da otima pare.

“Kada pogledate zahteve, osim možda dva, a to su zahtevi za smenu direktora BIA-e i ministra unutrašnjih poslova mada me ne bi začudilo da i to želi, sve su to Šolakovi zahtevi, svi se tiču medija. Pošto je on vlasnik dve televizije, zahtev je da se ukinu nacionalne frekvencije drugim televizijama koje su mu konkurencija. Pošto mu REM ne daje frekvenciju, traže da se ukine REM”, rekao je Vesić.

Kako je naveo, Šolak je angažovao lobi agenciju koja stoji iza mnogih natpisa, a cilj je kontinuirana akcija protiv Srbije i predsednika Vučića.

“Koristi se to što je većina građana na protestima zbog ličnog osećaja i želje da njihova deca budu bezbednija. Šolak živi daleko od Srbije ali misli da može da upravlja Srbijom kao sa lutkama, kao što upravlja pojedinim opozicionim političarima, neko ko se obogatio na račun ove zemlje, a to je Šolak, on bi da Srbija postane deo njegove kompanije”, rekao je Vesić, gostujući na televiziji Hepi.

foto: Predrag Mitić/ Ministarstvo GSI

Kako je dodao, to je teška zloupotreba koja pokazuje da Šolaku, da bi srušio predsednika Vučića i Srbiju, ništa nije sveto.

“Iskoristiće on i ubistvo dece, apsolutno svaku nesreću koja se dogodi ne bi li se vratio nazad u Srbiju i ne bi li počeo ponovo na račun državnih resursa da uzima pare kao što to radio sa Telekomom, Putevima Srbije”, rekao je Vesić.

Dodao je da je, nažalost, najveći deo ljudi koji su bili na protestima zloupotrebljen jer, kako tvrdi, kompletnu organizaciju toga radi samo jedan jedan čovek, a to je Šolak.

Vesić je rekao da na protestima ima mnogo ljudi koji su ogorčeni zbog onoga što se dogodilo u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” i u Mladenovcu i da ima razumevanja za osećaje tih ljudi. Dodao je da je to teška tragedija koja će na naše društvo ostaviti posledice decenijama.

Naveo je da sva društava kojima se dogode takve tragedije traže način da zajednički izađu iz te situacije.

“Iz takvih teških tragedija društva pokušavaju da izađu jača kako bi se sprečilo da se ikada više dogodi slična situacija. Nažalost, kod nas to osećanje ljudi, a potpuno je prirodno da budete besni i da želite da se omogući veća bezbednost za svu decu, pojedine opozicione stranke pokušavaju da iskoriste za postizanje svojih političkih ciljeva”, rekao je Vesić i dodao da je to nedopustivo.

Vesić je ponovo apelovao na to da se ne blokiraju saobraćajnice, navodeći da preko mosta “Gazela” dnevno prođe oko 128.000 vozila u oba pravca, preveze se između 200.000 i 250.000 građana, saobraća osam linija javnog prevoza i na dnevnom nivou prođe 1.351 vozilo javnog prevoza i oko 7.170 lakih kamiona.

foto: Printscreen/Happy TV

“To je međunarodna saobraćajnica i mi imamo obavezu, kao država, da takve saobraćajnice činimo prohodnim. U suprotnom ćemo doći u situaciju da će kamioni početi da izbegavaju našu zemlju što znači manje radnih mesta i manje prihoda”, rekao je Vesić.

Naveo je da svako ima prava da izrazi svoj politički stav, pa i protestom, ali na zakonit način i bez blokiranja saobraćajnica i maltretiranja drugih građana.

Istakao je da je veoma važno da se sprovedu mere koje je usvojila vlada, na predlog predsednika Vučića jer su to, dodao je, mere koje za cilj imaju jačanje bezbednosti svih građana.

Vesić je naglasio da je skup “Srbija nade”, koji će biti održan 26. maja, skup za sve građane bez obzira na to kakva su njihova politička opredeljenja.

“To je skup na kojem treba zajednički da pričamo o Srbiji i njenoj budućnosti, kakva će biti Srbija u kojoj će deca biti bezbedna, građani slobodni i niko neće moći da ih maltretira kao što Šolak misli da može da maltretira ljude u Srbiji u kojoj ne živi i koju mrzi jer ga podseća na to šta je bio”, rekao je Vesić.

To će, dodao je, biti skup na kojem će predsednik Vučić izložiti plan kako naša zemlja treba da nastavi da se razvija.

“To je Srbija u kojoj su veće plate, u kojoj imamo radna mesta za sve naše građane i sigurnost za našu decu - Srbija koju svi želimo”, podvukao je Vesić.

Ponovio je da svako ima pravo da demonstrira i izrazi svoje mišljenje, ali da bi “Šolakovi lideri” koji to rade želeli da zabrane najvećoj stranci i većinskoj Srbiji da se okupi u miru i kaže svoje političke stavove.

“To govori kako Šolak razume Srbiju - kao svoje preduzeće, gde on preko svoje direktorke donosi odluke da nema ni parlamenta ni vlade već su svi na njegovom platnom spisku, da Srbija treba da postane deo njegove kompanije i to je više nego jasno. Zato se plaćaju lobi agencije, naručeni tekstovi”, kaže Vesić.

Kako je rekao, Šolak misli da može da pobedi Srbiju i uradi ono što nisu mogli ni nacisti - da pokori Srbiju.

“Ali, od tog posla nema ništa, samo je bacio pare. Srbija će znati da odgovori na to već u petak, a politički lideri koji rade za njega neka razmisle jer iako imaju pravo da rade za svoje političke stranke, pre svega treba da rade za Srbiju. Nije Šolak važniji od Srbije”, zaključio je Vesić.

(Kurir.rs)