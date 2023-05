MINISTAR SINIŠA MALI POZVAO GRAĐANE NA SKUP SNS U PETAK: Da zajedno pokažemo kako izgleda UJEDINJENA SRBIJA!

Siniša Mali, ministar finansija, pozvao je građane da se u petak okupe u što većem broju na skupu Srbija nade koji organizuje SNS od 19 časova ispred Narodne skupštine u Beogradu.

- U petak je skup nade. To je dan kada će se na jednom mestu okupiti dobri ljudi, dobre volje, koji treba da nam pokažu baš to, nadu da će Srbija ostati dobro mesto za život, zemlja u kojoj se poštuju vrednosti, zemlja u kojoj ćemo se svi zajedno razvijati i rasti zajedno s njom. Nadu da možemo zajedno, u empatiji i slozi, da se izborimo s teškim tragedijama koje su nas zadesile. I to su najznačajnije poruke koje ovaj skup mora poslati - zajedno imamo nadu da ćemo u tome i uspeti, da nastavljamo sve započeto snažniji i bolji, boreći se za još bolju i lepšu Srbiju. Pozivam građane da se sutra okupimo u što većem broju i da zajedno pokažemo kako izgleda ujedinjena Srbija - poručio je Mali.

foto: Ministarstvo finansija

