"EVROPA I ZAPAD SU STAVILI POVEZ NA OČI PRED KURTIJEM" Anđelković: Gde to ima na svetu? To je maloletna država u pokušaju

Gosti Redakcije Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije i Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost gostovali s uu jutarnjem programu Kurir TV, u razgovoru o situaciji na KiM.

Posle svih izbora, Anđelković ističe da je na KiM reč najviše o "demokratiji".

- Onistalno izmišljaju retoriku kada hoće da pojačaju, ili ublaže izveštaje koje šalju Zapadu. Govore u njima da je demokratija na KiM sazrela i navode kao problem samo to što su na severu "neki pravili zbrku i probleme" . Zamislite imate ubistva, kidnapovanja, ranjavanja dece na verske praznika, ali oni ne vide probleme sa tim, to je demokratija, a ovo je tehničko pitanje! Gde to ima u svetu!? Ovo je maloletna država u pokušaju - pita Anđelković.

Todorov se priključuje kroz komentar na "tehničku prirodu problema" na KiM.

- To je političko nasilje i krah demokratije sa tim izborima koji su im dozvoljeni sa tim kontejnerima. Evropa i Zapad žmure na to, praktično su stavili povez na oči, legitimitet nemaju, ni legalitet! Srbi ne žele da vide albanske zastave, bez obzira na tu najavu da će most biti pokazatelj njihove demokratije. Nije on srpskom krivicom zatvoren, niti Srbi mrze ikog. Ovo sve treba gledati u širem kontekstu napada na Srbiju od strane Kurtija.

- Ništa nisu ispunili od svojih uslova! Ni potpisano! Ovo je napad na Srbiju i unutar Beograda i ovde, a vidimo i od strane Hrvatske koje podržavaju, pa Jadranku Kosor, i naravno svi su dobrodošli da se srpska pregovaračka pozicija što više umanji... Iz Vašington posta imamo članke, i u Nemačkoj... Čujemo i ovde kvazi lidere da "Zapad ne može ništa više da dobije od Vučića i zato i treba da ga skloni" Pa, čekaj valjda je to garant da i treba da ostane! - rekao je Todorov.

