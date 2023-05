"MI IMAMO SAMO JEDNU KUĆU, A TO JE SRBIJA" Vesić i Milićević uoči Skupa nade: Naša poruka je mir jer mržnja samo RAZGRAĐUJE

Rečenice: "Nije vreme za podele", "Nasilje treba da pobedimo zajedno", "Nije vreme za dve Srbije, vreme je za zajedništvo" - čujemo danima i one su savršeno ispravne, ali po svemu sudeći ostaju teorija. U praksi je prisutna drastična polarizacija.

Šta je tačka razmimoilaženja? Da li je moguće pobediti podele? Šta će promeniti skup "Srbija nade" 26. a šta će doneti sledeći dan - protest "Srbija protiv nasilja" koji organizuje deo opozicije?

Odgovore na ova pitanja potražila je urednica i voditeljka emisije Usijanje na Kurir TV Silvija Slamnig od svojih gostiju - Gorana Vesića, član Predsedništva SNS i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Đorđa Milićevića, ministar bez portfelja iz SPS.

- Osnovna razlika sutrašnjeg i subotnjeg događaja je taj što će na skupu "Srbija nade" biti poslate oruke mira i budućnosti, biće poslata vizija kako ćemo živeti bolje u budućnosti i kako možemo da uredimo društvo. Skup "Srbija nade" nije skup jedne političke stranke, već skup za sve ljude bez obzira na političko opredeljenje jer mi imamo samo jednu kuću, a to je Srbija - kaže Vesić.

Ističe i osnovnu razliku onog što smo mogli da vidimo prethodnih nedelja na protestima i onog što nas ćeka sutra.

- Osnovna razlika između sutrašnjeg skupa i onih koji su se dešavali prethodnih nedelja je što smo tamo videli poruke nasilja. Gospodin Bakić je govorio da će bacati u reku i juriti olitičke protivnike po ulicama. Čuli smo i Milovana Brkića. Neki su se distancirali od toga, neki nisu. Svi treba da razumemo da će dve tragedije ostaviti dubok trag u našem društvu. Bilo je takvih tragedija u SAD, Norveškoj i sva društva su tražila način da izađu iz takve situaciji, kako se to ne bi ponavljalo. Treba da shvatimo da su ljudi opravdano zabrinuti i nisu svi politički motivisani. Razumem sve koji su zabrinuti, svi i dan danas preživljavamo sve što se dogodilo u dve tragedije. Nedopustivo je što su pojedine političke stranke pokušale da zloupotrebe sve to - dodao je Vesić.

Đorđe Milićević nadovezao se na svog sagovornika u studiju Kurir televizije kad su u pitanju aktuelni politički događaji.

- Mnogo je političkih stranaka u Srbiji, ali je jedna Srbija. I sutrašnji skup je skup nade, a ne skup mržnje. Mržnja razgrađuje, mržnja razjedinjuje. Kada je teško, a Srbiji je u ovom trenutku vema teško, potrebno je jedinstvo, stabilnost i ozbiljnost, a ne nasilje. Oni koji podstiču nasilje govore sami o sebi i mi smo to znali, a dobro je da to i građani Srbije znaju - rekao je Milićević.

Na konstataciju Silvije Slamnig da to zvuči lepo, ali da se u praksi šalju drugačije poruke, pogotovo sa skupštinskih sednica, Milićević kaže:

- Nije reč o tome da li ćemo mi ostati dužni opoziciji, jednostavno, ne možemo da dozvolimo da budemo njihova vreća za udaranje. Ovo je poslednji četvrtak u mesecu kad poslanici postavljaju pitanja premijerki i ministrima. Članovi Vlade su nastupili odgovorno, a za razgovor su potrebne dve strane. Na žalost, vi niste imali spremnost najvećeg dela opozicije da vode dijalog u okviru institucija. Za mene je ključna reč pristojnost, koju definišemo na različite načine. A to je da iz javnog diskursa izbacite sve ono negativno kako bi imali normalnu komunikaciju. Pristojnost znači i snositi odgovornost za ono što činite i kažete ili ne. Da li je pristojnost pokušaj primoravanja Vlade da se složi sa vašim mišljenjem? Iako dobro znamo, o kojim protestima govorimo, pod navodnim nazivom borba protiv nasilja. Pa cela Vlada se zalaže za to, ali protesti su sve osim toga. Poruke s protesta su monstruozne pretenj predesdniku i njegovoj porodici. Time podstičete psihopate na još gore nasilje. Potpuno je odgovorno da ako razmišljate o borbi protiv nasilja je da izađete s konkretnim merama o kojima će biti reč na sutrašnjem skupu, a ne ne znam ni kakve zahteve.

"Šolakova zloupotreba tragedije"

Na tu rečenicu nadovezao se Goran Vesić, posebno se osvrnuvši na zahteve upućene na nedavnim protestima.

- Osim možda dva zahteva koja su politička, potpuno besmislena za smenu ministra unutrašnjih poslova i direktora BIA, koji ništa nisu mogli da urade da spreče 13-godišnjaka da ubije. Ostali zahtevi su medijskog tajkuna Dragana Šolaka. On ne traži da se njegovim medijima dodeli nacionalna frekvencija već da se njegovim konkurentima ta frekvencija ukine. On traži da se uklone programi iz tih medija, da se REM promeni. Ovo su sve zahtevi Dragana Šolaka i to je teška zloupotreba i niko nikad nije na taj način zloupotrebio tragediju poput njega. To su sve njegove medijske želje, neki oozicioni političari rade za njega. Većina građana protestuje iz čistih namera jer žele da im deca budu bezbedna. Ono što Šolakovi mediji rade je da se ponašaju kao propagandna sredtsva. Unajmio je veoma skupu agenciju da radi protiv predsednika Aleksandra Vučića, način na koji se plasiraju tekstovi u inostranstvu, blaćenje svoje zemlje je žalosno. Šolak ne živi u Srbiji, ali njegovi novinari žive ovde, kao i ljudi koji rade u njegovim kompanijama. On misli da je prilika da iskoristi nesreću kako bi Srbija postala deo njegove kompanije Junajted grupe - tvrdi Vesić.

Milićević se složio da je u pitanju klasična zloupotreba ljudske tragedije, kad je reč o zahtevima s protesta.

- Srbi su jako emotivan narod. Onda kažu da "broj okupljenih govori više od zahteva građana i opozicije". Nema tu zajedničkih zahteva građana i opozicije. Tu ima zloupotrebe od strane većine opozicionih stranaka. Ko su organizatori? Oni koji prete ubistvom predsedniku, da će da nas jure po ulicama, šamaranjem, a pritom su profesori na univerzteta ili poslanici. Pa čekajte, ko je prvi uveo rijaliti program u Srbiju - zapitao se Milićević.

- Pa, Dragan Đilas - nadoveza se Vesić i nastavio:

- I ne samo to. On je bio suvlasnik Pinka - dodao je Vesić, a Milićević nastavio izlaganje:

- Pogledajte ko je tu još od organizatora. Neko ko ima ozbilje afere iza sebe (Vuk Jeremić, prim. nov). SAD imaju ozbiljan pravni sistem i verujem da će se utvrditi ko je taj "Brus Li" iz Hong Konga, koji ga je finansirao neposredno pred parlamentarne izbore. Šta je cilj svega ovog? Nema više priče o nacionalnim interesima, o Kosovu i Metohiju, to je svedeno na marginu da bi se sticali jeftini politički poeni. Mogli su o tome da govore u Skupštini, a nisu. I na šta se svelo pitanje Kosmeta? Na spotove, plakate, klip za društvene mreže. Ovde imamo jedan cilj, izazvati nemire i jaos, a meta je Aleksandar Vučić i pokušati da se dođe na vlast bez izbora.

Hoćemo li imati izbore?

Voditeljka je pitala sagovornike za ocene analitičara da bi vlast mogla da učini opoziciji neke ustupke ako se protesti nastave i omasove.

- Ja to ne znam i nije moje da o tome sudim. Ali znam da se vlast ne menja na ulici nego na izborima. Tako je bilo i biće u Srbiji. Imaju jasnu poruku predsednika da možemo da idemo na sve izbore, a ne na koji oni odluče. Ali pošto ne misle da imaju većinsku podršku građana i ne žele izbore. Kad sam ja bio u opoziciji uvek je prvi zahtev bio za vanrednim izborima. Oni misle da na ovoj nesreći mogu da dobro prođu na izborima i oni to uvek mogu da dobiju ako žele. SNS nikada nije bežao od provere poverenja građana i sutra smo spremni. Nek nam kažu i izbori će biti raspisani. A ne žele jer ih pola neće biti u Skupštini sutra - smatra Vesić.

Milićević je takođe odgovorio na isto pitanje.

- Čemu to ako su tražili izbore i dobili civilizovan odgovor od predsednika. A onda imate izjavu da ne žele izbore nego da se podnesu ostavke i da se formira prelazna vrata, pa da oni odluče o dinamici izbora. Predsednik im kaže da će imati sve izbore odjednom. Sad hoće da pričaju o izbornim uslovima. Podsetiću, tada smo imali zahtev od opozicije da ervoparlamentarci posreduju u dijalogu, misleći da će ih dovesti na vlast. Kad su oni saopštili svoje zaključke, oni su napustili dijalog. Jedino što im je pomoglo je što je Vučić samoinicijativno smanjio cenzus sa 5 na 3 odsto - kaže Milićević.

"Hoće da zaradi još neki prokleti evro na smrti dece"

Razgovor se potom vratio na temu sutrašnjeg skupa.

- Mi smo narod koji se deli oko svakog pitanja, a 26. maja ćemo pokazati jedinstvo. Ali vi imate još jednu zanimljivu situaciju. Naši politički protivnici su imali nekoliko protesta, mi ih nismo nijednom ometali. Dozvolili smo im da dvaput blokiraju međunarodnu saobraćajnicu na Gazeli. Apelovao sam da se to ne radi. Zamislite da ste to pokušali u Nemačkoj? Ne biste bili tu ni 10 minuta. Čujem da su za vikend najavili da neće blokirati, nadam se da je rezultat mojih apela, a to je odgovornije prema državi. A kad smo mi najavili skup za 26. maj, odjednom ste čuli da mi ne smemo da se okupimo, da pravimo kontramiting. A njima je dozvoljeno da se skupljaju, a nama nije. Pa ste mogli da čujete akademika Teodorovića da se zabran pristup onima koji su uz nas pristup gradovima s više od 10.000 stanovnika. Šta hoće, da nas stavi u logore? Ja odavno nisam čuo takve fašističke izjave. Videli ste kakvu harangu je prošla Jelena Karleuša samo zato što je podržala predsednika Vučića, A drugi glumci i muzičari mogu da podrže nekog iz opozicije, a Jelena nema pravo na svoje mišljenje - rekao je Vesić.

Rekao je da se polarizacija potencira s druge strane, ponovo apostrofirajući Dragana Šolaka kao inspiratora.

- Nema polarizacije s naše strane. Vi s njihove strane imate reči da smo mi stoka i sendvičari i da se zabrani većini u Srbiji da se okupi. Proverite sutra da li je iko došao pod pritiskom na skup. To samo Šolakovi mediji mogu da smisle i sad iz inostranstva naručuje tekstove protiv Srbije Koristi smrt dece ne bi li zaradio još koji prokleti evro.

Milićević je podsetio i na poređenje sutrašnjeg skupa sa događajima u Rumuniji krajem prošlog veka.

- Govore da je i Čaušesku držao miting pred 150.000 ljudi, pa da je posle sat vremena svrgnut. Koje su to poruke, šta to znači? Jedna meta, jedan cilj. Traži se način kako doći do tog cilja. Vi sve vreme kukate o medijima u medijima i nedostaje vam, prisustvo na javnoj sceni. Niste vi spremni na demokratsko sučeljavanje mišljenja. To je politička impotentnost. Kao kad su neposredno pred izbore bojkotovali parlament, a oni su spremni samo da se pojave u skupštinskom holu da bi došli do jeftinih političkih poena - rekao je Milićević.

Šta misle socijalisti o sutrašnjem skupu?

Odgovorio je i kako su reagovali članovi SPS regaovali na najavljeni skup i prokomentarisao vest o podelama unutar socijalista i da je Dačić ljutito napustio sednicu Vlade jer nije hteo na skup, što je demantovala premijerka Ana Brnabić, rekavši da je u pitanju destabilizacija iz inostranstva.

- Bio sam na toj sednici i to se naravno nije desilo. To je pokušaj da izazovete kionfuziju među pristalicama SPS. A suština je da SPS deli iste vrednosti sa predsednikom Vučićem, ponosni smo na sve što smo uradili u prethodnom periodu i nastavljamo da trasiramo evropski put Srbije. Naravno da ima pritisaka i da ništa nije slučajno. I spolja i iznutra. Ništa se ne dešava slučajno. U petak imate proteste u beogradu, a baš taj dan Kurti promoviše gradonačelnika Mitrovice na sramnim izborima s 0,3 posto izlaznosti. Kurti ima svoje saveznike u Srbiji s kojima pokušava da napravi haos u Beogradu, oslabi Srbiju i ima prostor za jednostrane akte. Pa je l' slučajno što na protestu poljoptivrednika budu opoziciono ppolitičari. Pa najnegativniji tekst o Aleksandru Vučiću u NJujorks Tajmsu i kao sasvim slučajno pitaju Šolea o tom tekstu - kaže Milićević.

Kurtiju je u interesu destabilizacija

Vesić je objasnio da je reč o albanskom lobisti koji je na čelu komiteta koji je ispitivao Šolea i istakao da sa SAD imamo odlične odnose.

- Kome odgovara da Srbija bude nestabilna? Onima koji ne žele dobro Srbiji jer je pred nama rešavanje problema o Kosmetu u jeku rata u Ukrajini i mogućeg argumenta Putina da poveže pitanje Kosova sa teritorijama u Ukrajini. nemojte misliti da neke susedne zemlje gledaju blagonaklono na uspešnu Srbiju. Naša politika je Otvoreni Balkan, nova radna mesta i to ne odgovara svima. Objavljena je prosečna plata u Beogradu koja je 109.000. To nije dovoljno, ali da li je više nego 20123? Jeste. I činjenica je da je standar bolji. Takvi nemiri teraju investitore i slabe poziciju našpe zemlje u pregovorima o Kosovu i Metohiji - kaže Vesić.

Dotakao se i optužbi da Vlada liči na raštimovani orkestar.

- Vlada je kolektivni organ iako u njoj imate minitsra koji se zalažwe da drugačiju spoljnu politiku. Ali kad se donese kolektivna odluka, vi bi trebalo da u javnosti tako i nastupate i tako predtavljate stavove Vlade. Toj kritici je mesto kad vidite šta se dešavalo u tom periodu.

