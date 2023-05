200.000 LJUDI NA SKUPU "SRBIJA NADE" Predsednik Vučić: Ovo je poslednje veče da se obraćam kao predsednik SNS!

Na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu održan je skup "Srbija nade", na poziv predsednik Aleksandar Vučić koji je prvashodno istakao da svi treba da dođu u prestonicu i da pruže podršku slobodarskoj politici jedinstva i samostalnosti.

20.10 - Obraćanje predsednika Srbija Aleksandra Vučića

- Dragi prijatelji, pre svega, beskrajno vam hvala što ste u ovolikom broju došli na plato, ali hvala što kiša koja ceo dan pada nije uspela da vas otera odavde. Što ste pokazali koliko ste spremni da se borite za pristojnu Srbiju. Pre bilo kakve reči, a spremao sam se, mora da bude ćutanje, za svu našu decu stradalu u OŠ Vladislav Ribnikar. Za svu našu decu iz Dubone i Orašja, za svaki život koji im je na silu oduzet. Molim vas da pognemo glave i minutom ćutanja odamo poštu stradalima.

- Neka im je večna slava, Bog da im dušu prosti.

- Danas moramo da pokušamo i da čujemo i pitanja i odgovore, svaku muku koju zajedno osećamo. Sumnju, strah, denoumicu. Dužni smo to i svakom detetu koje mora da poraste. Od nas dobrim delom zavisi gde i kako će rasti. Pitanje koje je postavila majke jedne od ubijenih devojčica: Čemu ćemo da ih učimo? Podeli ili zajedniptvu, istim pravima ili većim za neke, hoćemo li za jedne govoriti elita a za druge rulja i sendvičari, jedni uzvišeni, a drugi uniženi? Da li će znati da kažu hvala ili molim? To su pitanja o kojima retko govorimo. Imam nekoliko vesti za vas, dragi prijatelji. I danas kao da su namerno čekali taj dan, da značajn broj muškaraca sa severa KiM dođe u Beograd, da bi napali na opštinske zgrade. I na sve to ćutali su predstavnici Kvinte, ali nismo imali veću i težu krizu, čim se završi skup imaćemo sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Plašim se mnogo toga lošeg jer znam sa kim imamo posla. Jedinstvo, zajedništvo potrebniji su nam više nego ikad. I naravno da ste pokazali neverovatnu istrajsnost, ne mogu da opišem koliko vas volim, stojite na kipi sve ove sate, na pljusku... zato što svoju Srbiju toliko volite!

Predsednik je istakao da kada smo ujedinjeni i zajedno, tada nam niko ne može ništa!

- Samo snažna i jedinstvena Srbija može da izađe na kraj sa gomilom problema. Mnogo muka i pritisaka na naš narod i u RS. I opet se vraćam na našu decu, mi mo dragi prijatelji znajući da moramo da radimo i delamo, doneli najvažnije mere. Prikupili smo više od 50.000 cevi i minsko eksplozivnih sredstava, razmislite koliko smo života time spasili! Uveli smo policajce u škole, mnogo pedagoga. I još mnogo toga ćemo morati da preduzmemo da bi se svi osećali sigurnijima. Došao sam i zbog drugih stvari, neki su tragediju pokušali da zloupotrebe. Svi oni koji su prethodnih nedelja šetali su dobri i pristojni ljudi koji žele dobro Srbiji. One koje ne mogu da cenim su političari koji su se služili beščašćem. Oni zaslužuju samo prezir. A naš narod koji je želeo nešto da uradi, zaslužuje samo poštovanje. I neka tumače kako hoće, ja pozivam i te političare na dijalog, moja vrata su od sutra otvorena za svakoga od njih. Nisu auto-putevi mesto gde se problemi rešavaju i nije mržnja ta koja ih rešava. Čak ni kdo tih koji ulaze u anale besčašća. Pa evo, ukinusmo i rijaliti ali neće oni na svojim televizijama da ukidaju rijalitije. Zato što im je sve vreme bila samo jedna jedina želja - kako da sruše mene i Vladu Srbije. Te političare nije interesovala ni Srbija, ni KiM. Pozivam vas na razgovor, ali prelaznih Vlada neće biti! Vlast će se birati na izborima, narodnom voljom, a ne upadima i pretnjama! I nema dalje razgovora o tome!

Predsednik je istakao da kod nas ne upravljaju ambasodri i šefovi tuđih Vlada, već da mi sami donosimo odluke.

- Videli smo žestoke napade i na srpsku crkvu, ne sme to da se dešava. Odvojena je crkva od države, ali ne sme da se ruši jedan od stubova srpstva samo zato što je neko to spolja naredio. Došao sam da vas obavestim o onome što će se zbivati u budućnosti. Hoću da znate da nemamo kud, pritsli su nam lažima, trikovima i prevarama. I tako pritisnuti nemamo kud nego da štitimo naš narod. Čuvaću mir, ali prvi napad na Srba na KiM, Srbija neće sedeti skrštenih ruku. Nećete proterati Srbe, ali moramo i u našoj zemlji mnogo toga da uradimo. Nedavno je policajac Srbin ubio Bošnjaka u Priboju. Dok sam predsednik neće se to više nikada ponoviti!

- Jedanaest godina sam služio verno i odano i svojoj državi i narodu. Možda vernije i odanije nego što neki od vas mogu i da zamisle. Jedanaest godina sam i na čelu SNS, najbolje, najveće stranke divnih domaćina, poštenih ljudi. Zemlju koja je bila siromašna sa prosečnom platom od 320 evra, doveli do 740 evra i za samo dve godine biće 1000 evra. I penzijom koja će za dve godine biće 450 evra. Pibeđivali smo ih zato što su uvek samo razmišljali kako da se uz pomoć nekoga sa strane dočepaju vasti. Ovo je poslednje veče kada vam se obraćam kao predsednik SNS, čiji ću verni i odani član biti, ali ću od sutra biti predsednik Srbije, ali ne i partije. Već za Vidovdan upravo zbog krize, a zamolići i SNS da bude stožer svega, krećemo u formiranje pokreta za narod i državu da bismo imali bazu da sačuvamo našu zemlju u naredne dve i tri krizne godine koje su ključne za našu državu. Ali ne brinite, ne idem ja nigde. Borićemo se za Srbiju zajedno i pobeđivaćemo zajedno. Povećavaćemo plate i penzije, jedino što hoču je da se zahvalim svojoj porodici, svašta su istrpeli u ovih 11 godina. Trpeli ste i vi, postali smo senvičari, botovi, neko vas je naterao da dođete. Vas divne ljude koji ovde po kiši stojite satima i ne mrdate. Neko vas naterao, sram ih bilo. A ja ću uvek biti vaš i sendvičar i bot, jer bi ste narod, a ja ću uvek biti uz narod. Drago prijatelji, taj pokret sam zamislio kao nešto šoire od svih naših partija, svi ljudi koji znaju koliko je važno da budemo na putu koji je na EU, već da uvek sačuvamo svoju politiku. Za mene je od posebnog značaja da kažem jedno veliko hvala svima sa kojima sam sve ove godine sarađivao i hcvala što nikada nisu dozvolili da mrzimo. Ovaj skup nije ni protiv koga, mi se skupljamo zbog ljubavi prema jedinoj otadžbini jer drugu nemamo. Hvala i vama iz Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske, Republike Srpske i svih krajeva Jugoslavije da se zahvalim što toliko volite Srbiju.

20.05 - Obraćanje Janka Tipsarević: "Idemo napred i postajemo bolji svi zajedno"

- Imao sam privilegiju da proputujem ceo svet, jer mi je sport kojim se bavim pružio mnogo, ali i oduzeo dosta. Ne mislim na sate treniranja, već na vreme van kuće i domovine. Roditelji moje majke su sa juga Srbije, iz Crne Trave. Otac mi je iz Brusa, a ja sam rođen u Beogradu, kao i moj sin. Mi smo Srbija u malom. Mogli smo da biramo, ali smo izabrali Srbiju, zemlju gde ćemo podizati našu decu - kazao je teniser.

- Racionalni razlozi su presudili. Videli smo kako se Srbija menja i napreduje. To nije slučajno. Sport je i dalje važan deo mog života, i ostao sam i dalje u tenisu. Svakodnevno se čujem sa velikim brojem ljudi iz Srbije i inostranstva. Vidim da se njihova percepcija menja iz godine u godinu, jer idemo napred i postajemo bolji svi zajedno - kaže Tipsarević i dodaje da Srbija danas napreduje zahvaljujući dobroj politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.

20.00 - Okupljenima se obratila i Sabina Ševo Juković iz Novog Pazara

- Dobar dan dragi ljudi, odlaskom 2000. godine razmišljala sam da više nikada neću nazad doći da radim i stvaram u Srbiji. Nisam tada videla nijednu pozitivnu stvar kod nas. Proveli smo 17 godina u Holandiji. Dolasom svake godine na godišnje odmore, dali smo našoj deci šansu da vide da se tu nešto menja, da se gradi i da napreduje. Razmišljajući naširoko, videli smo u ovoj zemlji tračak pozitivne svetlosti, biti blizu najdražih, a sa druge strane naša deca imaju priliku da nastave život u Nizozemskoj. Danas posle pet godina provedenih ovde, mogu reći da nismo pogrešili ili zažalili što smo došli ponovo ovde. Želim da naša zemlja ide dobrom putanjom, da gradi i napreduje u ekonomskom smislu i u svakom pogledu - ispričala je ona svoju životnu priču.

20.00 - Obraćanje ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petera Sijarta

- Dobro veče dragi prijatelji, čast mi je što sam ponovo pred vama u ovom divnom gradu. Predstavljam narod koji vas Srbe smatra bratskim narodom. Nije uvek bilo tako, naša zajednička istorija nas je stavljala pred mnoga iskušenja. Često smo jedni druge gledali kao neprijatelje. Do danas se sve to promenilo. Postali smo bratski narodi. Imate sjajnog predsednika. On je postigao da umesto neprijateljstva, sada imamo istorijsko prijateljstvo među nama. Srbija se prema Mađarima u Vojvodini odnosi tako da može da zavidi ceo svet. Ako srpski tim igra protiv nekoga osim nas, uvek navijamo za Srbe - istakao je on.

Mađarski ministar kaže da se zajedno suočavamo sa napadima liberalnog mejnstrima.

- Zašto nas napadaju? Zato što se zalažemo za sebe, i svoje nacionalne interese. A sposobni smo za to jer imamo jake lidere. Napadaju nas jer želimo mir u Ukrajini, i ne doprinosimo eskalaciji. Napadaju nas jer smo privrženi porodičnim vrednostima, i zato što odbijamo da nam spolja diktiraju - kazao je Sijarto. I ne ustručavaju se da koriste i tragedije da ostvare korist za sebe. Takve stranke, koje služe stranim interesima, moraju biti poražene na izborima, a na sreću to se redovno dešava u obe zemlje. Ti napadi neće prestati ni u budućnosti. Napadaće nas jer ne mogu da prihvate da mi sledimo svoj nacionalni put, i da smo uspešni!

- Što ste vi jači, tim bolje po nas - zaključio je mađarski ministar.

19.50 - Milorad Dodik: Srbija treba i mora da bude poštovana

Predsednik Republike Srpke Milorad Dodik je rekao da Srbija i Srbi danas tuguju zbog stradanja dece.

- Neki su pomislili da je Srbija slaba. Ali Srbija nije slaba, i večerašnje okupljanje govori da nismo slabi. Naša tuga je način da budemo još jači. I oni koji su okupili bulumentu koja je usmerena protiv države neće proći. Džabe Britancima i drugima što okupljaju satrape. Došao sam ovde da u ime RS podržim snažnu, jaku i stabilnu Srbiju. Srbiju koju vodi Aleksandar Vučić - kazao je on. Srbija treba i mora da bude poštovana, Republika Srpska je zagledana u Srbiju.

- Mi smo jedan narod, srpski narod i da pokažemo svima da nema Bosanaca i Srbijanaca, već samo Srba. Mi želimo da živimo u miru, ali nećemo dozvoliti da nas ponovo uvuku u sukobe. Danas smo više nego ikada sa braćom i sestrom na Kosovu. Davno smo naučili da slobode nema bez države, i tamo gde Srbi nemaju državu, nemaju ni slobodu! Živela Srbija, živela Republika Srpska!

19.45 - Milan Knežević: "Ako postanem premijer Crne Gore prvo ću povući priznanje samoproglašenog Kosova"

- Nedeljivi srpski narode, želim da vam prenesem pozdrave iz bratske Crne Gore. Na žalost sada tamo upravljaju ambasadori i ambasadorke.Nažalost, junačkom Crnom Gorom Vučjeg Dola, Fundine, i njihovim precima, sada upravljaju ambasadori i ambasadorke jer smo im pripali u deo kada je pročitan testament pokojnog Pantelije Topalovića. I kao u svakom Ambasadoristanu su nam poručili ambasadori da nema potrebe da nosimo svoje glave i da mislimo njima, jer će oni to činiti umesto nas. I dovoljno je kada oni odu na spavanje, da svi ugasimo svetla, a kada ustanu da pristavimo džezvu. Znajte da nikada mi nećemo priznati lažnu državu Kosovo. Ja volim ovu Srbiju nepokornu na suncu, kiši, vetru, zato što se bori za naš narod na KiM. I da znate, ako da Bog da formiramo vladu kao naša koalicija, i postanem premijer, prva odluka je povlačenje sramnog priznanja tzv. države Kosovo. Zato, braćo Srbi i sestre srpkinje, ja volim ovu nepokornu Srbiju, na kiši, na suncu, na vetru, zato što je svoja i samostalna, i bori se za svoj narod na KiM koji posebno pozdravljam večeras. Možda nekome niste fensi jer ne slušate tehno muziku ili Eltona Džona, ali vi čuvate dečanska zvona, i dok ona zvone, biće Kosovo srpsko - - rekao je nosilac liste ZBCG, a zatim nastavio:

- Volim Srbiju na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je najviše pomogao srpskom narodu u Crnoj Gori. Obnavljao institucije, pomagao SPC, pomagao bogosloviju na Cetinju i kada me pitaju šta mi je bliže - Brisel ili Beograd, ja ih pitam jeste li normalni. Nama ništa nije bliže od Beograda, Novog Sada, carskog Prizrena i Kosovske Mitrovice. Zajedno smo počeli ovo istorijsko putovanje, i sve što boli Beograd, boli i nas. Nemojte da se delite, jer je interes srpskog naroda nešto najvažnije. Politike su prolazne, ali ako se zanesemo u tim tučama, ostaćemo bez države i nezavisnosti, i napraviće se još jedan Ambasadoristan. Dok god budu zvonila zvona pred Dečanima biće Kosovo srpsko. Volim ovu Srbiju zato što se nikada neće odreći SPC, ja volim ovu Srbiju zato što nikada neće krenuti u rat protiv naše bratske Rusije. Još jednom poručujem - Živela Srbija, Živela Republika Srpska, nek je vječna Crna Gora - zaključio je Knežević.

19.35 - Lider SPS Ivica Dačić se obratio na skupu: "Srbija nije stala u najtežim vremenima"

Dačić je pozdravio sve prisutne, i rekao je da pre 30 godina nije mogao da pretpostavi da će govoriti na skupu posvećenom borbi protiv nasilja.

- Nema čoveka kojeg nije pogodila ova tragedija. Nije ni prošlo ni 40 dana, minut ćutanja je malo da sva tuga stane, zato je veoma važno da pokažemo poštovanje prema žrtvama i da saučestvujemo u bolu koji nas je pogodio i da podržimo ono što je predsednik rekao - da se više nikada ne ponovi nasilje u Srbiji. Kada je teško uvek pokažemo svoje najbolje osobine - rekao je Dačić i dodao:

- 500 godina smo bili pod Turcima. Strašno smo stradali u Prvom i Drugom svetskom ratu. Devedesetih smo imali građanski rat, otimanje Kosova i Metohije, bombardovanje. Ubijanje male Milice bombama, pad jednog sistema, i postavljanje drugog marionetskog.

Dačić ističe da smo najbolji narod kada je teško, i koliko god da nam je teško, i koliko god da nas budu rušili, svi su na nama lomili zube.

- Nemamo nameru da nestanemo, nego da opstanemo. I da ostanemo pod jednom šljivom, i taj jedan Srbin će se boriti sa neprijateljima. Danas ste čuli da Kurti silom hoće da zauzme srpske opštine - rekao je Dačić, što je prekinuto negodovanjem. Kosovo i Metohija je naša zemlja, čija je svaka stopa krvlju zalivena.

- Srpskom tugom opevana, svaki metar ima svog junaka pod zemljom, kome se više na grob ne sme doći. Ali treba da znaju, da su prokleti svi oni, koji svoju kuću grade na tuđim grobovima. Želim svima da kažem sa ovog skupa, neprijateljima i preko i u zemlji - Ne damo Kosovo i Metohiju, ne damo Srbiju. Ne damo našu decu, nasilje nad ženama, ne damo našu omladinu da je truju, da nam narod ubijaju. Nećemo dati Srbiju ni Srbe - istakao je predsednik SPS što su okupljeni pozdravili gromoglasnim aplauzom.

- Ne dam našeg predsednika, kog su svi izabrali. Ne dam Aleksandra Vučića. A i tog predsednika kog su prodali, sve je rekao šta će se desiti. On je takođe rekao da je Srbiji dobro kada su na vlasti patriotske snage. Zato vas molim da se ujedinimo. Pogledajte lepu trobojku i grb. Samo sloga Srbina spasava, samo mir može da donese prosperitet. Ovo je Srbija koja zna za vaspitanje. Za naš ne postoje njihova i naša deca, sve su srpske porodice temelji našeg naroda. Ovde je Srbija koja oplakuje našu decu. Mi neočekujemo ništa zauzvrat. Pozivamo i tražimo mir za našu zemlju. Ovo nije politički miting, ovo je vaspitana i pristojna Srbija koja vam kuca na vrata, i kaže vam: "Mislimo na vas i na poginule, da nam se više nikada ne ponovi". I pružamo ruku sa ove govornice bratski da krenemo napred, da zajedno napravimo normalnu državu - kazao je predsednik SPS.

- Stotine hiljada koje su ovde došli, izašli su da kažu da budete pristojni, ne vređajte, jer znamo šta hoćete. Biće izbora, pa izađite i borite se. Evo vam slika šta cela Srbija o misli o ovome. Koliko je jaka kada je najteže. Ne računajte da će Srbija da stane. Srbija nije stala u najtežim vremenima, neće stati zato da vi uskočite na narodnoj nesreći. Ovo je Srbija koja ide uzdignute glave napred, ovo je narod Tesle, Andrića, Milunke Savić, Novaka Đokovića, Jokića. Ne dirajte nam narod i državu, svetosavlje i patrijarha, i na to upozoravamo sve u zemlji i u svetu. Želimo u ime SPS i udruženja koji su na našoj listi da kažem da smo ponosni na sve što smo uradili u interesu Srbije i šta ćemo raditi u budućnosti. Bratstvo i jedinstvo, među svim Srbima! Smrt fašizmu, smrt nasilju! Jasno uzviknimo - Kosovo je Srbija! Živela Srbija! Partija ima mnogo, ali nam je Srbija samo jedna - zaključio je Dačić!

19.27 - Okupljenima se obratio glumac Laza Ristovski: "Neka živi duh tolerancije u Srbiji"

Ristovski je na početku svog obraćanja istakao da nije Srbija samo Beograd, kao i da je ovaj miting potreban kao miting dobre volje.

- Jedino rešenje je katarza, za ove sukobe. Jedna katarza je zagrljaj, da ujedinjeni i srećni idemo napred. Druga katarza je da padne krv na ulicama, i gde gori Skupština. Posle te katarze Srbija se vraća sto godina unazad. Zato budimo pametni - kazao je čuveni glumac.

On je dodao da drugačije mišljenje ne znači sukob, nego dijalog.

- Zato sada, kada smo jači, prvi pružimo ruku pomirenja. Čujem da se sutra neće blokirati Gazela. Zar to nije dobra vest. Eto, ruka pomirenja sa druge strane je pružena. Ukidaju se rijalitiji. I to je pomak, to su dobri vesnici za Srbiju. Budimo pametni, nemojte da prolivamo bratsku krv, dovoljno smo krvarili - kazao je Ristovski.

Glumac je kazao da svojim kolegama glumcima toleriše drugačije mišljenje, a da oni njemu ne.

- Ali to je njihov problem, praštam svima. Glumci danas zarađuju više nego ikada, i žive bolje nego ikada. Onima koji drugačije misle niko ne može da oduzme pravo na neslaganje, ali zna se kako se to radi. Sigurno ne mržnjom, uvredama i psovkama. Civilizacijski nivo se ne održava mržnjom, psovkama i pretnjama. Ja nemam kad niti želim ikoga da mrzim. Praštam, jer je to lakše nego mrzeti. Jer znam da iza mene stoji moje glumačko delo. Ja sam kao glumac obišao ceo svet sa svojim filmovima, ali nikada nisam bio ničiji osim vaš, vaš koji ste danas ovde i koji ćete biti sutra tu. Ja sam narodni glumac. Ja sam graditlj a ne rušitelj.Ja sam uz pomoć države napravio dom kulture u mom Ravnom selu. Ovaj miting je bio potreban da svi vide da postoji Srbija van Beograda.

On je na kraju podržao predsednika u nameri da stvori bolju Srbiju.

- On to radi iz dana u dan, pa i pruženom rukom prijateljstva. Neka živi duh tolerancije u Srbiji. Živela takva Srbija - istakao je glumac.

19.15 - Počeo skup "Srbija nade", prestonicom se ori Himna Srbije

Nakon intonirane himne, svoju životnu priču sa nacijom podelila je Mina Mijailović, majka ratnica, majka čija je svakodnevnica teška, ali je ljubav, snaga i upornost jača.

- Ja sam Mina Mijailović i ovde sam da podelim svoje iskustvo. Dragi ljudi, poštovani predsedniče, ovde sam da bih sa vama podelila svoje lično iskustvo. Srećni su roditelji koji ne znaju kako izgleda briga o bolesnom detetu. Ne mislim na prehladu, nego na teške bolesti. Sa jednom takvom dijagnozom mog deteta sam se ja susrela. Retka bolest je za većinu statistika, za naš je to svakodnevica i život - kazala je ona.

Mijailovićeva je istakla da na kraju svakog teškog dana mora imati nadu, da nastavi bolje i hrabrije.

- Na kraju svakog dana moraš imati nadu, ostati motivisan, da istrajavaš i ne odustaješ i nikada ne odustaješ pred preprekama, ma kakve bile. Svaka je majka ratnica na svoj način.

- Da nikada ne ustukneš pred preprekama kakve god bile. Kako se oseća kada dete dobije neku retku dijagnozu, i mora da ga leči u inostranstvu? Reći ću vam samo da je svaka majka ratnica. Priznajem, nisam očekivala pomoć države, mogli smo samo da sanjamo pre 10 godina lečenje u inostranstvu. Zavedena pričama, počela sam sama da skupljam novac, ali sam ubrzo pronašla pravi put - kazala je ona.

Mina Mijailović rekla je ona da su institucije pomogle da ostvari prava za svoje dete.

- Svaki naš uloženi trud, prvenstveno nas kao roditelja, vodi nas ka uspehu. Ako želimo da idemo napred, moramo da verujemo u sebe, našu decu i našu Srbiju. Da budemo ujedinjeni za njihovu budućnost. Ponosna sam što danas šaljemo sliku zajedništva, sloge i podrške. Naša deca su naš motiv da porušimo sve statitstike i pobedimo svaki životni izazov. Nismo sami, Srbija je uz nas.

Više hiljada građana iz gotovo svih delova Srbije došli su danas u Beograd kako bi pružili podršku predsedniku Srbije i SNS Aleksandru Vučiću.

Veće grupe građana u Beograd su stigle i prethodne večeri, poput oko 600 rudara i radnika Kombinata "Trepča" koji su u četvrtak uveče krenuli put glavnog grada Srbije kako bi prisustvovali velikom skupu "Srbija nade". Oni su razvili i svoje zastave, a u autobusima se orilo "Srbija, Srbija"!

Isto veče i više od 100 autobusa i 200 automobila stiglo je u Beograd sa Kosova i Metohije, ali i iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore ali i iz Mađarske.

Tokom ranih prepodnevnih sati u prestonicu su počeli da pristižu građani iz Novog Sada, Niša, Paraćina, Prijepolja, Pančeva, Vranja, Kragujevca, Opova, Aleksinca, Novog Bečeja.

