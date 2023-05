OVO SU NAJVAŽNIJE PORUKE SA SKUPA "SRBIJA NADE! Sagovornici Kurir TV: Veliki narodni skup je dobio NOVU dimenziju

U Beogradu je održan "Skup nade". Želja vlasti je da pošalje poruku zajedništva, stabilnosti i mira. Više nego ikada potrebno je da se Srbija ujedini i složi, mada su razlike i podele u društvu, po svemu sudeći nepremostive.

Ipak, smirivanje trenutne socijalno-politčke krize manje je zahtevno od smirivanja tenzija na Kosovu i Metohije.

Predsednik Vučić je večeras najavio sednicu Saveta nacionalne bezbednosti odmah po završetku skupa, a sve zbog današnjih događaja na severu KiM.

Danas su se širom južne srpske pokrajine čule sirene za uzbunu, bacale su se šok bombe, a pripadnici tzv. kosovske policije ušli su u zgrade opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

Predsednik Srbije je odmah potpisao naredbu o podizanju borbene gotovosti jedinica Vojske Srbije na najviši nivo i naredio im je hitan pokret u pravcu administrativne linije sa Kosovom i Metohijom.

O društveno-političkoj situaciji i skupu "Srbija nade" govorili su gosti "Usijanja" kod voditeljke Silvije Slamnig, a to su Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka, Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

S obzirom na naziv "Skup nade", Petričković je rekao šta njemu predstavlja nadu, ali i šta narodu može da se ponudi kako bi se takav naziv opravdao:

- Nada je esencijalno ljudsko obeležje u određenosti čoveka. Ovo nije prvi put da se narod sa ovih prostora našao u fazi beznađa, to se događalo dosta puta kroz istoriju - poručio je profesor.

Potom je Gajović izneo utisak sa skupa, pa se osvrnuo na današnji teror koji su Srbi trpeli od strane Kurtijevog režima:

- Došao sam malo pre sa mitinga i poneo sam utisak o jednoj senci koja je bačena na ono što se dešavalo danas na prostorima Kosova i Metohije. Tamo smo opet suočeni sa šok bombama, topovskim udarima, suzavcima, i to sve u tri opštine Kosova koje je Kurtijeva policija probala da zauzme. Bilo je incidenata i tuče. Takođe je bilo i povređenih Srba koji su se našli u bolnici. To je jedan događaj koji je potpuno eskalirao i dosta uticao na raspoloženje ispred Skupštine. Svi su zabrinuti kada su u pitanju dešavanja na severu Kosova. Možemo da očekujemo i reakciju predsednika Vučića.

Matović je izneo tvrdnje o najvažnijim informacijama sa skupa:

- Spletom okolnosti na koje nije uticao niko od nas, ovaj skup je dobio još jednu dimenziju u kojoj je postao mnogo važniji. Činjenica da se desilo ovo što se desilo na Kosovu i činjenica da će Savet bezbednosti zasedati odmah nakon skupa je ipak najvažniji utisak. To znači da je situacija do te mere eskalirala, da ćemo sada morati da razmotrimo sve opcije. Što se tiče unutrašnje politike, najvažnija informacija je da će se predsednik ipak povući sa čela SNS-a. Ta informacija me ne raduje, smatram da je najbolje rešenje da u ovim kriznim vremenima on ostane na čelu najjače partije u Srbiji.

