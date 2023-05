KO ĆE NASLEDITI VUČIĆA NA ČELU SNS? ANALITIČARI ZA KURIR O OPCIJAMA! Klačar: Moguća tri ili više lidera

Srpska napredna stranka danas u Kragujevcu, na stranačkoj izbornoj skupštini, bira novog predsednika stranke, a analitičari za Kurir ocenjuju da je moguće da će, nakon odlaska lidera Aleksandra Vučića sa čela parije, što je najavio sinoć na velikom skupu "Srbija nade", njeno kormilo preuzeti i troje ili više ljudi.

Članstvo SNS u budućem Narodnom pokretu za Srbiju, koji je Vučić najavio, ne dovode u pitanje.

Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID), za Kurir ocenjuje da bi SNS danas mogla da dobije jednog predsednika, ali ne isključuje ni mogućnost više lidera stranke.

foto: Kurir

- Ako se pažljivije slušao Vučić sinoć, koji je rekao da će SNS danas dobiti novog predsednika, više se čini da se dobije jedno ime, odnosno predsednik stranke. No, ne bih zatvorio vrata ni za mogućnost neke vrste kolektivnog organa koji bi činilo troje ili više ljudi, uz mogućnost rotiranja na mestu predsednika, jer u SNS još uvek niko nije ni blizu ni vidljiv ni formatiran kao lider koji bi mogao lako da nasledi Vučića - kaže Klačar za Kurir.

Kako je ranije rekao, najveće šanse za vodeće funkcije u SNS imaju Ana Brnabić, Siniša Mali, Miloš Vučević, ali i Marko Đurić, sadašnji ambasador u SAD.

Ocenjuje i da je sasvim sigurno formiranje novog pokreta, te ukazuje da je Vučić već pozvao SNS da postane njegov deo.

foto: Kurir

- Takođe, i za članstvo SNS je vrlo važno da prepoznaju da SNS nije ostavljena od strane Vučića, već da je on njima i dalje neko ko je blizu stranke. On zapravo služi da se ljudi u SNS ne osete ostavljenim jer je Vučić podneo ostavku i za njih je pozicija Vučića neupitna. Zato je taj pokret neki širi okvir gde će biti i SNS, uz sigurno još neke stranke, i gde će Vučić imati neku vodeću ulogu, da pošalje poruku biračima da je on i dalje tu - konstatovao je Klačar.

Sociolog Vladimir Vuletić smatra da će danas nakon stranačke skupštine u Kragujevcu SNS ići ka formiranju najavljenog novog Narodnog pokreta za Srbiju a kojim bi trebalo da se, takoreći, sve uočene greške u prošlosti u delovanju stranke isprave.

- Mislim da će se u tom pravcu ići. Pokret bi trebalo da učini da neke greške koje su do sada rađene, ne samo po pitanju kadrova, već i ponašanja dela onih koji imaju moć, da se tu stvari isprave. Da dođe do novog početka. Trebalo bi da se nova energija poveže sa tim pokretom, jer, između ostalog, ljudi se i umore vremenom pa počnu da gledaju sopstvene interese, te će i tu biti neke vrste regeneracije. To jeste jedna vrsta rebrendiranja, ali da ne bi bilo ista stvar u drugom pakovanju, uočene greške će se izmeniti u buduće. Istovremeno, ne verujem da će biti značajnih zaokreta u politici, pre svega spoljnoj - ocenio je za Kurir Vuletić.

foto: Nemanja Nikolić

Smatra i da većina građana očekuje stabilizaciju prilika u zemlji, pa da se sa dosadašnjim iskustvom prione na, s jedne strane one stvari koje će učiniti da živimo u bezbednijoj zemlji, ali i da nam se ne ponavljaju neke stvari.

- Takođe, pretpostavljam da će pokret insistirati da se nastave i ubrzaju procesi ekonomskog razvoja zemlje i da se sveopšta svetska kriza ne odrazi u velikoj meri našu situaciju, te da ovo bude prlika da uhvatimo jači priključak zemljama Evrope jer vidimo da ova polarizacija ni na kakav način ne doprinosi interesina zemlje i da se koristi za zbivanja na Kosovu - zaključio je Vuletić.

I. Ž.