GRENEČ: Čak i Kurti ignoriše Džoa, prešli smo od stabilnosti pod Trampom u HAOS POD BAJDENOM!

Bivši specijalni izaslanik američkog predsednika za Kosovo i Srbiju Ričard Grenel smatra da kosovski premijer Aljbin Kurti ignoriše predsednika SAD Džoa Bajdena.

Grenel je za Pavlović Tudej izrazio zabrinutost zbog nedostastka liderstva Bajdena na Balkanu.

„Nisam siguran koliko još region može da izdrži Bajdenov nedostatak liderstva", naglasio je Grenel.

On je istakao da čak i Aljbin Kurti ignoriše Bajdena.

„Godinama sam pozivao SAD da budu lider u krizi između Kosova i Srbije. Politika Bajdena je da odstupi i traži od Brisela da vodi. Prešli smo od stabilnosti pod Trampom u haos pod Bajdenom i svi to vide. Ovako to izgleda kada predsednik SAD pokušava da Brisel ponovo učini velikim”, naglasio je on

Grenel je primetio da je Kurti odbacio svaku ideju koju su Amerikanci, bili republikanci ili demokrate, izneli.

I Artur Švarc iz Republikanskog nacionalnog komiteta kritikovao je senatora Krisa Marfija, rekavši da ga je Kurti nadmudrio.

Prema Švarcu, Marfijevo hladno buđenje ličilo je na buđenje nekoga ko, nakon što je savladan, hitno traži intervenciju menadžera da iznese svoje pritužbe.

(Kosovo online)