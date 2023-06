ULTIMATUM! SVIH PET STALNIH ČLANICA SB UN PRVI PUT OSUDILO PRIŠTINU Analitičari: Kurti da se smiri i oformi ZSO ili leti s vlasti!

Nakon haosa koji od prošlog petka traje na severu Kosova, kad je kosovska policija nasilno zauzela zgrade opština s većinskim srpskim stanovništvom i prilikom čega je povređeno na desetine građana, dogodio se presedan - svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SAD, Francuska, Kina, Velika Britanija i Rusija) - prvi put su nedvosmisleno osudile te agresivne i destabilizujuće akcije Prištine! Stručnjaci ukazuju da je vrlo moguće da se kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju sprema ultimatum: ili stabilizacija prilika i formiranje Zajednice srpskih opština ili odlazak s mesta premijera, što ne bi bio prvi put.

S reči na dela

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pohvalio je juče stavove SAD i to što su Kurtija jasno upozorili da mora da formira ZSO.

- Mislim da su sada i SAD i EU ljuti što je Kurti jednostranim potezima zakomplikovao situaciju i izazvao sukobe, a ti jednostrani potezi su slika i prilika Kurtijeve vlasti, koja vodi iz eskalacije u eskalaciju. Niko neće biti na strani Prištine kada se inate celom svetu - rekao je Dačić i dodao da američka administracija ima neke korake koje može da sprovede, poput uskraćivanja poseta i učešća u određenim zajedničkim programima vezanim za bezbednosne snage, kao i uskraćivanje finansijskih aranžmana.

A osudu pet stalnih članova SB UN Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje kao izuzetno značajnu.

- To ranije nismo viđali, da svi listom osude ponašanje Prištine i da pritom čak i ne pokušaju da izjednače dve strane, odnosno i Beograd. Nisam siguran, međutim, koliko to možemo da iskoristimo, jer to ne menja činjenicu da su zemlje političkog zapada priznale Kosovo i da to priznanje sigurno neće povući. Ali jasno je da im smeta Kurti, koji neće svoju politiku da uskladi s njihovom. To smeta i SAD i evropskim zemljama, iako su one, doduše, bile slabije u osudi prištinskih akcija. Sve u svemu, ovo može da se manifestuje političkim posledicama po Kurtija, odnosno uslovom ili da formira ZSO, ili da odstupi s pozicije na kojoj se nalazi - poručuje Graovac za Kurir.

REAGOVALA I PRIŠTINSKA JAVNOST KURTIJA OSUĐUJU I SUNARODNICI Valjon Silja, analitičar i novinar Ovo je početak kraja Aljbina Kurtija. On je lagao partnerske zemlje i ne može da pobedi Kvintu. foto: Privatna Arhiva Ramuš Haradinaj, predsednik Alijanse za budućnost Kosova Veoma sam zabrinut zbog situacije u zemlji. Danas je najgore od 1999, a Kurti je direktno odgovoran za ovu situaciju. Zato mora odmah da ode, svaki dan njegovog ostanka na čelu vlade je štetan i opasan za zemlju. foto: AP/Visar Kryeziu Bedžet Pacoli, lider Alijanse za novo Kosovo Ni Aljbin Kurti ni bilo ko drugi ne može se igrati sudbinom Kosova i ignorisati savete naših tradicionalnih partnera, posebno SAD. Situacija na Kosovu je loša i nije dobra ni za koga. foto: Beta

I bivši diplomata Zoran Milivojević ukazuje da su ovog puta Amerikanci bili najoštriji prema Prištini i s reči prešli i na dela, te počeli da primenjuju prvu sankciju - isključenje Prištine iz vojnih vežbi.

- Jasno je da ovog puta Kurti nije delovao u dogovoru sa SAD - ističe Milivojević za Kurir.

Nečuveno

On ukazuje i da Kurti očito ne odustaje od svoje priče, te da je jasno da apsolutno želi da zadrži politički stav koji sprovodi već dve godine.

NE BI MU BIO PRVI PUT SAD smenile Kurtija 2020. Poslanici skupštine Kosova u martu 2020. izglasali su nepoverenje vladi Aljbina Kurtija, a do toga je došlo posle njegovog inaćenja i odbijanja da se ukinu takse od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije, zbog čega je došlo do prekida pregovora Beograda i Prištine. Kurti je tada poručio da je razlog za njegovu smenu „stvaranje prostora da se potpiše već postignut dogovor o razmeni teritorija između Kosova i Srbije“. Inače, za njegovu smenu tada su glasala 82 poslanika od 120 u skupštini.

- On neće odstupiti i nastaviće sa svojim radikalnim merama, ne dovodeći u pitanje svoju političku sudbinu promenom stava. Istovremeno, odluka da dođe 700 novih članova NATO nije prošlo bez SAD i to pokazuje da treba očekivati da se Kforu vrati mandat i da bude neko ko štiti mir i stabilnost i u skladu s Rezolucijom 1244 mora da bude neutralan. Na kraju, sa ovakvim merama eskalacije Amerikanci više neće moći da brane poziciju Kosova - zaključio je Milivojević za naš list.

VJOSA OSMANI Srbija da obustavi aktivnosti destabilizacije Kosova Vjosa Osmani, predsednica privremenih prištinskih institucija, tvrdi da Srbija treba da obustavi aktivnosti usmerene na destabilizaciju Kosova kako bi se okončalo nasilje na severu pokrajine. Ona je na marginama samita u Kišinjevu rekla da pretnja dolazi „od negiranja postojanja Kosova kao suverene države od strane Srbije“ i iznela tvrdnju da Beograd aktivno podržava „nelegalne strukture“ koje destabilizuju takozvanu državu Kosovo iznutra.

A Aljbin Kurti očito ne haje ni za šta i nastavlja s provokacijama, pa poručuje da bi Srbija trebalo da bude sankcionisana, a ne Kosovo!

- Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji i finansira fašističku miliciju u severnom delu moje zemlje. Možda bi oni trebalo da dobiju sankcije. Konačno se pokazalo koga imamo nasuprot, ekstremiste u maskama koji pale sve što nije srpsko - ponovio je Kurti optužbe na račun Srbije.

Ivana Žigić

foto: Kurir

