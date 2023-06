KURTI SE OZBILJNO OTEO KONTROLI! MARKO ĐURIĆ ZA KURIR: Doveo je situaciju na severu pokrajine do TAČKE KLJUČANJA!

Sjedinjene Američke Države prvi put su oštro reagovale na ponašanje Prištine i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, čak i preduzele konkretne korake - najavile sankcije, te uskraćivanje podrške za prijem u međunarodne organizacije... Nameće se pitanje - da li je rano ili preoptimistično reći da se stav Amerike blago menja u našu korist ili da makar realnije sagledavaju situaciju na terenu i vide pravog krivca? Ili je možda reč o tome da je Kurti svojim ponašanjem preterao, te da mu lako mogu naći zamenu, što ne bi bilo prvi put. Od Marka Ðurića, ambasadora Srbije u SAD, koji se često susreće sa američkim zvaničnicima, ali i koji je dugo godina bio na čelu Kancelarije za KiM, tražili smo odgovore upravo na ova pitanja - kakav nam je u novonastalim okolnostima na međunarodnom planu manevarski prostor, šta nas dalje čeka po pitanju južne pokrajine. Ðurić je u razgovoru za Kurir govorio i o dnevnopolitičkim pitanjima, poput protesta dela opozicije, te promenama u vrhu SNS, osnivanju novog narodnog pokreta...

"Kao neko ko je šest godina bio na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ko u dušu poznaje srpski narod u našoj južnoj pokrajini i ko je na sopstvenoj koži osetio samovolju privremenih institucija samouprave u Prištini, duboko me pogađa sve što se dešava na severu Kosmeta, i s našim narodom svakodnevno proživljavam svaki njihov strah, neizvesnost i brigu. Stoga pozdravljam jasnu i nedvosmislenu osudu Kurtijevih postupaka od strane američkih zvaničnika s državnim sekretarom Entonijem Blinkenom na čelu. Od suštinskog je značaja da Amerika, ali i druge velike svetske sile, konkretnim reakcijama i merama sankcionišu i neutrališu štetna dejstva Prištine, jer je to možda jedini način da se stane na put Kurtijevom bezumlju, koje, sada već zabrinjavajuće ozbiljno, ugrožava opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ono što je Srbiji i Americi, kao i svim članicama UN, zajedničko jeste težnja ka očuvanju mira i stabilnosti u našem regionu, ali pre svega zaštita ljudskih života i osnovnih ljudskih prava. To je ono što nas sve ujedinjuje i svrstava na istu stranu - potpuno suprotnu od one na kojoj je Kurti sam".

foto: Petar Aleksić

Imate često susrete sa američkim zvaničnicima... Da li vam je utisak iz tih razgovora da se zaista odnos prema Srbiji menja? Koje su glavne poruke koje vam prenose u tim razgovorima?

"Svedoci smo značajno unapređenih odnosa Srbije i SAD u poslednjih desetak godina, odnosa kojim je otvoreno novo poglavlje u knjizi naše zajedničke istorije. S ponosom i dignute glave idem na svaki sastanak sa predstavnicima Stejt departmenta i Kongresa, informišem ih o rezultatima i uspesima naše zemlje i sa njima razgovaram o daljim koracima i planovima. Ono što sam lično primetio za ove dve i po godine ovde jeste jedan otvoren i afirmativan odnos prema Srbiji, uvažavanje naših stavova, poverenje i iskrena podrška našoj državnoj politici. Upravo činjenica da Amerika gleda Srbiju novim očima direktna je refleksija naše sve intenzivnije bilateralne saradnje na svim poljima, ozbiljnog i odgovornog pristupa našeg državnog rukovodstva sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu, kao i našeg pozicioniranja kao faktora stabilnosti i stuba ekonomskog razvoja u regionu".

O FORMIRANJU NARODNOG POKRETA ZA SRBIJU NISAM U TRCI ZA FUNKCIJE, ALI NI BEZ POLITIČKIH AMBICIJA Najavljeno je i formiranje novog pokreta od Vidovdana. Koga još očekujete u pokretu? I da li možemo da vas vidimo na nekoj od vodećih funkcija? "Očekujem novu energiju, novo jedinstvo i novi entuzijazam svih onih kojima je Srbija na prvom mestu, jer Aleksandar Vučić, koji je u jezgru budućeg pokreta, ima kapacitet, iskustvo i poverenje većinske Srbije da viziju o novom pokretu srpskog naroda kao nadstranačkom konceptu sprovede u delo. U ovim vremenima izazova, iskušenja i neizvesnosti u kojima smo se našli, duboko verujem da Narodni pokret za Srbiju predstavlja jednu novu nadu za prevazilaženje svih teškoća i stvaranje boljeg sutra za našu državu i sve njene građane. Trenutno nisam u trci za funkcije, nastojim da kroz posao koji radim u Vašingtonu dajem konkretan doprinos poziciji Srbije. Nisam, međutim, bez političkih ambicija. Snažno verujem u jačanje institucija, izgradnju ekonomske i socijalne mobilnosti naših ljudi i vladavinu zakona. Ovo su principi za koje ću se boriti koji god posao radio".

Ne samo SAD već se prvi put dogodilo da je svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro osudilo poteze Prištine... Da li i kako naša diplomatija može da iskoristi ovu novonastalu klimu na međunarodnom planu?

"Dugim nizom Kurtijevih loših odluka Priština je istrošila veliki deo kredita kod svojih donedavnih ktitora. Čak ni oni ne mogu više da žmure na jedno oko na njegovu zapaljivu retoriku, tendenciozni progon Srba i maliciozne poteze, koji su ne samo etnički motivisani već predstavljaju i ozbiljnu pretnju po stabilnost čitavog regiona. Nažalost, moralo je da dođe do ovako ozbiljne situacije da bi međunarodna zajednica otvorila oči. Cenimo to što je međunarodna zajednica jednoglasna u oštroj kritici Kurtijeve vlade i što, bez obzira na naše naglašene razlike u pogledu viđenja statusa južne srpske pokrajine, barem po ovom pitanju konačno stoji na strani istine i pravičnosti".

Međutim, uprkos svim osudama i upozorenjima međunarodne zajednice, kosovski premijer nastavlja po starom, sa još oštrijom retorikom prema Srbima, preti progonom i provocira svog dosad najvećeg saveznika - upravo SAD. Šta u takvoj situaciji možemo da očekujemo na terenu? Neki novi egzodus Srba? Kako možemo da reagujemo?

Plašim se da se Kurti ozbiljno oteo kontroli i doveo situaciju na severu pokrajine do tačke ključanja. Njegovo direktno suprotstavljanje velikim silama po pitanju onih principa koji su neprikosnoveni ljudskoj zajednici i čovečanstvu u celini činjenica je koja ozbiljno zabrinjava ne samo nas kao pripadnike naroda koji trpi njegovo nasilje, pritiske i diskriminaciju već i veći deo civilizovanog sveta. U takvoj situaciji mi moramo da ostanemo pribrani, staloženi i razumni, uvek spremni na sve scenarije, ali jasno opredeljeni da mudrim postupanjem očuvamo mir i ne dozvolimo dalju eskalaciju nasilja, i da odlučno i čvrsto stojimo u zaštiti našeg naroda i srpskih interesa.

O PROMENAMA NA ČELU SNS SIGURAN SAM DA ĆE MOJ PRIJATELJ VUČEVIĆ NASTAVITI VUČIĆEVIM PUTEM U SNS je došlo do ozbiljnih promena na izbornoj skupštini, imate novog predsednika Miloša Vučevića. Kakav SNS ubuduće možemo da očekujemo? "Siguran sam da će Srpska napredna stranka kao najveća, najuticajnija i najsnažnija politička stranka u Srbiji - sada pod vođstvom dragog kolege, saborca i prijatelja Miloša Vučevića - nastaviti putem koji je utabao Aleksandar Vučić, vodeći se interesima Srbije i srpskog naroda, i sledeći iste ideje, principe i vrednosti koje smo do sada zastupali i koji su nas i okupili pre 16 godina".

foto: Beta/Ministarstvo odbrane Srbije

Kosovo u ovom trenutku jeste najvažnije i goruće pitanje, ali nije jedino. Nedeljama traju protesti dela opozicije u Beogradu, znate šta su njihovi zahtevi... Međutim, oni ne žele da razgovaraju o vanrednim izborima dok se upravo zahtevi ne ispune. Hoćemo li, po vama, ipak vanredno na glasanje i šta je izvesnije - jesen ove i proleće naredne godine?

"Našu zemlju je u dva majska dana zadesila neizreciva i neizmerna bol, i mislim da žrtvama i njihovim porodicama dugujemo da kolektivnu tugu usmerimo na jedinstvo, na slogu u budućem stvaranju takvih uslova i okruženja u kojima se ovakvi zločini više nikada neće dogoditi. Odlučno se protivim nastojanjima da se tragedije zloupotrebljavaju za političko mešetarenje i revanšizam. Srbija je demokratska zemlja, koja vlast bira na izborima, slušajući glas svog naroda, a ne na ulici. Molim sve građane da imaju u vidu da ne smemo dozvoliti da budemo prevarom dovedeni u situaciju da unutrašnjim podelama i nestabilnošću budemo oslabljeni u ključnom periodu za zaštitu državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Za nekoliko meseci predstoje nam izbori, i to je jedino pravo mesto za ocenu rada političara".

Kurir.rs/Jelena Velinović