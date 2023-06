PREMIJERKA BRNABIĆ: Protesti su postali lov na Aleksandra Vučića, organizatori to više i ne kriju

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je, da su protesti koji se deklarativno organizuju protiv nasilja sada postali čisto politički i da su svojevrstan lov na Aleksandra Vučića.

Ona je gostujući televiziji Pink istakla da i organizatori protesta sami izjavljuju da se bore za to da skinu Aleksandra Vučića sa vlasti.

- Glavni zahtev protesta je glava Aleksandra Vučića, da li bukvalno ili metaforički, nije bitno. Čini mi se da se to iskristalisalo kao jedini zahtev protesta, i to bez izbora. Dakle, imamo paradoks da političari koji organizuju proteste ne žele izbore, ali žele da dođu na vlast. Imate i naslovnu stranu tajkunskog tabloida Danas, Lazović kaže da Vučić treba da bude smenjen i da odgovara, dakle to je glavni cilj protesta, za to se bore - izjavila je Brnabić.

- Ja ću sa druge strane uvek biti uz Aleksandra Vučića, ma šta da se desi. Uvek ću biti tu da branim njega i njegovu politiku, jer sam na njegov poziv i ušla u politiku i deo sam tima koji je promenio ovu zemlju, na šta sam izuzetno pnosna. Jer da nije bilo Aleksandra Vučića i Srpske napreddne stranke, ne bi bilo ni auto-puta do Vranja, Čačka, Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja, ne bi bilo 4 naučno-tehnološka parka u zemlji, ne bi bilo brze pruge do Novog Sada, Kliničkog centra Srbije, Kliničkog centra Niš… I zar nisu sve ovo odlike zemlje za koju treba da se borimo? - kaže Brnabić.

Ona je upitala kako je skandalozno da je za određeni deo javnosti iznenađujuće da predsednik jedne zemlje izjavi da neće biti promene vlasti bez izbora.

- Isti list kaže da je predsednik Vučić navodno rekao da neće da prepusti vlast bez izbora. To je glavna vest? Navodno je to rekao? To je rekao nebrojano puta javno, jasno i glasno. Vlast će se u Republici Srbiji osvajati jedino, samo i isključivo na izborima. Tajkunskim medijima je neprirodno što Aleksandar Vučić kaže da neće prepustiti vlast bez izbora, to je neko ekskluzivno saznanje. Kako vi želite da smenite vlast? Majdan u Srbiji se neće dogoditi, mi nećemo imati građanski rat. Ja kao predsednica Vlade pitam, kako to misle da na ulici kadriraju u Vladi. U kojoj to zemlji postoji da se na ulici kaže ovaj ministar nam se ne sviđa, on da ide, ovaj drugi je dobar? Nema veze šta kažu građani, šta kažu poslanici? Kako mislite da tako funkcioniše zemlja, kakva je to promocija nenasilja, demoktatskih vrednosti? - pita premijerka.

Ona je kao paradoksalno ocenila da su takozvani nezavisni mediji 4. juna očekivali da bude uhapšen onaj ko je nosio obešenu lutku predsednika Vučića na protestu i optuživali vlast da je to ubačeni element.

- I onda, kada policija uhapsi čoveka, tužilaštvo mu odredi pritvor, vi od jutros na naslovnim stranama tih medija imate kampanju zašto je taj čovek uhapšen i da to uopšte nije krivično delo. Toliko o principijelnosti i doslednosti - izjavila je premijerka.

- Najveći nasilnici su govornici na protestima protiv nasilja. Ne postoji manjinska zajednica u Srbiji koju taj čovek nije najbrutalnije vređao. Ivan Ivanović ne može da predstavlja pristojnu Srbiju. Ovo ne pričam kao premijerka, već kao čovek. Sigurna sam da na protestima ima mnogo ljudi koji su protiv nasilja, I koji se ne slažu sa našom politikom. I to je potpuno u redu. Ali ne mogu da razumem da stoje tamo i slučaju Ivana Ivanovića koji im drži govor protiv nasilja, a on vređa Srpsku pravoslavnu crkvu, Bosanke silovane u ratu, vređa Rome, naše sugrađane… Zaista ne mogu da razumem. Dragan Bjelogrlić, još jedan govornik, on priča čovek na protestu dok je u toku spor koji se vodi protiv njega zbog nasilja koje je počinio i čak priznao da je tukao čoveka. Koji u emisiji javno kaže da je udario čoveka, ko god on bio, jer je proradila Čubura u njemu, neki Voždovac. To je nekome normalno? - pita Brnabić.

(Kurir.rs/Pink)